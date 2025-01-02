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Trading des taux d'intérêt

Prenez position sur des instruments liés aux variations des taux d'intérêt mondiaux avec le trading de CFD. Explorez tous les marchés, des indices et matières premières aux obligations et bien plus encore – directement sur la plateforme web ou l'application Capital.com.

Qu'est-ce que le trading de taux d'intérêt ?

Le trading de taux d'intérêt consiste à spéculer sur des instruments liés aux variations futures des taux directeurs des banques centrales, tels que le taux des fonds fédéraux américains, le taux directeur de la Banque d'Angleterre ou le taux de la facilité de dépôt de la BCE.

Vous pouvez trader des CFD sur une gamme de marchés liés aux taux d'intérêt, y compris les futures sur taux d'intérêt à court terme, les futures sur obligations d'État et les futures perpétuels sur obligations. Ces instruments ont souvent tendance à réagir aux changements d'anticipations concernant la politique monétaire, l'inflation et les données macroéconomiques.

Pourquoi trader les taux d'intérêt ?

Les taux d'intérêt jouent un rôle clé dans l'économie mondiale, influençant tout, des coûts d'emprunt aux valorisations d'actifs.Lorsque les banques centrales augmentent ou baissent leurs taux, cela peut affecter le forex, les actions, les matières premières, et particulièrement les marchés obligataires.

Le trading de futures sur taux d'intérêt ou de futures sur obligations vous permet d'agir en fonction des anticipations de ces mouvements de taux – que vous prévoyiez un resserrement, un assouplissement ou simplement une volatilité autour des annonces importantes.

Par exemple :

  • Si les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine augmente ses taux, les prix des futures sur obligations du Trésor américain ont historiquement eu tendance à baisser par anticipation.
  • Si la BCE adopte un ton accommodant, les futures Euribor peuvent souvent entraîner une hausse à mesure que les marchés ajustent leurs prévisions de taux.

Avec le trading de CFD, vous pouvez prendre des positions longues ou courtes sur ces mouvements, sans posséder l'actif sous-jacent. Vous avez également la flexibilité d'ajuster votre exposition grâce à l'effet de levier – mais n'oubliez pas que l'effet de levier augmente le risque autant que le potentiel de gain.

Pourquoi trader les marchés de taux d'intérêt avec Capital.com ?

Avec Capital.com, vous pouvez trader des CFD sur une large gamme de marchés liés aux taux d'intérêt.

Que vous tradiez autour des réunions des banques centrales, que vous réagissiez à des surprises sur l'inflation ou que vous cherchiez à couvrir une exposition aux taux, notre plateforme vous donne les outils pour le faire.

  • Accédez à des marchés comme le SONIA 3 mois et l'Euribor
  • Des prix en temps réel et des actualités, le tout sur la plateforme – pour que vous puissiez garder une longueur d'avance sur les principales publications de données
  • Des outils avancés de graphiques et de gestion des risques, incluant alertes de prix et stop-loss*

Restez connecté aux marchés grâce à notre plateforme intuitive et à notre assistance réactive – et tradez les principaux instruments de taux d'intérêt avec une perspective éclairée.

*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stops garantis entraînent des frais lorsqu'ils sont déclenchés.

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Consultez les commentaires de nos clients, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

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