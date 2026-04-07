Cette page présente les principaux frais et commissions de trading chez Capital.com. Pour une vue complète de tous les coûts associés par classe d’actifs, veuillez consulter notre document de divulgation des frais.
Compte
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Ouvrir un compte
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GRATUIT
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Fermer un compte
Nous n'appliquons aucun frais si vous décidez de fermer votre compte de trading.
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GRATUIT
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Compte démo
Élaborez et testez vos stratégies dans un environnement de trading simulé avec des fonds virtuels.
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GRATUIT
Dépôts et retraits
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Frais de dépôt
Vous n'avez rien à payer lorsque vous déposez des fonds sur votre compte.
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GRATUIT
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Dépôt minimum
Le montant minimal dont vous pouvez créditer votre compte pour commencer à trader.
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10 USD/EUR/GBP pour les cartes bancaires et Apple Pay.*
*Pour tous les modes de paiement, à l'exception du virement bancaire, dont le montant minimum est de 50 EUR (ou l'équivalent dans la devise de votre compte de trading)
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Frais de retrait
Nous ne facturons jamais de frais lorsque vous décidez de virer de l'argent depuis votre compte Capital.com.
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GRATUIT
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Retrait minimum
Le montant minimum que vous pouvez retirer sur votre carte ou compte bancaire.
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20 USD/GBP/EUR pour les cartes bancaires*
*Le montant minimum que vous pouvez retirer varie en fonction de votre méthode de paiement (vérifiez ici pour plus de détails). Si le solde de votre compte est inférieur au seuil minimum de retrait, vous ne pourrez retirer que la totalité de votre solde.
Négociation
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Le spread
Nos frais pour exécuter votre transaction sont le spread – la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. En savoir plus
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Les spreads sont dynamiques et varient en fonction des conditions du marché sous-jacent. Consultez le spread pour un instrument spécifique ici.
Vous récupérez une partie de votre spread sous forme de remise chaque mois, dès votre premier trade.
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Les frais de trading
Nous ne chargeons aucune commission sur vos trades.
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GRATUIT
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Ajustement de financement overnight*
Un ajustement qui s'applique lorsque vous détenez certaines positions pendant la nuit.
*Les positions CFD avec un levier de 1:1 (c'est-à-dire non levier) ne sont pas soumises au financement overnight, sauf sur un nombre limité de marchés.
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Les frais seront soit payés, soit reçus, selon que vous êtes en position longue ou courte. Trouvez les frais pour chaque instrument ici.
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Conversion de devises
Lorsque vous tradez sur un marché libellé dans une devise différente de celle de votre compte, vous devez payer des frais de conversion.
Vous paierez également la même majoration de conversion de devises lors des transferts de fonds entre sous-comptes libellés dans des devises différentes.
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0.7% du taux de change au comptant*
*(0,5% pour les clients professionnels), facturée dans le cadre du taux de conversion lorsqu'il y a une transaction en espèces dans une devise étrangère sur votre compte. Par exemple, lorsque vous :
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Ordres stop garantis
Un stop-loss garanti (GSL) clôture la transaction exactement au niveau de prix que vous spécifiez, sans risque d'écart de prix ou de d'effet de glissement. Votre perte ne dépasse jamais le niveau prévu, mais vous devrez payer une petite commission si votre stop-loss garanti est déclenché. En savoir plus
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Les frais d'un stop-loss garanti varient en fonction du marché sur lequel vous tradez, du prix d'ouverture de la position et de la quantité. Vous pouvez vérifier les frais sur le ticket de transaction avant d'ouvrir votre position. Découvrez comment les frais de stop-loss garantis sont calculés ici.
Vérifier le spread et les frais de session nocturne pour un instrument spécifique
Qu'est-ce que le spread?
Le spread est la différence entre les cours acheteur et vendeur (« vente » et « achat ») d’un marché CFD.
Le cours d’achat est toujours supérieur au cours de vente. Pour que votre transaction soit rentable, le cours du marché doit évoluer de plus que le spread dans la direction que vous avez choisie.
Les spreads peuvent varier selon l’heure de la journée et les conditions du marché, aussi vérifiez toujours la plateforme pour obtenir les données en temps réel.
Exemple de CFD
- Vous avez une position de 1 contrat sur le US Tech 100, avec une cotation bid/offer à 12475/76.
- Le spread sur ce marché est donc de 1 point.
- Pour ouvrir votre position, vous paierez la moitié de ce spread et de même pour la fermer. Le coût total de l'écart est donc de 1 $ x 1 = 1 $.
Puis-je récupérer une partie de mon spread ?
Oui. Dès votre première transaction, vous recevrez chaque mois un pourcentage de votre spread sous forme de remise. Plus vous tradez, plus vous serez remboursé. En savoir plus sur le fonctionnement.
