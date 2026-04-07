AccueilÀ propos de nousÉquipe de direction
Fort de décennies d'expertise en finance et en trading, notre direction a fait de nous l'un des brokers à la croissance la plus rapide en Europe, en créant des solutions innovantes qui permettent aux traders de prendre de meilleures décisions.
Viktor est un entrepreneur technologique britannique doté d'un talent pour identifier les entreprises technologiques disruptives qui façonnent le marché. Il investit dans les technologies disruptives via son véhicule d'investissement mondial , VP Capital, depuis 2001.
C'est son penchant pour allier une technologie de pointe à des équipes hautement motivées qui l'a conduit à fonder Capital.com en 2016. Depuis lors, Capital.com s'est imposée comme l'une des plateformes de trading à la croissance la plus rapide au monde, avec des bureaux au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et au Moyen-Orient.
Rupert a rejoint Capital.com en juin 2022, après avoir occupé pendant plus de 15 ans des postes dans le trading et la commercialisation au Royaume-Uni et aux États-Unis. Après avoir travaillé plusieurs années au desk de négociation chez IG, il est devenu directeur adjoint du trading pour les produits de change et de cryptomonnaies. En 2017, il a été nommé PDG d'IG US, où il a lancé et obtenu l'approbation réglementaire pour l'entreprise, avant de la développer pour en fairte un nouveau concurrent important sur le marché des changes américain.
En tant que PDG de Capital.com UK, Rupert supervise l'activité au Royaume-Uni et veille à l'alignement avec la stratégie mondiale du Groupe.
Christoforos a rejoint l'équipe de Capital.com en novembre 2016, apportant avec lui une décennie d'expérience dans les secteurs de l'assurance et de la finance. Il a débuté sa carrière en tant qu'actuaire dans le courtage de réassurance, puis a passé trois années supplémentaires dans le secteur du courtage, gravissant les échelons de trader junior à responsable du risque. Il nous a rejoint en tant que Responsable des Risques, avant de devenir Directeur des Risques puis Responsable des Opérations.
Il est titulaire d'une licence en mathématiques de l'université de Leeds et d'un master en actuariat de City, University of London (aujourd'hui City St George's).
Tarik Chebib est responsable de l'expansion de Capital.com sur de nouveaux marchés à forte croissance dans la région. Avec plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie du courtage, Tarik a rejoint Capital.com en tant que Directeur des Revenus en juillet 2021, avant de passer au poste de PDG régional un an plus tard. Basé à Dubaï, Tarik dirige actuellement notre nouvelle filiale agréée aux Émirats Arabes Unis. Il a occupé plusieurs postes de direction au cours de sa carrière, y compris Responsable des Ventes chez IG, et plus récemment, Responsable du Moyen-Orient chez Pepperstone.
Il est titulaire d'un Master en Management de la Cass Business School et d'une licence en Commerce de l'Université Brunel de Londres.
Thomas McCrickard est le Directeur Général de Capital Com Australie, dirigeant la stratégie, la supervision réglementaire et les opérations de l'entreprise dans toute la région.
Avec plus d'une décennie d'expérience sur les marchés financiers mondiaux, Thomas a occupé des postes de direction dans le trading de produits dérivés, la gestion des risques et la stratégie à Londres et Melbourne. Il est Directeur de Capital Com Australie depuis décembre 2023, guidant l'entreprise à travers les étapes clés de son développement et de sa croissance. Thomas est titulaire d'un BSc en Mathématiques Commerciales et Statistiques de la London School of Economics and Political Science.
Ariel a rejoint Capital.com en mars 2021. Il a débuté son parcours chez Ernst & Young il y a 18 ans, où il était Auditeur Senior d'entreprises de haute technologie cotées au Nasdaq. Il a ensuite occupé le poste de contrôleur senior dans le secteur des start-up, ainsi que dans des conglomérats multinationaux établis tels que le groupe français Alstom Energy (racheté par General Electric). Plus récemment, il a passé trois ans au sein de la plateforme de social-trading eToro, en tant que Head of Finance pour l'Europe.
Ariel est expert-comptable et titulaire d'une licence en comptabilité, gestion et économie, ainsi que d'un MBA en gestion financière.
Sheena a rejoint Capital.com en septembre 2023, avec un bilan démontrable dans la gestion d'équipes à travers l'Europe et le Moyen-Orient, couvrant tous les aspects de la conformité réglementaire. Avant Capital.com, Sheena était la Directrice de la Conformité chez ADSS. Sheena a passé plus d'une décennie de sa carrière précoce chez CMC Markets, passant du poste d'Assistante de Conformité à Responsable de la Conformité pour le Royaume-Uni et l'Europe.
