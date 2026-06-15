Pourquoi les heures d'ouverture des marchés boursiers mondiaux sont-elles importantes

Les heures d'ouverture des marchés boursiers mondiaux sont un élément important à comprendre pour les traders d'indices et d'actions. Les heures d'ouverture des différentes bourses vous permettent d'exécuter des transactions, de réagir aux changements du marché et de gérer votre portefeuille tout au long de la journée. Par conséquent, pour planifier au mieux et prendre des décisions appropriées, il faut être conscient des heures d'ouverture des marchés boursiers mondiaux.

Certaines places boursières interrompent les transactions pendant la pause déjeuner, ce qui permet d'assurer la maintenance du système, d'effectuer des tâches administratives et d'atténuer la volatilité excessive. Cette pause permet aux opérateurs de réfléchir à leurs positions et de se préparer à la seconde moitié de la journée de trading. Cependant, d'autres bourses fonctionnent en continu sans interruption. Il est donc important de rester attentif aux fluctuations potentielles du marché pendant toute la durée de la session.

Toutes les heures indiquées dans l'article sont celles du fuseau horaire UTC.

À quelle heure la bourse britannique ouvre-t-elle ?

Le marché boursier britannique (London Stock Exchange) ouvre à 7 h 00 UTC et ferme à 15 h 30 sans pause déjeuner, impactant de ce fait l'indice UK 100.

À quelle heure la bourse américaine ouvre-t-elle ?

Le marché boursier américain (New York Stock Exchange) ouvre à 13 h 30 UTC et ferme à 20 h 00, sans pause déjeuner, impactant de ce fait le Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500).

À quelle heure les marchés asiatiques ouvrent-ils ?

Les marchés asiatiques ouvrent et ferment à des heures différentes selon les places boursières. Le Japan Exchange Group, dont est issu le Nikkei 225 (Japan 225), ouvre à 00 h 00 UTC et ferme à 6 h 00, tandis que la Bourse de Shanghai, qui couvre le SSE Composite (China A50), ouvre à 1 h 30 UTC et ferme à 7 h 00. Parallèlement, la bourse d'Hong Kong, qui comprend le Hang Seng (Hong Kong 50), ouvre également à 1 h 30 UTC et ferme à 8 h 00. Toutes ces bourses comportent des pauses déjeuner (voir le tableau ci-dessous).

À quelle heure les marchés européens ouvrent-ils ?

Les marchés européens ouvrent et ferment généralement aux mêmes heures. L'Euronext Paris, à partir duquel le CAC 40 (France 40) et l'AEX (Pays-Bas 25) sont calculés, ouvre à 7 h 00 UTC et ferme à 15 h 30. La Bourse de Francfort, à partir de laquelle est composé le DAX 40 (Germany 40), la Bolsa de Madrid, pour l’Ibex 35 (Spain 35), et la Borsa Italiana (Bourse italienne) pour le Italy 40, partagent les mêmes horaires, de 7h00 UTC à 15h30 UTC.

À quelle heure les marchés australasiens ouvrent-ils ?

L'Australian Securities Exchange (ASX), à partir duquel l'ASX 200 (Australia 200) est compilé, ouvre à 23 h 00 UTC et ferme à 5 h 00 du matin. La bourse de Nouvelle-Zélande, pour le New Zealand 50, est ouverte de 21 h 00 UTC à 3 h 45.

Quelles sont les heures d'ouverture et de fermeture des principales bourses ?

Voici une liste complète des heures d'ouverture et de fermeture des principales Bourses à connaître. Vous y trouverez les Bourses ainsi que les indices que nous proposons, avec, entre parenthèses, le marché spécifique de Capital.com à surveiller.

Bourse Heures d'ouverture (UTC) Heures de fermeture (UTC) Pause déjeuner (UTC) Indices boursiers connexes Bourse de Londres 7 h 00 15 h 30 NA FTSE 100 (UK 100) FTSE 250 (UK 250) Bourse de New York 13 h 30 20 h 00 NA Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500) Marché boursier Nasdaq* 13 h 30 20 h 00 NA US Tech 100 Euronext 7 h 00 15 h 30 NA CAC 40 (France 40)

AEX (Pays-Bas 25) Bourse de Shanghai 1 h 30 7 h 00 3 h 30-5 h 00 SSE Composite (China A50) Japan Exchange Group (Bourse de Tokyo) 0 h 00 6 h 00 2 h 30-3 h 30 Nikkei 225 (Japan 225) Bourse de Hong Kong 1 h 30 8 h 00 4 h 00-5 h 00 Hang Seng (Hong Kong 50)

*Nasdaq® est une marque déposée de Nasdaq Inc. Les informations fournies dans ce document ne le sont qu'à titre informatif.

Qu'est-ce que l'after-hours trading ?

L'after hours trading, également appelé trading en horaires prolongés, désigne la période pendant laquelle les actions et les indices peuvent être tradés en dehors des heures normales d'ouverture de la bourse à laquelle ils se rapportent. Par conséquent, l'after hours trading vous permet de réagir aux nouvelles et aux événements qui se produisent en dehors des sessions régulières. Toutefois, si vous envisagez de trader en dehors des heures habituelles, il est important de tenir compte dans votre stratégie de trading du fait que le volume global peut varier de manière significative par rapport aux heures habituelles, ce qui peut se traduire par une liquidité plus faible et une volatilité plus élevée. Découvrez les marchés que vous pouvez trader en dehors des heures d'ouverture avec nous.

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