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Le réseau social de traders et d'investisseurs le plus influent sur le web, avec plus de 50 millions d'utilisateurs.

Interface facile à utiliser

TradingView offre une interface intuitive, vous permettant de porter votre trading à un niveau supérieur, quelle que soit votre expérience.

Tradez dans les meilleures conditions

Compatible avec les ordinateurs de bureau, les mobiles et les tablettes, vous pouvez sélectionner des CFD et de collaborer avec d'autres traders où que vous soyez et à tout moment.

Comment puis-je connecter TradingView ?

  • Étape 1 Inscrivez-vous et créez un compte Capital.com.
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  • Étape 4 Vous êtes prêt à consulter les graphiques et à passer des trades.

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Graphiques exclusifs

Apportez de la cohérence à votre stratégie de trading avec des graphiques mobiles interactifs et réactifs, alimentés par plus de 110 outils de dessin intelligents.

Tout l'univers du trading

Trouvez une sélection complète d'indicateurs juste à côté des filtres avancés et de votre fil d'actualités en direct. Il n'est pas nécessaire de changer de plateforme pour trader efficacement.

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Fonctionnalités de TradingView

Graphiques avancés

Repérez les opportunités potentielles en utilisant plus de 12 graphiques personnalisables, y compris Renko, Kagi, Point and figure, et consultez jusqu'à 8 d'entre eux sur un seul onglet.

Alertes de trading

Restez en phase avec les marchés grâce à 12 conditions d'alerte sur les prix, les indicateurs et les stratégies.

Analyse technique

Affinez votre jugement avec plus de 100 indicateurs préconstruits, d'innombrables indicateurs créés par la communauté, des outils de dessin intelligents, des indicateurs de profil de volume, la reconnaissance de motifs de chandeliers et bien plus encore.

Analyse financière

Utilisez plus de 100 champs et ratios fondamentaux, des états financiers, des analyses de valorisation et des données historiques d'entreprises.

Langage de programmation Pine Script

Trader expérimenté ?Créez vos propres indicateurs en utilisant le puissant langage de programmation Pine ScriptTM de la plateforme.

Accédez à un réseau social en constante expansion

Rejoignez une communauté dynamique de personnes partageant les mêmes centres d'intérêts, venues des quatre coins du monde, et discutez en temps réel.Regardez et apprenez en vous connectant aux flux de trading en direct, ou partagez vos connaissances en diffusant les vôtres.

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Tradez sur la meilleure plateforme de trading 2024

Découvrez pourquoi nous avons remporté un prix aux Online Money Awards 2024 : graphiques personnalisables, interface conviviale et de nombreuses fonctionnalités de trading utiles.
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Ouverture de compte rapide

Ouvrir un compte chez nous est rapide et simple – vous pouvez vous connecter et commencer à trader dès aujourd'hui.

Vos marchés, votre effet de levier

Tradez des CFD sur l'US Tech 100, le bitcoin, l’USD/JPY, le gaz naturel et des milliers d’autres actifs, en choisissant l’effet de levier qui vous convient.
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Tout ce dont vous avez besoin pour trader

Comparez plusieurs marchés sur des graphiques réactifs. Repérez des figures de trading avec plus de 100 indicateurs. Tradez directement depuis les actualités intégrées à la plateforme. Intégration fluide de TradingView et MT4. Il y en a encore plus, mais on manque de place !
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FAQ

Sur quels appareils puis-je utiliser TradingView ?

Vous pouvez utiliser TradingView sur ordinateur, mobile ou tablette.

Comment puis-je trader sur TradingView ?

Connectez Capital.com à TradingView pour trader des CFD à l'aide de graphiques avancés. Les CFD échangent la différence de prix entre le moment où le contrat est ouvert et celui où il est fermé. Ils vous permettent d'ouvrir des positions longues ou courtes avec seulement une fraction de la valeur de votre trade – un concept connu sous le nom de trading avec effet de levier.

En conséquence, vous pouvez ouvrir des positions plus grandes et obtenir une plus grande exposition aux marchés financiers mondiaux.Cependant, vous êtes également exposé au risque, car l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. C'est pourquoi il est important d'utiliser des outils de gestion des risques lors du trading de CFD.

Quels marchés puis-je trader avec TradingView ?

En tradant avec Capital.com sur TradingView, vous pouvez prendre des positions longues ou courtes avec des CFD sur plus de 3 000 marchés, y compris des actions, des cryptomonnaies, des indices, des devises et des matières premières.

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