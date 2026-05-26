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Obtenez une solution de partenariat sur mesure en tirant parti de notre expertise, de notre technologie et de nos équipes de support.
Gagnez en faisant la promotion de notre plateforme et de nos services via vos canaux
Proposez à vos clients notre technologie primée* et gagnez grâce à nos accords de partage des revenus compétitifs.
Utilisez nos solutions pour libérer des ressources, développer votre entreprise et augmenter votre chiffre d'affaires – sans compromettre votre base de clients.
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Intégrez nos API dans votre propre interface, ou utilisez directement notre plateforme primée* – nous avons une solution pour vous.
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Optimisez les performances de votre entreprise grâce à notre technologie primée et à nos API,* des systèmes d'exécution robustes et une liquidité élevée.
Confiez-nous la gestion des fonds clients pour que vous n'ayez pas à vous en préoccuper : nous pouvons gérer les paiements entrants et la marge conformément à nos processus existants de gestion du crédit.
Vous n'avez pas les ressources nécessaires pour gérer les communications essentielles – relevés, confirmations de transactions, etc. Nous pouvons nous en occuper entièrement pour vous.
Obtenez un responsable de relation dédié pour gérer notre partenariat, disponible pour vous aider dès que nécessaire.
Laissez-nous faire le gros du travail – nous créerons du matériel de vente pour vous aider à attirer de nouveaux clients.
Profitez d'analyses sur mesure envoyées chaque semaine, pour offrir à vos clients un petit plus.
Proposez à votre base notre offre éprouvée et orientée client, utilisée par 857,000 traders dans le monde entier et régulièrement reconnue par notre industrie.*
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Marque blanche co-brandée divulguée
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Omnibus non divulgué
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À qui cela s'adresse
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Petites et moyennes entreprises : si vous souhaitez que nous gérions la majeure partie de l’interaction avec les clients.
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Grandes entreprises : lorsque vous êtes en mesure de gérer le service client et avez seulement besoin que nous fournissions les cours, l’exécution et le front-end.
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Ce pour quoi vous postulez
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Un accord de courtier introducteur (IB).
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Un accord Omnibus en marque blanche –
soit un compte principal, soit des sous-comptes anonymes représentant des clients individuels.
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KYC/AML
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Capital.com entretient une relation directe avec le client final et effectue toutes les vérifications KYC/AML.
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Nous n’entretenons aucune relation directe avec le client final et effectuons uniquement les vérifications KYC/AML sur votre entreprise.
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Paiements
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Les clients finaux effectuent tous leurs paiements directement à Capital.com.
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Les clients finaux effectuent tous leurs paiements directement auprès de vous.
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Fonds des clients
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Vous ne gérez pas les dépôts entrants. Nous gérons les comptes clients conformément à nos processus de gestion des fonds des clients.
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Vous avez les autorisations pour gérer les fonds des clients, traiter les paiements entrants et détenir les fonds des clients.
Vous fournissez vos propres fonds pour couvrir la marge sur le compte principal ou les sous-comptes.
Nous gérons le compte principal conformément à nos processus de gestion du crédit ou selon des règles de clôture de marge convenues à l’avance.
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Comment vous intégrez
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Connectez-vous à nos API ou nous pouvons fournir une plateforme entièrement personnalisée avec votre logo, vos couleurs et vos habillages.
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Connectez-vous à nos API si vous disposez de votre propre front-end. Sinon, nous pouvons fournir une plateforme entièrement personnalisée avec votre logo, vos couleurs et vos habillages.
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Plateforme
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Co-brandé. Nous pouvons fournir les cours, l’exécution et l’interface front-end.
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Votre marque. Nous pouvons fournir les cours, l’exécution et l’interface front-end.
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Comment les trades sont enregistrés
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Les trades des clients sont exécutés et acheminés vers leurs comptes Capital.com.
Les trades sont directement enregistrés sur les comptes des clients.
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Les trades des clients sont soit agrégés, soit couverts en miroir (STP) sur Capital.com.
Les trades sont soit enregistrés sur le compte principal, soit directement sur les sous-comptes non nommés.
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Service client
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Soit vous prenez en charge le service de vos clients, soit vous nous confiez cette tâche.
Si vous le souhaitez, nous pouvons fournir directement aux clients un support général et informatique – y compris la création d'adresses email et de numéros de téléphone dédiés.
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Vous êtes responsable de l'intégration et du service de vos clients – toutes les confirmations de transactions, relevés et communications essentielles sont gérés par vous.
Nous pouvons fournir des données pour le suivi post-transaction et les rapports.
Nous vous fournissons un support général, informatique et de trading, mais pas à vos clients.
*Meilleure application de trading 2023, Good Money Guide.
**Meilleur fournisseur de CFD, Online Money Awards 2023.