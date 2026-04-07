Frais de conversion

Lorsque vous tradez un actif coté dans une devise différente de la devise de base de votre compte, de petits frais de conversion s’appliquent.

Les frais sont calculés à 0,7 % du taux de change spot forex pour les clients particuliers.

Calcul des frais de conversion

Vous tradez sur un compte libellé en USD.

Vous avez un trade CFD ouvert sur France 40 – libellé en EUR – qui affiche un gain de 10 €.

Cela apparaît sur votre position comme 10,85 $ (10 € au taux spot EUR/USD de 1,08461) et vous décidez de clôturer le trade.

Si aucun frais de conversion de devise n’avait été appliqué, le gain de cette position serait simplement calculé comme suit :

10 € (votre gain) × 1,08461 (taux spot) = 10,85 $

Cependant, au moment de la clôture, vous serez facturé des frais de conversion de devise de 0,7 %. Le calcul est effectué avec un taux de conversion « tout compris » qui inclut le taux spot et les frais de 0,7 %.

Le taux tout compris est moins favorable de 0,7 % par rapport au taux spot, et donc le gain réalisé sur la position serait légèrement inférieur : 1,08461 (taux spot) × (1 - 0,7 %) (frais de conversion) = 1,07701.

Votre gain après frais de conversion de devise est :

10 € (votre gain) × 1,07701 (taux tout compris) = 10,77 $

Ainsi, dans cet exemple, des frais de conversion de devise de 0,08 $ vous ont été facturés.

Taux des frais de conversion Coût de conversion de devise Sans les frais de conversion de devise 0 % 0 $ Avec les frais de conversion de devise 0,7 % 0,08 $

Vous pouvez consulter le taux « tout compris » utilisé pour la conversion de chaque transaction dans la section « Rapports » de la plateforme, ainsi que sur vos relevés.

Frais dynamiques de conversion de devise

Si vous déposez ou retirez dans une devise différente de celle de votre banque, celle-ci peut appliquer des frais de conversion dynamique de devise (DCC). Ces frais varient selon le prestataire et sont indépendants de Capital.com.

Pour éviter des frais de conversion inutiles, envisagez de financer votre compte dans la même devise que votre compte bancaire. Contactez-nous pour plus de détails sur les frais de conversion dynamique (DCC).