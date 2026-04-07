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Gagnez des commissions compétitives et personnalisées – sans limites.
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Discutez avec votre gestionnaire d'affiliation dédié sur la plateforme de votre choix – chat en direct, e-mail ou WhatsApp – dans l'une des 7+ langues proposées.
Utilisez nos supports marketing personnalisés pour vous connecter avec les clients, sans avoir à créer les supports vous-même.
Avec le programme de partenariat d'affiliation Capital.com, vous pouvez gagner des commissions compétitives et personnalisées en promouvant notre plateforme auprès des traders potentiels.
Les détails de la structure des commissions vous seront communiqués par votre gestionnaire d'affiliation dédié lorsque vous vous inscrirez au programme.
Toute commission que vous gagnez sera versée mensuellement, à condition que vous apportiez du trafic. Toute paiement effectué est soumis à l'accord que vous signez lors du processus d'intégration. Les affiliés non conformes ne seront pas payés.
Vous pouvez retirer votre commission par virement bancaire.
Les documents requis dépendent des pays dans lesquels vous promouvez Capital.com, ainsi que du fait que vous soyez un affilié individuel ou que vous travailliez au nom d'une entreprise. Votre gestionnaire d'affiliation dédié vous fournira plus d'informations lorsqu'il vous guidera tout au long du processus d'intégration.
Cela dépend de l'entité avec laquelle le partenaire affilié a signé l'accord. Veuillez nous contacter à l'adresse affiliates@capital.com pour obtenir la liste complète.