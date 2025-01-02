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Trading de cryptomonnaies : prix en direct d’aujourd’hui

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Consultez les commentaires de nos clients, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.

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Notes et Avis
4.7
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L'essentiel du trading de cryptomonnaies

Vous ne savez pas en quoi consiste le trading de cryptos ? Voici un aperçu de ce marché mondial en plein essor.

Qu'est-ce que le trading de cryptomonnaies ?

Le trading de crypto-monnaies consiste à prendre position sur la hausse ou la baisse du prix d'actifs numériques tels que le bitcoin et l'ether dans l'intention de réaliser un profit. Cela peut se faire en utilisant des instruments dérivés tels que les CFD. Cette méthode est la même que lorsque vous tradez des classes d'actifs plus établies telles que les actions ou les matières premières, en ce sens que vous ne tradez que le prix sous-jacent de l'actif plutôt que de le posséder directement.

Le trading de crypto-monnaies CFD est généralement effectué avec un levier, vous donnant accès à la valeur totale de la position avec seulement un investissement relativement faible, appelé marge. L'effet de levier amplifie les profits et les pertes au-delà de votre dépôt initial, ce qui rend le trading sur marge risqué. Une autre façon de prendre position sur les cryptomonnaies est d'acheter physiquement la monnaie digitale en utilisant des portefeuilles et des bourses, bien que cela signifie que vous ne pouvez spéculer sur la baisse de son prix, et que vous devez investir la valeur totale de la position pour investir.

En savoir plus sur comment trader Solana.

Pourquoi trader des cryptomonnaies ?

Il est courant de trader des cryptomonnaies pour diverses raisons : pour le fort profit potentiel qu'elles génèrent, pour diversifier son portefeuille, pour leur nature décentralisée et l'accessibilité de leur marché 24h/24h et 7j/7j. Ces dernières années, des actifs comme le bitcoin ont connu des périodes de volatilité extrême qui ont été fortement médiatisées, ce qui les a rendus tristement célèbres dans la culture populaire et a renforcé l'engouement pour la spéculation. Certains considèrent également les cryptomonnaies comme une couverture potentielle contre les risques liés aux monnaies fiduciaires ou à l'inflation, et d'autres apprécient la technologie innovante de la blockchain sur laquelle elles reposent.

Pourquoi trader les cryptomonnaies avec Capital.com ?

Nous proposons des CFD sur les cryptomonnaies et vous permettons ainsi de vous exposer aux fluctuations des cours de ces cryptomonnaies sans avoir à les acheter. Vous pouvez trader 450 actifs numériques avec nous, avec la liberté de spéculer sur la baisse des prix ainsi que sur la hausse.

Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels avec nos outils d'analyse technique avancés et intuitifs, et configurez des alertes de prix pour vous notifier des mouvements significatifs du marché. Protégez-vous contre les mouvements défavorables du marché avec notre gamme d'outils de gestion des risques, y compris les stops suiveurs qui verrouillent les mouvements positifs du marché tout en protégeant contre les pertes.*

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*Les stop-loss ne sont pas garantis.

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