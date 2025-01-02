AccueilMarchésMatières premières

Trading de matières premières et de futures sur matières premières

Tradez des CFD sur le prix d'actifs physiques bruts et de futures sur matières premières, tels que l'or, l'argent, le pétrole, le blé et le sucre.

Marchés des matières premières et des futures sur matières premières

Page de présentationLes plus négociésLes plus volatilsTop haussiersTop baissiers
VendreAcheterÉcart1D Chg,1D Graphiques
VendeursAcheteurs
GoldGold Spot
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
Oil - BrentBrent Crude Oil Spot
SilverSilver Spot
Natural GasUS Natural Gas Spot
CLK2026Crude Oil Future
LCOM2026Brent Oil Future
GasoilGasoil Spot
GCM2026Gold Future
CopperCopper Spot
Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.

Matières premières les plus populaires

Obtenez des informations approfondies sur le trading des matières premières – y compris les meilleures performances du jour, les matières premières les plus échangées et les principales différences entre matières premières et contrats à terme.

Les matières premières les plus volatiles

Suivez les matières premières les plus volatiles du jour – avec un aperçu des plus fortes hausses et baisses, ainsi que des évolutions actuelles du marché.
En savoir plus sur les gagnants du jour

Les matières premières les plus échangées

Comprenez ce qui caractérise les matières premières les plus échangées et comment fonctionnent leurs marchés.
En savoir plus sur les matières premières les plus échangées

Les matières premières en forte hausse

Découvrez quelles matières premières connaissent actuellement la plus forte progression et les facteurs qui influencent cette dynamique.
En savoir plus sur les matières premières en forte hausse

Pourquoi choisir Capital.com ?

Tradez sur la meilleure plateforme de trading 2024

Découvrez pourquoi nous avons remporté un prix aux Online Money Awards 2024 : graphiques personnalisables, interface conviviale et de nombreuses fonctionnalités de trading utiles.
Découvrez nos plateformes

Ouverture de compte rapide

Ouvrir un compte chez nous est rapide et simple – vous pouvez vous connecter et commencer à trader dès aujourd'hui.

Vos marchés, votre effet de levier

Tradez des CFD sur l'US Tech 100, le bitcoin, l’USD/JPY, le gaz naturel et des milliers d’autres actifs, en choisissant l’effet de levier qui vous convient.
Découvrez les actifs à trader

Frais clairs et compétitifs

0% de commission, à vie. Frais transparents pour les spreads, le financement overnight et les stops loss garantis. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus.
Consultez les frais

Assistance 24/7 en Anglais

Des questions sur votre compte ou sur le trading avec nous ? Contactez notre équipe sympathique et compétente par téléphone, e-mail, WhatsApp ou chat en direct. Anglais 24/7, Allemand, Italien et Espagnol aux heures de bureau.
Entrer en contact

Tout ce dont vous avez besoin pour trader

Comparez plusieurs marchés sur des graphiques réactifs. Repérez des figures de trading avec plus de 100 indicateurs. Tradez directement depuis les actualités intégrées à la plateforme. Intégration fluide de TradingView et MT4. Il y en a encore plus, mais on manque de place !
D'autres services pour vous aider à trader

En savoir plus sur nous en lisant nos avis

Consultez les commentaires de nos clients, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.

4.8
Notes et Avis
4.7
Notes et Avis
4.7
4.6

Les bases du trading de matières premières et de futures sur matières premières

Envie d'en savoir plus sur les matières premières ? Voici un aperçu pour vous aider à comprendre la plus ancienne forme de trading au monde.

Qu'est-ce que le trading de matières premières ?

Le trading de matières premières consiste à acheter et à vendre des matières premières ou des produits agricoles primaires. On distingue les matières premières dures, qui sont généralement des ressources naturelles extraites comme l'or ou le pétrole, et les matières premières molles, qui sont des produits agricoles ou du bétail.

Le trading de matières premières est antérieur à toutes les autres formes de trading, car les civilisations naissantes échangeaient de la nourriture et des fournitures. De nos jours, le marché physique des matières premières dépend énormément des contrats à terme, qui permettent aux producteurs (comme les agriculteurs) d'obtenir un prix de la part des acheteurs à l'avance.

Cependant, le réseau sophistiqué de bourses de matières premières qui existe aujourd'hui permet également aux traders spéculatifs d'accéder aux mouvements de prix de ces actifs à court terme – que ce soit par le biais du trading spot ou des futures sur matières premières.

Chez Capital.com, vous pouvez trader des CFD à la fois sur les prix spot des matières premières et sur des instruments liés aux futures, selon la manière dont vous souhaitez interagir avec le marché.

Pourquoi trader des matières premières ?

Le trading de matières premières vous offre une exposition aux prix du pétrole, du gaz, des métaux et plus encore, sans jamais avoir à prendre livraison physique de l'actif ni à vous soucier de son stockage.

Les futures sur matières premières offrent une flexibilité supplémentaire, permettant aux traders de spéculer sur les mouvements de prix futurs via des contrats standardisés. La tarification basée sur les futures est courante sur des marchés comme le pétrole brut, le gaz naturel et le blé, où les anticipations d'offre et de demande évoluent fréquemment.

Contrairement aux contrats à terme physiques, les CFD ne nécessitent ni possession de l'actif ni livraison à l'expiration – vous pouvez donc prendre des positions longues ou courtes à la fois sur les prix spot et sur les instruments liés aux futures, et clôturer votre position quand vous le souhaitez (sous réserve des horaires de marché).

De nombreux investisseurs considèrent les matières premières comme une couverture potentielle contre l'inflation, car leurs prix ne sont pas fortement corrélés à ceux d'autres actifs. L'or en particulier a historiquement été considéré comme une valeur refuge, car il a tendance à conserver sa valeur en période d'incertitude économique.

Le trading de matières premières vous permet également d'utiliser l'effet de levier pour amplifier votre exposition. Cela peut amplifier vos profits mais aussi vos pertes, car les deux seront basés sur la valeur totale de la position.

Pourquoi trader des matières premières avec Capital.com ?

Nous proposons le trading de CFD sur une gamme toujours croissante de matières premières et d'instruments basés sur des futures, vous offrant une exposition aux mouvements de prix sans avoir à acheter l'actif directement.

Nous proposons des prix spot sur les matières premières populaires et une exposition aux marchés dérivés des futures, vous offrant une flexibilité dans la manière et le moment où vous tradez.

Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels grâce à nos outils de graphiques intelligents et intuitifs, et définissez des alertes de prix pour vous avertir des mouvements importants du marché.

En savoir plus sur le trading des matières premières.

Restez informé des dernières actualités, analyses et perspectives sur le marché des matières premières.

*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stop-loss garantis entraînent des frais en cas d'activation.

Partenaire de confiance
Partenaire de confiance
Partenaire vedette
Partenaire vedette