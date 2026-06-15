Guide sur les devises les plus tradées

Qu'est-ce que le trading Forex ?

Le terme « Forex » est l'abréviation de foreign exchange (marché des changes).Le trading Forex désigne le processus d'achat et de vente de devises internationales, dans le but de réaliser un profit à partir des fluctuations des taux de change entre elles. Cela peut se faire via des produits dérivés financiers comme les CFD avec effet de levier. Le trading avec effet de levier est risqué.

Qu'est-ce que le marché du forex ?

Le marché du forex est un marché global décentralisé pour le trading de devises. C'est le plus grand marché financier, le plus liquide au monde, avec un volume quotidien d'environ 7 trillions de dollars en 2024. Sur le marché du forex, les devises sont échangées en paires, les paires les plus couramment échangées étant EUR/USD, USD/JPY et GBP/USD. Les participants au marché du forex vont des institutions telles que les banques centrales et les hedge funds aux traders particuliers. Le marché fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine.

Qui trade le forex ?

Le marché du forex est principalement influencé par cinq principaux acteurs : Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan, et UBS. Leur position dominante reflète leur rôle central dans la détermination des tendances et de la liquidité sur le marché du forex. Cependant, de nombreux traders particuliers dans le monde entier participent également au marché du forex.

Quels sont les avantages et les inconvénients du trading du forex ?

Le trading du forex offre aux traders un accès à un marché très liquide avec un potentiel de profits significatifs grâce au levier et à la volatilité du marché. Cependant, cette volatilité peut entraîner de lourdes pertes, et l'utilisation du levier amplifie à la fois les gains et les pertes. Cela peut rendre le trading risqué, que ce soit pour les traders expérimentés ou débutants.

Puis-je trader sur le forex avec 100 $ ?

Oui, vous pouvez commencer à trader sur le forex avec 100 $. En fait, sur Capital.com, le dépôt minimum est de seulement 20 $.