Qu'est-ce que la psychologie du trading ?

La psychologie du trading fait référence aux facteurs émotionnels et cognitifs qui peuvent influencer les processus de prise de décision des traders sur les marchés financiers.

Où que vous en soyez dans votre parcours de trader, apprendre à prendre de meilleures décisions sur les marchés va bien au-delà de l'analyse de graphiques et de la compréhension des tendances du marché, il s'agit aussi de s'entraîner à gérer ses émotions.

Tout cela revient à apprendre à maîtriser la psychologie du trading. D'une manière générale, la psychologie du trading englobe les facteurs émotionnels et mentaux - notamment la peur, l'avidité, l'impatience et l'excès de confiance - qui peuvent influencer les processus de prise de décision des traders.

Comprendre la psychologie du trading et l'impact qu'elle peut avoir sur votre façon de trader implique de développer une résilience émotionnelle, une certaine discipline et un état d'esprit stratégique.