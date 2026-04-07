Qu'est-ce qu'un appel de marge ?

Un appel de marge survient lorsque le montant des fonds propres dans votre compte tombe en dessous de la marge requise pour maintenir vos positions ouvertes.
Un appel de marge est une notification indiquant que le prix du marché a évolué défavorablement par rapport à vos positions CFD, et que votre compte de trading se rapproche d’un niveau où il pourrait ne pas détenir suffisamment de capitaux propres pour maintenir un niveau de marge adéquat.
Si vos capitaux propres tombent en dessous de 100 % de la marge requise, vous recevez un appel de marge.1 Vous ne pourrez plus ouvrir de nouvelles transactions ni effectuer d'ordres.
Si vos capitaux propres tombent en dessous de 75 % de la marge requise, vous recevez un deuxième appel de marge.1 Vous ne pourrez plus ouvrir de nouvelles transactions ni effectuer des ordres.
Si vos capitaux propres tombent à 50 % ou moins de la marge requise, notre processus automatique de liquidation de marge est déclenché.
Le cours de la société A baisse à 50 $, réduisant la valeur totale de votre position à 2 500 $ (50 actions × 50 $). Cette baisse a un impact direct sur les capitaux propres de votre compte qui sont calculés ainsi :
À mesure que la valeur de votre position sur CFD diminue, la marge requise — les fonds nécessaires pour maintenir votre position — est également ajustée en fonction du cours actuel.Dans ce cas, elle devient 1 250 $.Pour déterminer si un appel de marge doit être déclenché, nous calculons votre ratio capitaux propres/marge :
Cela signifie que vous recevrez votre premier appel de marge, car votre ratio capitaux propres/marge est inférieur à 100 % de la marge requise de 1 250 $.
Imaginez maintenant que le cours de l’action de la société A baisse encore à 45 $, réduisant la valeur totale de votre position à 2 250 $ (50 contrats × 45 $).
Vos capitaux propres sont désormais calculés comme suit :
La marge requise est ajustée en fonction de la nouvelle valeur de la position à 1 125 $.
Votre ratio capitaux propres/marge est alors calculé comme suit :
Étant donné que cela est en dessous de notre seuil de second appel de marge de 75 %, vous recevrez un avis d’appel de marge.
Si la valeur de votre position tombe en dessous de 1 950 $, vos capitaux propres auront chuté en dessous de 50 % de la marge requise (en dessous du seuil de 450 $ de capitaux propres).
À ce moment-là, le cours du produit dérivé sera de 39 $. La marge passera à 975 $, la perte latente augmentera à −3 050 $ et vos capitaux propres restants seront de 450 $.
Le ratio capitaux propres/marge est calculé comme suit :
Étant donné que vos capitaux propres sont passés en dessous de la marge requise, notre processus de clôture de marge se déclenchera et vos positions commenceront à être clôturées automatiquement.
L’exemple ci-dessus ne tient pas compte des fluctuations des taux de change (FX). Il suppose que l’actif tradé est libellé dans la même devise que le compte utilisateur. Si l’actif est coté dans une devise différente, les fluctuations des taux de change peuvent affecter les exigences de marge, les profits/pertes latents et le niveau global des capitaux propres.
Lorsque vos positions en perte atteignent le point où vous avez seulement suffisamment de capitaux propres pour couvrir 50 % de vos pertes, notre processus de clôture de marge se déclenche automatiquement pour vous protéger contre des pertes en spirale. Veuillez noter que le processus automatique de liquidation de marge est une exigence réglementaire et ne peut pas être désactivé.
La clôture automatique s'applique dans l'ordre suivant jusqu'à ce que vos capitaux propres soient supérieurs à 50 % de l'exigence de marge.*
*Veuillez noter que tous les marchés ne sont pas ouverts en même temps, donc un trade rentable peut être fermé avant un trade perdant.
Assurez-vous que votre compte dispose de capitaux propres suffisants pour servir de tampon si les marchés évoluent contre vous
Négociez différents types des instruments financiers pour répartir les risques
Surveillez les cours du marché, soit manuellement, soit en utilisant les outils disponibles sur notre plateforme, tels que les alertes de cours et les listes de surveillance
Utiliser des stop-loss2 et des take-profits à vos positions pour garder le contrôle de votre exposition
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1Communication concernant les appels de marge. Veuillez noter que même si nous nous efforcerons de vous contacter en cas d’appel de marge, il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre compte dispose en permanence de fonds suffisants pour couvrir votre exigence de marge. Nous tenterons de vous contacter par téléphone, e-mail ou SMS. Les marchés peuvent évoluer très rapidement, ce qui peut nous empêcher de vous contacter avant la clôture de vos positions. Par exemple, si vos capitaux propres passent de plus de 100 % de la marge à moins de 50 % en moins de cinq secondes, nous ne pourrons pas vous contacter et vos positions risqueront d’être clôturées.
2Veuillez noter que les stop-loss standards ne sont pas garantis et peuvent être soumis à du glissement. Vous pouvez choisir de placer des stops garantis afin de limiter vos pertes de façon absolue, mais ceux-ci entraîneront des frais s’ils sont déclenchés. Vous pouvez consulter ces frais sur notre page frais et commissions.