Informations sur les principales matières premières en hausse

Que sont les produits de base?

Les matières premières sont des ressources brutes ou des produits agricoles de base qui sont achetés et vendus en grandes quantités sur les bourses de matières premières. Leur cours est dicté par les forces de l’offre et de la demande, et leur cours sous-jacent peut être tradé via des produits dérivés financiers tels que les CFD. Il est également possible d’y investir par la détention physique de l’actif. De manière générale, les matières premières peuvent être classées en quatre grands groupes : agricoles, industrielles, bétail et énergie.

Quels sont les différents types de matières premières ?

Il y a quatre grandes catégories : matières premières agricoles, matières premières industrielles, bétail et énergie.

Peut-on investir dans les matières premières ?

Oui, il est possible d’investir dans les matières premières de différentes manières. Vous pouvez utiliser des contrats à terme et des options, ainsi que d’autres moyens comme les fonds communs de matières premières, sans oublier l’achat physique d’actifs tels que l’or dans l’espoir qu’ils prennent de la valeur. Investir dans les matières premières est différent du fait de les trader, dans ce dernier cas vous pouvez spéculer sur le cours sous-jacent à l’aide d’instruments tels que les CFD. Cela signifie que vous ne possédez pas l’actif lui-même et pouvez prendre position sur la baisse comme sur la hausse de son cours. Les CFD sont généralement tradés sur marge, ce qui vous permet de vous exposer à des positions plus importantes avec une mise de fonds relativement faible. Cela amplifie les gains potentiels, mais aussi les pertes potentielles.

Quels sont les trois principaux marchés mondiaux de matières premières ?

Les trois principaux marchés mondiaux de matières premières sont : le CME Group (issu de la fusion du Chicago Mercantile Exchange et du Chicago Board of Trade), l’Intercontinental Exchange et le London Metal Exchange.