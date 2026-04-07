Qu'est-ce que le spread?

Le spread est la différence entre les cours acheteur et vendeur (« vente » et « achat ») d’un marché CFD.

Le cours d’achat est toujours supérieur au cours de vente. Pour que votre transaction soit rentable, le cours du marché doit évoluer de plus que le spread dans la direction que vous avez choisie.

Les spreads peuvent varier selon l’heure de la journée et les conditions du marché, aussi vérifiez toujours la plateforme pour obtenir les données en temps réel.

Exemple de CFD

Vous avez une position de 1 contrat sur le US Tech 100, avec une cotation bid/offer à 12475/76.

Le spread sur ce marché est donc de 1 point.

Pour ouvrir votre position, vous paierez la moitié de ce spread et de même pour la fermer. Le coût total de l'écart est donc de 1 $ x 1 = 1 $.

Puis-je récupérer une partie de mon spread ?

Oui. Dès votre première transaction, vous recevrez chaque mois un pourcentage de votre spread sous forme de remise. Plus vous tradez, plus vous serez remboursé. En savoir plus sur le fonctionnement.

Que sont les frais de session nocturne ?

Lorsque vous maintenez une position avec effet de levier ouverte pendant la nuit, celle-ci sera soumise à un ajustement de financement overnight. La façon dont les frais sont calculés, et si vous devez les payer ou les percevoir, dépend de plusieurs facteurs. Consultez les formules de calcul ci-dessous.

Si vous effectuez un trade CFD avec un levier de 1:1 (c'est-à-dire sans levier) sur la plupart des marchés, vous ne paierez pas et ne recevrez pas de financement overnight. Il y a cependant quelques exceptions :