Elle est titulaire d'une licence en droit de la Queen Mary University of London et d'un master en politique publique internationale de l'UCL.
Sasha est le directeur produit chez Capital.com, responsable du développement de notre plateforme mondiale et de l'expérience utilisateur. Fort d'une solide expérience en gestion de produit, en fintech et en innovation centrée client, il allie une passion pour le développement de produits intuitifs et évolutifs qui répondent aux besoins réels des utilisateurs. Sasha possède une solide expérience dans la direction d'équipes transverses sur plusieurs marchés et se concentre sur la croissance du produit grâce aux données, au design thinking et à la stimulation de la haute performance. Avant Capital.com, Sasha était Responsable Produit pour Revolut Wealth & Trading et Crédit.
En tant que directeur de l'information et de la sécurité chez Capital.com, Pavel dirige la stratégie mondiale de l'entreprise en matière de sécurité de l'information, informatique, infrastructure, opérations de plateforme et conformité réglementaire. Depuis son arrivée en 2018, il a joué un rôle déterminant dans le renforcement de la posture de sécurité de Capital.com et dans la construction d'une fondation technologique robuste et évolutive pour soutenir une croissance rapide dans un environnement fintech réglementé. Fort de son expertise approfondie en cybersécurité, en gestion informatique et en gouvernance des risques, Pavel veille à instaurer une culture de résilience cybernétique et de conformité réglementaire, maintenant Capital.com à l'avant-garde de la technologie financière en matière de sécurité et d'agilité.
Eugene Lemesh dirige la stratégie mondiale des personnes de Capital.com, en mettant l'accent sur le développement des talents, la croissance organisationnelle et la promotion d'une culture inclusive et axée sur la performance. Avec une vaste expérience en leadership RH dans des environnements dynamiques et en forte croissance, il supervise l'ensemble du cycle de vie des employés, du recrutement et de l'engagement à l'apprentissage, la DEI et le développement du leadership. Eugène est connu pour concevoir des stratégies centrées sur les personnes qui s'alignent sur les objectifs commerciaux, soutiennent l'innovation et permettent aux individus de s'épanouir à chaque étape de leur carrière.
Depuis qu'il a rejoint l'entreprise en 2016, Nikolai a joué un rôle déterminant dans la stimulation de la croissance – depuis ses débuts en tant que start-up jusqu'à l'entreprise mondiale qu'elle est aujourd'hui. Avec un talent pour développer les compétences et faire croître les entreprises dans le secteur en pleine expansion de la fintech, Nikolai a dirigé avec succès de nombreuses fonctions essentielles, allant du juridique et des opérations à la croissance et au marketing.
Il possède plus de 10 ans d'expérience dans la croissance d'entreprise et les investissements, et est titulaire d'un doctorat en droit.
Avant d'apporter son expertise à Capital.com, Valentina a occupé des postes de Conseillère Juridique Principale et de Directrice Administrative ou Générale dans de nombreuses entreprises des secteurs des technologies de l'information, des médias, de l'immobilier et des services financiers.
Avant cela, Valentina était associée dans un cabinet d'avocats local de premier plan. Valentina est titulaire d'une licence en Régulation Juridique des Activités Commerciales de l'Université d'État de Biélorussie et a suivi le programme de Management Professionnel à l'IPM Business School. Elle termine actuellement son LLM au King's College de Londres, dans le programme de droit commercial et financier international.
Elpida a rejoint Capital.com en 2024, apportant plus de 10 ans d'expérience internationale dans les opérations client, l'intégration, les paiements et la transformation des services administratifs. En tant que responsable des opérations, elle dirige les fonctions clés qui améliorent l'expérience client et optimisent la performance commerciale. Auparavant, elle a occupé des postes de direction senior dans la fintech, notamment en tant que Vice-Présidente Senior des Opérations Clients et Responsable de la Conservation d'Actifs, où elle a managé des équipes internationales, impulsé l'automatisation et amélioré la prestation de services.
Vitalii Kedyk est un expert chevronné en actifs numériques, avec près d'une décennie d'expérience à impulser l'innovation dans le domaine de la crypto et du Web3. Depuis 2017, il a collaboré avec plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies régulées et a été un représentant fondateur de CryptoUK, contribuant au développement précoce de la régulation des cryptomonnaies au Royaume-Uni.
Avant de rejoindre Capital.com, Vitalii était Responsable de la Stratégie chez Currency.com, où il a dirigé des initiatives stratégiques et géré avec succès un processus de fusions et acquisitions qui s'est conclu début 2025. Chez Capital.com, il se concentre sur l'élargissement de l'offre crypto de la plateforme, en s'appuyant sur sa connaissance approfondie des marchés cryptos, de la finance numérique et des cadres réglementaires.