Conseils sur les principales devises en hausse

Qu'est-ce que le forex et le trading forex ?

Le forex désigne simplement l'échange de devises étrangères. Il désigne généralement le marché mondial où les devises sont échangées.

Le trading forex – également appelé trading de devises – consiste à acheter et vendre des devises internationales les unes contre les autres en utilisant un taux de change, dans le but de réaliser des bénéfices à partir des fluctuations de ce taux de change.

Examinons un exemple rapide. Si vous estimez que la livre sterling va prendre de la valeur par rapport au dollar américain, vous pouvez utiliser un dérivé comme un CFD pour ouvrir une position longue sur GBP/USD. Si la livre sterling augmente de valeur par rapport au dollar, vous réalisez un profit. Si le dollar devient plus fort que la livre, vous subissez une perte.

Les CFD sont un produit complexe qui vous donne accès au levier, ce qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes – il est donc important de comprendre les risques avant de trader. Découvrez-en plus sur le trading forex, le levier et bien plus avec notre guide complet.

Qu'est-ce que le marché du forex ?

Le marché forex est le marché mondial où les participants échangent des devises entre eux. Le forex est le marché financier le plus actif au monde en termes de volumes échangés. C'est également le marché financier le plus valorisé, atteignant un record de 7,5 billions de dollars de transactions par jour en 2022.

Qui trade le forex ?

En tant que plus grand marché financier au monde, le forex compte une multitude de participants aux profils très variés.

Techniquement, si vous avez déjà voyagé dans un autre pays et échangé de l'argent, vous avez participé au marché forex. Le processus d'achat d'une devise avec une autre en utilisant un taux de change constitue le principe de base du marché.

Les traders particuliers participent également au marché forex mais uniquement à des fins spéculatives. Plutôt que d'acheter directement des devises, ils utilisent souvent des produits dérivés – comme les CFD, par exemple – pour prendre position sur l'évolution d'une paire forex comme EUR/USD.

Des centaines de grandes institutions, comme les banques et les courtiers, tradent également sur le forex dans le cadre de leurs opérations quotidiennes. Le marché est dominé par les « big five » : Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan et UBS. Ensemble, ils représentaient plus de la moitié du chiffre d'affaires mondial du marché en 2015.

Quels sont les avantages et les inconvénients du trading du forex ?

Le trading forex comporte ses propres avantages et défis. Comprendre ces aspects peut vous aider à déterminer si le trading forex correspond à vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et votre stratégie. Voici un aperçu des avantages et des inconvénients du trading forex.

Le forex est le plus grand marché financier au monde, avec des niveaux élevés de liquidité pour les principales paires. Cela signifie que vous pouvez acheter et vendre de nombreuses devises presque instantanément pendant les heures de marché sans écarts de prix significatifs.

Concernant les heures de marché, les marchés forex fonctionnent 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Cela vous permet de trader en continu, en ajustant le trading à vos horaires et à votre fuseau horaire.

Vous bénéficiez d'un large choix de paires de devises à trader, comprenant les paires majeures, mineures et exotiques. Cette diversité signifie qu'avec des recherches solides et une discipline appropriée, vous pouvez trader en réponse à des événements géopolitiques, des publications de données économiques, des tendances de marché, etc.

Si vous utilisez un levier pour trader le forex – via un dérivé comme un CFD, par exemple – vous pourrez gérer une position beaucoup plus importante que votre mise initiale ou marge. Mais c'est une lame à double tranchant. Le levier peut amplifier les profits, mais il amplifie également les pertes potentielles.

De plus, les valeurs des devises peuvent être très volatiles, fluctuant considérablement sur une courte période. Cette volatilité peut avoir un effet négatif sur vos positions si vous n'êtes pas préparé.

Vous devez également comprendre les facteurs qui causent cette volatilité. Le marché des devises est influencé par des conditions économiques, des taux d'intérêt et des événements géopolitiques, entre autres. Vous devrez relever le défi de comprendre ces facteurs et leur impact sur les mouvements des devises.

Cette liste n'est en aucun cas exhaustive. Vous devriez mener votre propre recherche avant de trader le forex pour déterminer si cela correspond à vos objectifs et à vos compétences.