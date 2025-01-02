Le trading de taux d'intérêt consiste à spéculer sur des instruments liés aux variations futures des taux directeurs des banques centrales, tels que le taux des fonds fédéraux américains, le taux directeur de la Banque d'Angleterre ou le taux de la facilité de dépôt de la BCE.
Vous pouvez trader des CFD sur une gamme de marchés liés aux taux d'intérêt, y compris les futures sur taux d'intérêt à court terme, les futures sur obligations d'État et les futures perpétuels sur obligations. Ces instruments ont souvent tendance à réagir aux changements d'anticipations concernant la politique monétaire, l'inflation et les données macroéconomiques.
Les taux d'intérêt jouent un rôle clé dans l'économie mondiale, influençant tout, des coûts d'emprunt aux valorisations d'actifs.Lorsque les banques centrales augmentent ou baissent leurs taux, cela peut affecter le forex, les actions, les matières premières, et particulièrement les marchés obligataires.
Le trading de futures sur taux d'intérêt ou de futures sur obligations vous permet d'agir en fonction des anticipations de ces mouvements de taux – que vous prévoyiez un resserrement, un assouplissement ou simplement une volatilité autour des annonces importantes.
Par exemple :
Avec le trading de CFD, vous pouvez prendre des positions longues ou courtes sur ces mouvements, sans posséder l'actif sous-jacent. Vous avez également la flexibilité d'ajuster votre exposition grâce à l'effet de levier – mais n'oubliez pas que l'effet de levier augmente le risque autant que le potentiel de gain.
Avec Capital.com, vous pouvez trader des CFD sur une large gamme de marchés liés aux taux d'intérêt.
Que vous tradiez autour des réunions des banques centrales, que vous réagissiez à des surprises sur l'inflation ou que vous cherchiez à couvrir une exposition aux taux, notre plateforme vous donne les outils pour le faire.
Restez connecté aux marchés grâce à notre plateforme intuitive et à notre assistance réactive – et tradez les principaux instruments de taux d'intérêt avec une perspective éclairée.
*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stops garantis entraînent des frais lorsqu'ils sont déclenchés.
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Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.
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