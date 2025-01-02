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Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...
tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc
C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler
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Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait
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