AccueilLes marchésCryptomonnaies Paires Crypto les plus Tradées Aujourd’hui
Dans le monde des monnaies numériques, il n’y a aucune différence ; « crypto » est simplement une version abrégée du mot « cryptomonnaie ». Les cryptomonnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles qui utilisent la cryptographie pour garantir des transactions anonymes et sécurisées.
En 2024, on rapporte l’existence de plus de 20 000 cryptomonnaies – bien que toutes ne soient pas activement tradées ou utilisées. Bon nombre d’entre elles sont des cryptomonnaies « mortes », qui ont échoué et été abandonnées. Le nombre de cryptomonnaies actives varie, et certaines estimations suggèrent que des dizaines de milliers de cryptomonnaies sont activement tradées aujourd’hui.
Le Bitcoin (BTC) est la cryptomonnaie la plus populaire et la plus largement reconnue dans le monde. Elle a été la première cryptomonnaie créée et reste la plus valorisée en termes de capitalisation boursière. Le rôle de pionnier du Bitcoin et sa réputation établie en ont fait une référence pour l’ensemble du marché crypto.
Le Bitcoin (BTC) est la cryptomonnaie la plus tradée, avec les volumes d’échange les plus élevés sur les plateformes mondiales. Sa domination sur le marché et sa liquidité en font un choix privilégié parmi les traders crypto du monde entier. L’Ethereum (ETH) est la cryptomonnaie la plus tradée après le Bitcoin.
Souvent, le terme « Ethereum » est utilisé pour désigner à la fois le réseau et la cryptomonnaie. Ethereum est une blockchain et une plateforme décentralisée qui permet à chacun de créer des applications basées sur la blockchain. L’Ether (ETH) est la cryptomonnaie native de la plateforme Ethereum. L’Ether est extrêmement populaire et constitue la deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, largement utilisée pour les transactions et le développement d’applications sur le réseau Ethereum.