Capital.com est-il sûr ?

AccueilCapital.com est-il sûr ?
Votre sécurité est notre priorité. Voici comment nous protégeons vos fonds et vos données, tout en maintenant une plateforme de trading robuste, approuvée par plus de 857,000 traders à l'échelle mondiale.
Vos fonds sont isolés des nôtres auprès de grandes banques – ils ne sont jamais utilisés dans nos opérations.
Nous rechargeons automatiquement votre compte s’il passe en dessous de zéro.
Vous pouvez protéger vos fonds avec des outils intégrés qui clôturent automatiquement vos positions.
La sécurité de vos informations et paiements est garantie par notre conformité aux normes ISO 27001 et PCI DSS.
Vous pouvez être certain que nous utilisons des solutions de sécurité de pointe pour protéger vos données.
Vos fonds et vos données sont gérés par des professionnels hautement qualifiés, soumis à un système de permissions rigoureux.
Nous sommes régulés dans cinq juridictions financières à l’échelle mondiale, y compris par la Securities Commission des Bahamas (SCB). Cela signifie que vos fonds sont protégés de plusieurs façons.
Les fonds que vous déposez chez nous sont protégés conformément aux réglementations. Cela signifie que, sans exception, vos fonds sont détenus dans des comptes séparés auprès de banques régulées. Nous ne pouvons en aucun cas utiliser vos fonds dans le cadre de nos opérations.
Conformément aux exigences réglementaires, votre compte bénéficie d’une protection contre le solde négatif. Cela signifie que si vous êtes un client de détail, vos pertes de trading ne peuvent en aucun cas dépasser les fonds sur votre compte.
Dans notre application, vous pouvez contrôler précisément le montant de votre risque en ajoutant un stop-loss garanti à votre position. Cela garantit que, quoi qu’il arrive, votre position sera clôturée au niveau de stop que vous avez choisi. Vous paierez des frais pour garantir une protection contre le slippage.
Nous sommes conformes à la norme ISO 27001, la référence mondiale en matière de sécurité de l’information, ainsi qu’au PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), qui contribue à garantir des mesures de sécurité des données à l’échelle mondiale.
Nous utilisons des solutions de premier plan pour nous protéger contre les attaques, y compris les DDoS. Cela contribue à garantir la stabilité et un accès ininterrompu à votre compte. Notre équipe de sécurité qualifiée – recrutée à l’issue d’un processus de sélection rigoureux – surveille en continu les systèmes pour détecter et répondre rapidement aux menaces.
Vos données restent chiffrées, qu’elles soient transmises ou stockées, grâce à notre réseau privé virtuel sécurisé par protocole Internet (IPSec VPN), notre protocole de sécurité de la couche transport (TLS) et notre chiffrement algorithmique des bases de données. Notre infrastructure repose sur des centres de données et des fournisseurs de services cloud garantissant un haut niveau de sécurité des données.
Nous utilisons le protocole d’authentification des e-mails DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) pour prévenir les tentatives d’hameçonnage et formons régulièrement l’ensemble de notre personnel à la cybersécurité.
Vos informations sensibles ne peuvent être consultées que par des membres autorisés de notre équipe, grâce à nos processus de gestion des identités et des accès.
Découvrez pourquoi plus de 857,000 traders ont choisi Capital.com comme courtier.
Découvrez-en davantage sur notre modèle d'entreprise et sur la manière dont nous gagnons de l'argent.
Sans frais supplémentaires pour vous, nous avons souscrit une assurance pour protéger vos fonds.Cela signifie que vous serez couvert pour les pertes dépassant 20 000 $, jusqu'à 1 000 000 $, en cas d'insolvabilité, bien que cela soit très peu probable.