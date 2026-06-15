Actions : les plus tradées

Quelles sont les principales actions mondiales ?

« Principales actions mondiales » désigne généralement des entreprises ayant fait preuve de performances élevées de manière constante. C’est-à-dire des fondamentaux financiers solides, des rendements réguliers pour les actionnaires et une capitalisation boursière élevée.

Les principales actions mondiales évoluent constamment en fonction d’un ensemble de facteurs influençant leur capitalisation boursière. Ces facteurs peuvent être internes – comme des changements au sein de la direction ou des lancements de nouveaux produits – ou externes, comme des événements géopolitiques ou des pénuries de matières premières. Ainsi, toute liste figée des « principales actions mondiales » peut rapidement devenir obsolète.

Vous pouvez voir quelles actions sont les plus tradées par nos clients dans le tableau ci-dessus. Des géants emblématiques figurent souvent dans les principaux indices mondiaux comme l'US 500, l'UK 100 ou le Japan 225.