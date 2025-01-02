Les bases du trading d'actions Besoin d'un aperçu des marchés des actions et des ETF ? Voici plusieurs informations clés sur l'achat et la vente de ces instruments.

Qu'est-ce que le trading d'actions et d'ETF ?

Le trading d'actions et d'ETF est le processus d'achat et de vente d'actions individuelles de sociétés ou de paniers d'actifs (tels que les ETF), dans l'espoir de bénéficier des fluctuations de prix.

Vous pouvez acheter et vendre des actions ou des ETF directement sur une bourse, ou trader des produits dérivés de gré à gré (OTC) tels que des CFD basés sur leur prix.

Les traders cherchent généralement à tirer parti des mouvements de marché à court terme. Ils peuvent acheter des actions ou des ETF dont ils anticipent la hausse, les conserver brièvement, puis les vendre une fois le marché en hausse. Cela diffère de l'investissement traditionnel, qui consiste généralement à acheter et à conserver des actifs à long terme. Comme pour tous les produits de trading et d'investissement, il existe toujours une possibilité de perte autant que de gain.

Pourquoi trader des actions/ETF ?

Les actions et les ETF font partie des marchés les plus populaires à trader. Les actions offrent une exposition à la performance d'une seule entreprise, tandis que les ETF suivent une sélection plus large d'actifs – des secteurs et indices aux matières premières et obligations – au sein d'un seul produit.

Le trading d'actions et d'ETF avec des CFD vous donne la possibilité de prendre des positions courtes aussi bien que longues, sans avoir à acheter physiquement l'actif sous-jacent.

Vous pouvez également utiliser l'effet de levier pour amplifier votre exposition. Cela peut amplifier vos profits mais aussi vos pertes, car les deux seront basés sur la valeur totale de la position.

Pourquoi trader des actions/ETF avec Capital.com ?

Nous proposons le trading de CFD sur plus de 4 250 actions et ETF mondiaux, vous offrant une exposition à leurs mouvements de prix sans avoir à les acheter directement.

Nous proposons également des horaires étendus sur les principales actions américaines, vous permettant de trader les mouvements de prix autour des annonces de résultats qui sont généralement publiées après la clôture des marchés.

Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels grâce à nos outils de graphiques intelligents et intuitifs, et définissez des alertes de prix pour vous avertir des mouvements importants du marché. Protégez-vous contre les fluctuations défavorables des prix grâce à notre gamme d'outils de gestion des risques, y compris les stops suiveurs, qui verrouillent les gains tout en limitant les pertes.*

En savoir plus sur le trading d'actions et les différences entre le trading d'actions et le trading de CFD.

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*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stop-loss garantis entraînent des frais en cas d'activation.