Les bases du trading de matières premières et de futures sur matières premières Envie d'en savoir plus sur les matières premières ? Voici un aperçu pour vous aider à comprendre la plus ancienne forme de trading au monde.

Qu'est-ce que le trading de matières premières ?

Le trading de matières premières consiste à acheter et à vendre des matières premières ou des produits agricoles primaires. On distingue les matières premières dures, qui sont généralement des ressources naturelles extraites comme l'or ou le pétrole, et les matières premières molles, qui sont des produits agricoles ou du bétail.

Le trading de matières premières est antérieur à toutes les autres formes de trading, car les civilisations naissantes échangeaient de la nourriture et des fournitures. De nos jours, le marché physique des matières premières dépend énormément des contrats à terme, qui permettent aux producteurs (comme les agriculteurs) d'obtenir un prix de la part des acheteurs à l'avance.

Cependant, le réseau sophistiqué de bourses de matières premières qui existe aujourd'hui permet également aux traders spéculatifs d'accéder aux mouvements de prix de ces actifs à court terme – que ce soit par le biais du trading spot ou des futures sur matières premières.

Chez Capital.com, vous pouvez trader des CFD à la fois sur les prix spot des matières premières et sur des instruments liés aux futures, selon la manière dont vous souhaitez interagir avec le marché.

Pourquoi trader des matières premières ?

Le trading de matières premières vous offre une exposition aux prix du pétrole, du gaz, des métaux et plus encore, sans jamais avoir à prendre livraison physique de l'actif ni à vous soucier de son stockage.

Les futures sur matières premières offrent une flexibilité supplémentaire, permettant aux traders de spéculer sur les mouvements de prix futurs via des contrats standardisés. La tarification basée sur les futures est courante sur des marchés comme le pétrole brut, le gaz naturel et le blé, où les anticipations d'offre et de demande évoluent fréquemment.

Contrairement aux contrats à terme physiques, les CFD ne nécessitent ni possession de l'actif ni livraison à l'expiration – vous pouvez donc prendre des positions longues ou courtes à la fois sur les prix spot et sur les instruments liés aux futures, et clôturer votre position quand vous le souhaitez (sous réserve des horaires de marché).

De nombreux investisseurs considèrent les matières premières comme une couverture potentielle contre l'inflation, car leurs prix ne sont pas fortement corrélés à ceux d'autres actifs. L'or en particulier a historiquement été considéré comme une valeur refuge, car il a tendance à conserver sa valeur en période d'incertitude économique.

Le trading de matières premières vous permet également d'utiliser l'effet de levier pour amplifier votre exposition. Cela peut amplifier vos profits mais aussi vos pertes, car les deux seront basés sur la valeur totale de la position.

Pourquoi trader des matières premières avec Capital.com ?

Nous proposons le trading de CFD sur une gamme toujours croissante de matières premières et d'instruments basés sur des futures, vous offrant une exposition aux mouvements de prix sans avoir à acheter l'actif directement.

Nous proposons des prix spot sur les matières premières populaires et une exposition aux marchés dérivés des futures, vous offrant une flexibilité dans la manière et le moment où vous tradez.

Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels grâce à nos outils de graphiques intelligents et intuitifs, et définissez des alertes de prix pour vous avertir des mouvements importants du marché.

En savoir plus sur le trading des matières premières.

Restez informé des dernières actualités, analyses et perspectives sur le marché des matières premières.

*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stop-loss garantis entraînent des frais en cas d'activation.