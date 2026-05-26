Grandes entreprises : lorsque vous êtes en mesure de gérer le service client et avez seulement besoin que nous fournissions les cours, l’exécution et le front-end.

Petites et moyennes entreprises : si vous souhaitez que nous gérions la majeure partie de l’interaction avec les clients.

soit un compte principal, soit des sous-comptes anonymes représentant des clients individuels.

Ce pour quoi vous postulez

Nous n’entretenons aucune relation directe avec le client final et effectuons uniquement les vérifications KYC/AML sur votre entreprise.

Capital.com entretient une relation directe avec le client final et effectue toutes les vérifications KYC/AML.

Les clients finaux effectuent tous leurs paiements directement auprès de vous.

Les clients finaux effectuent tous leurs paiements directement à Capital.com.

Nous gérons le compte principal conformément à nos processus de gestion du crédit ou selon des règles de clôture de marge convenues à l’avance.

Vous fournissez vos propres fonds pour couvrir la marge sur le compte principal ou les sous-comptes.

Vous avez les autorisations pour gérer les fonds des clients, traiter les paiements entrants et détenir les fonds des clients.

Vous ne gérez pas les dépôts entrants. Nous gérons les comptes clients conformément à nos processus de gestion des fonds des clients.

Connectez-vous à nos API si vous disposez de votre propre front-end. Sinon, nous pouvons fournir une plateforme entièrement personnalisée avec votre logo, vos couleurs et vos habillages.

Connectez-vous à nos API ou nous pouvons fournir une plateforme entièrement personnalisée avec votre logo, vos couleurs et vos habillages.

Votre marque. Nous pouvons fournir les cours, l’exécution et l’interface front-end.

Co-brandé. Nous pouvons fournir les cours, l’exécution et l’interface front-end.

Les trades sont soit enregistrés sur le compte principal, soit directement sur les sous-comptes non nommés.

Les trades des clients sont soit agrégés, soit couverts en miroir (STP) sur Capital.com.

Les trades sont directement enregistrés sur les comptes des clients.

Les trades des clients sont exécutés et acheminés vers leurs comptes Capital.com.

Service client

Soit vous prenez en charge le service de vos clients, soit vous nous confiez cette tâche. Si vous le souhaitez, nous pouvons fournir directement aux clients un support général et informatique – y compris la création d'adresses email et de numéros de téléphone dédiés.