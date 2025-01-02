Qu'est-ce que le trading de taux d'intérêt ?

Le trading de taux d'intérêt consiste à spéculer sur des instruments liés aux variations futures des taux directeurs des banques centrales, tels que le taux des fonds fédéraux américains, le taux directeur de la Banque d'Angleterre ou le taux de la facilité de dépôt de la BCE.

Vous pouvez trader des CFD sur une gamme de marchés liés aux taux d'intérêt, y compris les futures sur taux d'intérêt à court terme, les futures sur obligations d'État et les futures perpétuels sur obligations. Ces instruments ont souvent tendance à réagir aux changements d'anticipations concernant la politique monétaire, l'inflation et les données macroéconomiques.

Pourquoi trader les taux d'intérêt ?

Les taux d'intérêt jouent un rôle clé dans l'économie mondiale, influençant tout, des coûts d'emprunt aux valorisations d'actifs.Lorsque les banques centrales augmentent ou baissent leurs taux, cela peut affecter le forex, les actions, les matières premières, et particulièrement les marchés obligataires.

Le trading de futures sur taux d'intérêt ou de futures sur obligations vous permet d'agir en fonction des anticipations de ces mouvements de taux – que vous prévoyiez un resserrement, un assouplissement ou simplement une volatilité autour des annonces importantes.

Par exemple :

Si les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine augmente ses taux, les prix des futures sur obligations du Trésor américain ont historiquement eu tendance à baisser par anticipation.

Si la BCE adopte un ton accommodant, les futures Euribor peuvent souvent entraîner une hausse à mesure que les marchés ajustent leurs prévisions de taux.

Avec le trading de CFD, vous pouvez prendre des positions longues ou courtes sur ces mouvements, sans posséder l'actif sous-jacent. Vous avez également la flexibilité d'ajuster votre exposition grâce à l'effet de levier – mais n'oubliez pas que l'effet de levier augmente le risque autant que le potentiel de gain.

Pourquoi trader les marchés de taux d'intérêt avec Capital.com ?

Avec Capital.com, vous pouvez trader des CFD sur une large gamme de marchés liés aux taux d'intérêt.

Que vous tradiez autour des réunions des banques centrales, que vous réagissiez à des surprises sur l'inflation ou que vous cherchiez à couvrir une exposition aux taux, notre plateforme vous donne les outils pour le faire.

Accédez à des marchés comme le SONIA 3 mois et l'Euribor

Des prix en temps réel et des actualités, le tout sur la plateforme – pour que vous puissiez garder une longueur d'avance sur les principales publications de données

Des outils avancés de graphiques et de gestion des risques, incluant alertes de prix et stop-loss*

Restez connecté aux marchés grâce à notre plateforme intuitive et à notre assistance réactive – et tradez les principaux instruments de taux d'intérêt avec une perspective éclairée.

*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stops garantis entraînent des frais lorsqu'ils sont déclenchés.