AccueilAide
Que vous ayez besoin d'aide pour les dépôts, les fonctionnalités de la plateforme ou les mises à jour des horaires de trading, nous sommes toujours disponibles pour vous renseigner.
Toutes les informations concernant votre compte dont vous pourriez avoir besoin pour trader avec Capital.com.
Consultez nos conseils pour déposer ou de retirer des fonds de votre compte.
Obtenez des informations sur les graphiques, les indicateurs et les outils, ainsi que sur MT4 et TradingView.
Découvrez les dividendes, les frais et commissions, l'effet de levier ainsi que les marchés auxquels vous pouvez accéder.
Pour vous aider à planifier votre activité de trading, recevez des mises à jour sur les horaires de trading et les dividendes prévus.
Découvrez-en plus sur notre mission consistant à vous aider à prendre de meilleures décisions et à trader en toute confiance.
+971 4 576 8641
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, visitez notre centre d'aide et soumettez une demande.
Contactez notre équipe d'assistance via WhatsApp