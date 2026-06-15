Guide sur les devises les plus en baisse

Comment puis-je trader le Forex ?

Avez-vous déjà échangé de l'argent lors de voyages à l'étranger ?Si c'est le cas, vous avez techniquement déjà tradé sur le forex !

Cela dit, si vous souhaitez trader des devises de manière spéculative – c'est-à-dire dans le but de réaliser un profit en profitant des fluctuations du taux de change – plusieurs options s'offrent à vous.

Tout d'abord, il est important de noter que les prix du forex peuvent évoluer rapidement et de manière imprévisible, entraînant des pertes et des gains inattendus. De plus, les produits financiers utilisés par les traders pour prendre position sur le forex sont complexes et nécessitent une solide compréhension. Veuillez effectuer une recherche approfondie avant de risquer votre capital.

Les traders particuliers tradent généralement le forex en utilisant des produits dérivés tels que les contrats sur différence (CFD), les fonds négociés en bourse (ETF), les contrats à terme ou les options. Ils font des recherches sur ces produits et les fournisseurs de services, puis ouvrent un compte auprès du fournisseur qui correspond le mieux à leurs besoins.

Pour comprendre comment ces produits fonctionnent, consultez notre guide du trading forex.

A quoi correspondent les devises de base et de cotation dans le forex ?

La première devise mentionnée dans une paire de devises est appelée devise de base. Par exemple, dans la paire EUR/USD, EUR (l'euro) est la devise de base.

La devise de cotation est la deuxième devise mentionnée dans la paire. Dans notre exemple, le dollar américain (USD) est la devise de cotation.

Le taux de change reflète combien de devises de cotation sont nécessaires pour acheter une unité de la devise de base.

Ainsi, si EUR/USD se négocie à 1,20, cela signifie qu'un euro est équivalent à 1,20 dollars américains.

Quels sont les types de paires forex ?

Généralement, les paires de devises forex peuvent être catégorisées en trois groupes principaux : majeures, mineures ou exotiques.

Les paires majeures sont les devises les plus échangées, avec une forte liquidité, impliquant le dollar américain.Les exemples bien connus de paires majeures incluent EUR/USD (euro/dollar américain), USD/CAD (dollar américain/dollar canadien ou « loonie »), et GBP/USD (livre sterling/dollar américain, souvent appelé « cable »).

Les paires mineures, ou « croisées », n'incluent pas le dollar américain. Cela dit, de nombreuses paires croisées sont largement échangées, comme NOK/SEK (couronne norvégienne/couronne suédoise) ou EUR/GBP (euro/livre sterling).

Les paires exotiques sont généralement composées d'une devise majeure et d'une devise issue d'une économie émergente – par exemple, USD/SGD (dollar américain/dollar singapourien) ou EUR/TRY (euro/livre turque). Ces paires peuvent être moins liquides et plus volatiles que les paires majeures et croisées, ce qui les rend généralement plus adaptées aux portefeuilles de traders expérimentés.

Pourquoi utiliser Capital.com pour trader le forex ?

Lorsque vous utilisez Capital.com pour trader le forex, vous avez accès à plus de 120 paires de devises majeures, mineures et exotiques à trader. Vous pouvez analyser les mouvements de prix du forex sur nos graphiques rapides et clairs, gérer vos risques avec une gamme d'outils, et configurer des alertes de prix pour être informé des fluctuations du forex.

Vous pouvez trader le forex avec nous en utilisant des CFD, ce qui signifie que vous négociez avec levier – vous permettant de prendre une position avec un dépôt ou une marge relativement faible.

Cependant, le levier peut entraîner des pertes ou des gains rapides et significatifs. Il est donc conseillé de comprendre nos produits avant de commencer à trader.