Que sont les frais de session nocturne ?
Lorsque vous maintenez une position avec effet de levier ouverte pendant la nuit, celle-ci sera soumise à un ajustement de financement overnight. La façon dont les frais sont calculés, et si vous devez les payer ou les percevoir, dépend de plusieurs facteurs. Consultez les formules de calcul ci-dessous.
Si vous effectuez un trade CFD avec un levier de 1:1 (c'est-à-dire sans levier) sur la plupart des marchés, vous ne paierez pas et ne recevrez pas de financement overnight. Il y a cependant quelques exceptions :
- Gaz naturel
- Cacao US
- Indice de volatilité (VIX)
- Paires Forex avec la livre turque (TRY)
Comment les frais de session nocturne sont-ils calculés ?
Formule
Taux de référence des intérêts +/- notre frais quotidiens
L'indicateur des frais quotidiens suit la devise du marché sous-jacent, par exemple le SOFR pour les marchés libellés en USD ou le SONIA pour les marchés libellés en GBP.
Nos frais quotidiens sont de 4 % par an, divisés par 360 ou 365 jours en fonction de la devise :
- Pour GBP, CAD, SGD, etc. : 4 % / 365 = 0,01096 %
- Pour USD, EUR, CHF, JPY, etc. : 4 % / 360 = 0,01111 %
Nous choisissons le diviseur pour correspondre à la norme dans la devise du marché.
Exemple de CFD : indices en USD
- Supposons que vous déteniez 0,6 contrat sur l'US Tech 100, coté à 20 140. Votre exposition totale serait de 12 084 $.
- Étant donné que l'US Tech 100 est libellé en USD, le taux de référence pertinent est le SOFR – actuellement de 5,01448 % annuellement, ou 0,01393 % quotidiennement.
- Nos frais quotidiens sont de 0,01111 %.
- Pour une position longue, vous paierez 0,02504 % (SOFR + nos frais) = 3,03 $.
- Pour une position courte, vous recevrez 0,00282 % (SOFR - nos frais) = 0,34 $.
Exemple de CFD : indices en GBP
- Vous avez une position de 1 contrat sur l'UK 100, coté à 8 175. Votre exposition totale serait de 8 175 £.
- Étant donné que l'UK 100 se négocie en GBP, le taux de référence pertinent est le SONIA – actuellement de 4,98260 % annuellement, ou 0,01365 % quotidiennement.
- Nos frais quotidiens sont de 0,01096 %.
- Pour une position longue, vous paierez 0,02461 % (SONIA + nos frais) = 2,01 £.
- Pour une position courte, vous recevrez 0,00269 % (SONIA - nos frais) = 0,22 £.
Pourquoi des frais de session nocturne me sont-ils facturés ?
Les frais de session nocturne sont facturés pour couvrir les frais de trading liés au maintien d'une position la nuit.
Que sont les frais de stop-loss garanti ?
Les frais de stop-loss garanti ne sont appliqués que si l'ordre stop-loss est déclenché. Un stop-loss garanti (GSL) clôture la transaction exactement au niveau de prix que vous spécifiez, sans risque d'écart de prix ou de d'effet de glissement. Étant donné que nous assumons ce risque pour vous, nous (et d'autres fournisseurs) facturons une commission pour l'utilisation du stop-loss garanti. Lorsque vous sélectionnez un stop-loss garanti, ses frais sont affichés avant l'exécution du trade, sur le ticket de transaction.
Comment sont calculés les frais de stop-loss garanti ?
La commission d'un stop-loss garanti se calcule en multipliant trois facteurs : la prime du stop garanti (en pourcentage), le prix d'ouverture de la position et la quantité. La formule se présente ansi :
Formule
Frais de stop-loss garanti = prime de stop-loss garanti * prix d'ouverture de la position * quantité
Vous pouvez vérifier le montant des frais d'un stop-loss garanti lors de son ajout, dans le ticket de transaction.
Autres éléments à prendre en compteToutefois, nos frais ne sont pas les seuls facteurs impactant la profitabilité de vos trades. Vous devez également prendre en compte les facteurs suivants.
Mouvement du marché
La direction et l'ampleur du mouvement du marché affectent évidemment la valeur de votre trade.
Marge
Le montant requis pour ouvrir et maintenir une position. Évaluez si vous pouvez vous le permettre, tant au départ qu'en cas de modification de la marge en fonction des conditions du marché.
Effet de levier
Vous devez être à l'aise avec le niveau de levier que vous utilisez. Votre exposition peut correspondre à plusieurs fois ce que vous avez payé pour ouvrir la position. Dans ce cas vous vous exposez à des gains ou des pertes importantes et rapides.