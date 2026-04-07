Qu'est-ce qu'un appel de marge ?

Exemple d'appel de marge

Le scénario

Supposons que vous avez 3 500 $ sur votre compte et que vous souhaitez prendre une position longue sur l'entreprise A avec un taux de marge de 1:2.

Une action de la société A se négocie à 100 $, et vous souhaitez acheter 50 CFDs.

Cela équivaut à 5 000 $ d'actions, donc avec une marge de 1:2, vous devriez déposer 50%, soit 2 500 $.

Le reste de l'argent est fourni par votre courtier.

Il reste 1 000 $ de fonds disponibles sur votre compte.

Comment se déroule le processus d’appel de marge ?

Le cours de la société A baisse à 50 $, réduisant la valeur totale de votre position à 2 500 $ (50 actions × 50 $). Cette baisse a un impact direct sur les capitaux propres de votre compte qui sont calculés ainsi :

Capitaux propres = Solde initial + Profit/perte latente = 3 500 $ + (−2 500 $) = 1 000 $

À mesure que la valeur de votre position sur CFD diminue, la marge requise — les fonds nécessaires pour maintenir votre position — est également ajustée en fonction du cours actuel.Dans ce cas, elle devient 1 250 $.Pour déterminer si un appel de marge doit être déclenché, nous calculons votre ratio capitaux propres/marge :

Ratio capitaux propres/marge = (Capitaux propres / Marge requise) x 100

Ratio capitaux propres/marge = (1 000 $ / 1 250 $) × 100 = 80 %

Cela signifie que vous recevrez votre premier appel de marge, car votre ratio capitaux propres/marge est inférieur à 100 % de la marge requise de 1 250 $.

Imaginez maintenant que le cours de l’action de la société A baisse encore à 45 $, réduisant la valeur totale de votre position à 2 250 $ (50 contrats × 45 $).

Vos capitaux propres sont désormais calculés comme suit :

Capitaux propres = Solde initial + Profit ou perte latente = 3 500 $ + (−2 750 $) = 750 $

La marge requise est ajustée en fonction de la nouvelle valeur de la position à 1 125 $.

Votre ratio capitaux propres/marge est alors calculé comme suit :

Ratio capitaux propres/marge = (750 $ / 1 125 $) × 100 = 66,67 %

Étant donné que cela est en dessous de notre seuil de second appel de marge de 75 %, vous recevrez un avis d’appel de marge.

Si la valeur de votre position tombe en dessous de 1 950 $, vos capitaux propres auront chuté en dessous de 50 % de la marge requise (en dessous du seuil de 450 $ de capitaux propres).

À ce moment-là, le cours du produit dérivé sera de 39 $. La marge passera à 975 $, la perte latente augmentera à −3 050 $ et vos capitaux propres restants seront de 450 $.

Le ratio capitaux propres/marge est calculé comme suit :

Ratio capitaux propres/marge = (450 $ / 975 $) × 100 = 46,15 %

Étant donné que vos capitaux propres sont passés en dessous de la marge requise, notre processus de clôture de marge se déclenchera et vos positions commenceront à être clôturées automatiquement.

L’exemple ci-dessus ne tient pas compte des fluctuations des taux de change (FX). Il suppose que l’actif tradé est libellé dans la même devise que le compte utilisateur. Si l’actif est coté dans une devise différente, les fluctuations des taux de change peuvent affecter les exigences de marge, les profits/pertes latents et le niveau global des capitaux propres.