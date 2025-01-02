AccueilMarchésForex

Trading de forex et de futures sur forex

Utilisez nos plateformes TradingView et MT4 parfaitement intégrées pour trader des CFD sur forex spot et futures populaires, incluant EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY.

Marchés du forex et des futures sur forex

Top baissiersLes plus négociésTop haussiersLes plus volatils
VendreAcheterÉcart1D Chg,1D Graphiques
VendeursAcheteurs
EUR/USDEuro / US Dollar
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen
AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar
GBP/USDBritish Pound / US Dollar
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc
GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen
USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso
EUR/JPYEuro / Japanese Yen
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar
AUD/JPYAustralian Dollar / Japanese Yen
Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.

Guides Forex

Maîtrisez les bases du trading forex grâce à nos guides concis. Découvrez les horaires de trading, les principales paires de devises et les devises les plus fortes du monde.

Top 10 des devises les plus fortes

Découvrez quelles devises sont considérées comme les plus fortes au monde et pourquoi.
En savoir plus

Principales paires de devises Forex

Découvrez les paires de devises les plus échangées sur le marché forex, comme l’EUR/USD et le GBP/USD.
En savoir plus

Horaires du marché Forex

Découvrez quand les marchés forex mondiaux sont ouverts dans les principaux fuseaux horaires.
En savoir plus

Découvrez l'excellence du trading avec Capital.com

Tradez sur la meilleure plateforme de trading 2024

Découvrez pourquoi nous avons remporté un prix aux Online Money Awards 2024 : graphiques personnalisables, interface conviviale et de nombreuses fonctionnalités de trading utiles.
Découvrez nos plateformes

Ouverture de compte rapide

Ouvrir un compte chez nous est rapide et simple – vous pouvez vous connecter et commencer à trader dès aujourd'hui.

Vos marchés, votre effet de levier

Tradez des CFD sur l'US Tech 100, le bitcoin, l’USD/JPY, le gaz naturel et des milliers d’autres actifs, en choisissant l’effet de levier qui vous convient.
Découvrez les actifs à trader

Frais clairs et compétitifs

0% de commission, à vie. Frais transparents pour les spreads, le financement overnight et les stops loss garantis. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus.
Consultez les frais

Assistance 24/7 en Anglais

Des questions sur votre compte ou sur le trading avec nous ? Contactez notre équipe sympathique et compétente par téléphone, e-mail, WhatsApp ou chat en direct. Anglais 24/7, Allemand, Italien et Espagnol aux heures de bureau.
Entrer en contact

Tout ce dont vous avez besoin pour trader

Comparez plusieurs marchés sur des graphiques réactifs. Repérez des figures de trading avec plus de 100 indicateurs. Tradez directement depuis les actualités intégrées à la plateforme. Intégration fluide de TradingView et MT4. Il y en a encore plus, mais on manque de place !
D'autres services pour vous aider à trader

En savoir plus sur nous en lisant nos avis

Consultez les commentaires de nos clients, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.

4.8
Notes et Avis
4.7
Notes et Avis
4.7
4.6

Qu'est-ce que le trading de forex et de futures sur forex ?

Le terme « forex » est l'abréviation de « foreign exchange » (change de devises). Le trading de forex est le processus d'achat et de vente de devises internationales, dans le but de réaliser un profit grâce aux fluctuations des taux de change entre elles.

Vous pourriez par exemple trader l'euro contre le dollar américain (EUR/USD). Acheter la paire EUR/USD signifie que vous spéculez sur une hausse du prix de l'euro par rapport au dollar. La plupart des paires de devises sont cotées à la quatrième décimale, de sorte qu'un point (pip) de mouvement correspond à la quatrième décimale.

Chez Capital.com, vous pouvez trader à la fois le forex spot et les contrats à terme sur forex en utilisant des CFD, ce qui vous permet de spéculer sur les mouvements futurs des taux de change, souvent utilisés pour couvrir une exposition aux devises ou trader en fonction d'anticipations macroéconomiques.

Pourquoi trader le forex ?

Le marché des changes est le plus important du monde en termes de volume de transactions global. Il est ouvert 24h/24 et 5j/7 et extrêmement liquide, vous pouvez donc normalement entrer et sortir des positions quand vous le souhaitez. La liquidité élevée signifie également que les spreads ont tendance à être plus serrés que pour certaines classes d'actifs moins liquides.

Bien que les mouvements sur le marché des changes puissent être faibles – moins de 1 % de mouvement quotidien moyen dans des conditions de trading normales – le fait qu'ils soient cotés à la quatrième décimale crée un environnement de trading très fertile. L'effet de levier proposé par les fournisseurs de trading peut également amplifier l'exposition des traders particuliers jusqu'à 30:1. Cela signifie que de petits mouvements sur le marché sous-jacent peuvent créer des profits ou des pertes importants, rendant le trading à effet de levier risqué.

Les futures sur forex peuvent également vous donner accès à des opportunités de positionnement ou de couverture à plus long terme, car vous tradez sur les taux de change futurs anticipés plutôt que sur les prix spot.

Pourquoi trader le forex avec Capital.com ?

Nous proposons le trading de CFD sur le forex spot et les futures sur forex, vous offrant une exposition aux mouvements de prix des paires de devises sans avoir à acheter ou échanger les devises directement. Vous pouvez trader plus de 120 paires de devises avec nous, en prenant des positions courtes aussi bien que longues.

Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels grâce à nos outils de graphiques intelligents et intuitifs, et définissez des alertes de prix pour vous avertir des mouvements importants du marché. Protégez-vous contre les mouvements défavorables du marché grâce à notre gamme d'outils de gestion des risques, y compris les stops suiveurs qui verrouillent les mouvements favorables tout en vous protégeant contre les pertes.*

En savoir plus sur le trading de forex et les stratégies de trading de forex.

Découvrez les principales paires de devises majeures que nous proposons et améliorez votre stratégie de trading.

Restez informé des dernières actualités, analyses et perspectives sur le marché du forex.

*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stop-loss garantis entraînent des frais en cas d'activation.

Pourquoi choisir Capital.com? Nos résultats parlent d'eux-mêmes

Groupe Capital.com
840K+
Traders du monde entier
125K+
Clients actifs par mois
24/7
Service client
100
Indicateurs techniques