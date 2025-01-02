L'essentiel du trading de cryptomonnaies Vous ne savez pas en quoi consiste le trading de cryptos ? Voici un aperçu de ce marché mondial en plein essor.

Qu'est-ce que le trading de cryptomonnaies ?

Le trading de crypto-monnaies consiste à prendre position sur la hausse ou la baisse du prix d'actifs numériques tels que le bitcoin et l'ether dans l'intention de réaliser un profit. Cela peut se faire en utilisant des instruments dérivés tels que les CFD. Cette méthode est la même que lorsque vous tradez des classes d'actifs plus établies telles que les actions ou les matières premières, en ce sens que vous ne tradez que le prix sous-jacent de l'actif plutôt que de le posséder directement.

Le trading de crypto-monnaies CFD est généralement effectué avec un levier, vous donnant accès à la valeur totale de la position avec seulement un investissement relativement faible, appelé marge. L'effet de levier amplifie les profits et les pertes au-delà de votre dépôt initial, ce qui rend le trading sur marge risqué. Une autre façon de prendre position sur les cryptomonnaies est d'acheter physiquement la monnaie digitale en utilisant des portefeuilles et des bourses, bien que cela signifie que vous ne pouvez spéculer sur la baisse de son prix, et que vous devez investir la valeur totale de la position pour investir.

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Pourquoi trader des cryptomonnaies ?

Il est courant de trader des cryptomonnaies pour diverses raisons : pour le fort profit potentiel qu'elles génèrent, pour diversifier son portefeuille, pour leur nature décentralisée et l'accessibilité de leur marché 24h/24h et 7j/7j. Ces dernières années, des actifs comme le bitcoin ont connu des périodes de volatilité extrême qui ont été fortement médiatisées, ce qui les a rendus tristement célèbres dans la culture populaire et a renforcé l'engouement pour la spéculation. Certains considèrent également les cryptomonnaies comme une couverture potentielle contre les risques liés aux monnaies fiduciaires ou à l'inflation, et d'autres apprécient la technologie innovante de la blockchain sur laquelle elles reposent.

Pourquoi trader les cryptomonnaies avec Capital.com ?

Nous proposons des CFD sur les cryptomonnaies et vous permettons ainsi de vous exposer aux fluctuations des cours de ces cryptomonnaies sans avoir à les acheter. Vous pouvez trader 450 actifs numériques avec nous, avec la liberté de spéculer sur la baisse des prix ainsi que sur la hausse.

Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels avec nos outils d'analyse technique avancés et intuitifs, et configurez des alertes de prix pour vous notifier des mouvements significatifs du marché. Protégez-vous contre les mouvements défavorables du marché avec notre gamme d'outils de gestion des risques, y compris les stops suiveurs qui verrouillent les mouvements positifs du marché tout en protégeant contre les pertes.*

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*Les stop-loss ne sont pas garantis.