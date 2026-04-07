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FAQ

Qu'est-ce que le programme de partenariat d'affiliation Capital.com ?

Avec le programme de partenariat d'affiliation Capital.com, vous pouvez gagner des commissions compétitives et personnalisées en promouvant notre plateforme auprès des traders potentiels.

Quel niveau de commissions puis-je obtenir ?

Les détails de la structure des commissions vous seront communiqués par votre gestionnaire d'affiliation dédié lorsque vous vous inscrirez au programme.

À quelle fréquence les commissions sont-elles versées ?

Toute commission que vous gagnez sera versée mensuellement, à condition que vous apportiez du trafic. Toute paiement effectué est soumis à l'accord que vous signez lors du processus d'intégration. Les affiliés non conformes ne seront pas payés.

Comment puis-je retirer ma commission ?

Vous pouvez retirer votre commission par virement bancaire.

Quels sont les documents nécessaires pour que je sois approuvé en tant qu'affilié ?

Les documents requis dépendent des pays dans lesquels vous promouvez Capital.com, ainsi que du fait que vous soyez un affilié individuel ou que vous travailliez au nom d'une entreprise. Votre gestionnaire d'affiliation dédié vous fournira plus d'informations lorsqu'il vous guidera tout au long du processus d'intégration.

Y a-t-il des pays où je ne peux pas promouvoir Capital.com ?

Cela dépend de l'entité avec laquelle le partenaire affilié a signé l'accord. Veuillez nous contacter à l'adresse affiliates@capital.com pour obtenir la liste complète.

Documents légaux :

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