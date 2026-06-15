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Les actions les plus volatiles

Découvrez les actions les plus volatiles du jour – et créez un compte démo pour pratiquer le trading de CFD sur des actions à haute volatilité, sans risque pour votre capital.

Actions : les plus volatiles

Les actions à haute volatilité peuvent présenter des opportunités, ainsi que des risques. Apprenez-en plus sur les actions potentiellement très volatiles et décidez si elles correspondent à votre stratégie de trading.
Page de présentationLes plus négociésLes plus volatilsTop haussiersTop baissiers
VendreAcheterÉcart1D Chg,1D Graphiques
VendeursAcheteurs
ERAauERA FPO ''A''
XSD2Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
SNBRSleep Number Corp
0813Shimao Property Holdings Limited
BRUauBuru Energy
INTRUMIntrum AB
GEMauG8 Education
1918Sunac China Holdings Limited
SOSSOS Limited
IRIauIntegrated Research
Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.

Guide sur les actions les plus volatiles

Qu'est-ce qui rend une action volatile ?

Une action peut devenir volatile en raison de divers facteurs influençant ses mouvements de prix. Parmi ceux-ci :

  • Les changements dans la santé financière d'une entreprise
  • Les changements dans le sentiment du marché
  • Des événements importants tels que les fusions
  • Les fluctuations des indicateurs économiques
  • Les mouvements plus larges du marché ou d'un secteur

La volatilité des actions peut également augmenter en raison de l'activité de trading elle-même, comme des volumes de trading élevés ou du trading spéculatif. En résumé, toute nouvelle ou événement pouvant potentiellement modifier les perceptions des traders sur la valeur future de l'action peut entraîner de la volatilité.

Est-ce qu'une action volatile est mauvaise ?

Si vous cherchez à trader des actions volatiles, souvenez-vous qu'une action volatile n'est pas nécessairement mauvaise, mais elle présente un profil de risque différent.

La volatilité signifie que le cours d'une action peut fluctuer de manière significative sur une courte période, dans un sens comme dans l'autre. Bien que cela puisse entraîner des rendements potentiellement plus élevés, cela s'accompagne également d'un risque accru et de la possibilité de pertes plus importantes.

En fin de compte, qu'une action volatile soit bonne ou mauvaise dépend de la tolérance au risque, de la stratégie et des objectifs financiers de chaque trader.