Pourquoi utiliser un compte de trading de démo ?

S'entraîner sur un compte de démonstration gratuit est une excellente introduction aux marchés, vous permettant d'apprendre les principes du trading de CFD sans risque.

Avec jusqu'à 100 000 $ de fonds virtuels, vous pouvez prendre des positions sur le forex, les matières premières, les indices et les actions en utilisant des CFD, sans risquer d'argent réel.

Que ce soit sur application ou sur ordinateur, explorez notre interface intuitive et facile à naviguer, et développez vos compétences avec 8 échelles de temps, plus de 100 indicateurs et une suite d'outils de dessin, sur 6 types de graphiques. Vous pouvez également apprendre tout en tradant grâce au flux intégré de Newsquawk, qui fournit les dernières actualités sur le marché de votre choix, ainsi qu'à notre ensemble de ressources pédagogiques comprenant des webinaires, des glossaires et des articles explicatifs.

Ouvrir un compte de démo et trader dessus, c'est une option de choix pour faire vos premiers pas en vue de rejoindre notre communauté de plus de 500000 détenteurs de comptes réels. N'attendez plus, commencez votre parcours de trading dès aujourd'hui avec un fournisseur primé.