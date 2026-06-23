À l’ère numérique actuelle, comprendre la sécurité sur Internet et la prévention de la fraude est essentiel. En tant que trader particulier effectuant des transactions en ligne importantes, connaître les risques et savoir prévenir les arnaques est essentiel pour protéger vos données personnelles et vos actifs financiers.
Chez Capital.com, nous nous engageons à vous aider à trader en toute sécurité. Les cybercriminels utilisent des tactiques telles que le phishing, le vol d’identité et les malwares pour exploiter les individus, ce qui entraîne souvent des pertes financières et la compromission de données personnelles. Cette page vous aidera à identifier ces menaces et à comprendre les démarches à suivre si vous devez agir.
Quelles sont les arnaques les plus courantes ?
Les arnaques peuvent entraîner des pertes financières et la compromission de données personnelles. Connaître les arnaques courantes et savoir comment les éviter est essentiel. Ici, nous vous présentons les principales arnaques à surveiller ainsi que des conseils rapides pour rester en sécurité.
L'hameçonnage
Le phishing consiste en de faux e-mails, SMS ou appels visant à vous tromper pour que vous divulguiez des informations sensibles comme vos mots de passe ou les détails de votre carte bancaire.
Comment éviter le phishing :
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Vérifiez la source : vérifiez toujours l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone de l’expéditeur.Les messages d'hameçonnage proviennent souvent d'adresses qui sont des versions légèrement modifiées de celles légitimes.
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Soyez attentif aux signes suspects :méfiez-vous des e-mails ou messages qui créent un sentiment d’urgence, comme ceux affirmant que votre compte a été compromis. Ils peuvent également contenir des erreurs d'orthographe et de grammaire.
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Évitez de cliquer sur les liens :au lieu de cliquer sur les liens dans des e-mails ou messages non sollicités, allez directement sur le site en tapant l’URL dans votre navigateur.
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Vérifiez les demandes d'informations : les organisations légitimes ne vous demanderont jamais de fournir des informations sensibles par e-mail ou SMS. Si vous avez un doute, contactez directement l'organisation en utilisant les coordonnées officielles.
Le vol d'identité
Les cybercriminels utilisent des informations volées pour ouvrir des comptes ou effectuer des transactions non autorisées.
Comment se protéger contre le vol d’identité :
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Surveillez vos comptes : vérifiez régulièrement vos relevés bancaires, l’activité de vos cartes de crédit et vos rapports de crédit pour repérer toute transaction suspecte.
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Utilisez des mots de passe robustes : créez des mots de passe uniques et complexes pour chaque compte, et mettez-les à jour régulièrement.
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Activez la vérification en deux étapes (2FA) : ajoutez la vérification en deux étapes (2FA) à vos comptes pour une couche de sécurité supplémentaire. Pour en savoir plus sur l’activation de la 2FA avec nous.
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Limitez le partage d’informations personnelles : évitez de publier des informations sensibles telles que votre nom complet, votre adresse ou vos données financières sur les réseaux sociaux ou plateformes publiques.
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Sécurisez vos appareils :utilisez un logiciel antivirus, des pare-feux et le chiffrement pour protéger vos données contre les cybercriminels.
Les maliciels
Les logiciels malveillants peuvent voler vos données ou endommager vos systèmes.
Comment se protéger contre les malwares :
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Installez et mettez à jour un logiciel antivirus : utilisez des programmes antivirus fiables et assurez-vous qu’ils sont régulièrement mis à jour pour vous protéger contre les menaces récentes.
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Soyez prudent avec les téléchargements : évitez de télécharger des pièces jointes, fichiers ou logiciels provenant de sources inconnues ou non vérifiées, car ils peuvent contenir des malwares dangereux.
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Maintenez vos logiciels à jour : mettez régulièrement à jour le système d’exploitation de votre appareil, vos applications et les correctifs de sécurité pour corriger les vulnérabilités que les malwares pourraient exploiter.
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Utilisez des réseaux sécurisés : évitez les réseaux Wi-Fi publics pour les tâches sensibles comme le trading ou les opérations bancaires. Si nécessaire, utilisez un VPN fiable pour chiffrer vos données.
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Évitez de cliquer sur des liens suspects : qu’ils soient dans des e-mails, des messages ou sur des sites web, ne cliquez pas sur les liens à moins d’être sûr de leur légitimité.
Comment signaler une fraudeVoici ce qu’il faut faire si vous êtes confronté à une fraude, ainsi que les mesures que nous prendrons en réponse.
Contactez-nous immédiatement
Vous pouvez signaler toute fraude présumée via nos canaux habituels de support client ou en utilisant le formulaire ci-dessous.
Rassemblez les preuves
Conservez les e-mails, captures d’écran et relevés de transactions de toute activité suspecte, y compris les connexions inhabituelles, les trades non autorisés ou les retraits inattendus.
Capital.com est-il légitime ?
Capital.com est un courtier légitime en trading de CFD, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni (FCA), la Securities Commission des Bahamas (SCB), l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) et la Securities and Commodities Authority (SCA) aux Émirats arabes unis. Nous gérons les fonds des clients conformément à des exigences réglementaires strictes et maintenons les normes de sécurité les plus élevées pour protéger les activités de nos clients sur le site et la plateforme de trading.
Le trading forex est-il une arnaque ou légitime ?
Le trading forex est une activité financière légitime et l'un des plus grands marchés au monde, avec un volume de transactions quotidien dépassant 6 trillions de dollars. Il consiste à acheter et vendre des devises pour profiter des fluctuations des taux de change.Cependant, des arnaques existent dans ce secteur. Il est donc important de choisir des courtiers qui respectent les réglementations nécessaires, sont transparents sur les frais et charges ainsi que sur les pratiques commerciales, et qui s'engagent à maintenir un environnement de transactions sûres et sécurisées pour leurs clients.
Comment prévenons-nous et réagissons-nous face à la fraude ?
En réponse à la fraude, Capital.com utilise des mesures de sécurité renforcées, notamment le chiffrement, une connexion sécurisée et l’authentification à deux facteurs (2FA) en option. Nous réalisons des audits réguliers et formons notre personnel aux dernières techniques de prévention de la fraude. En cas de signalement de fraude, nous pouvons geler le compte, enquêter rapidement et collaborer avec les autorités compétentes si nécessaire.