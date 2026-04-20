Connectez vos comptes Capital.com et MT4 pour bénéficier du trading automatisé, soutenu par une analyse technique avancée.
Expert Advisors pour le trading algorithmique et signaux de trading des meilleurs fournisseurs.
Une large gamme d'outils techniques et de multiples configurations pour les graphiques.
Suivez les tendances du marché avec une large gamme d’indicateurs personnalisés.
Utilisez des outils d'analyse supplémentaires et Smart Trader Tools, qui comprend de base 30 indicateurs techniques communément utilisés ainsi que 24 objets analytiques
Utilisez plusieurs configurations pour les graphiques
Recevez des retours personnalisés grâce à l'outil Guardian Angel
Tout courtier réglementé proposant le logiciel MT4 peut être considéré comme un courtier MT4 et c'est le cas de Capital.com !
Non, MT4 n'est pas un courtier. MT4 est une suite logicielle qui se connecte à un courtier – comme Capital.com – pour le trading.
MetaTrader 4 améliore votre expérience de trading avec des graphiques en temps réel, des cotations en direct, des analyses approfondies et une gamme d'outils complète de gestion des ordres et d'indicateurs. Il vous permet également d'automatiser votre trading en appliquant des algorithmes qui ouvrent et ferment automatiquement vos positions de trading selon des paramètres prédéfinis.
Grâce à son interface facile à utiliser et totalement personnalisable, MetaTrader 4 peut s'avérer un précieux allié pour les débutants. Il inclut également une large gamme d'outils Smart Trader, d'add-ons et d'indicateurs qui peuvent vous aider à prendre des décisions mieux informées. C'est également un bon moyen de tester le trading automatisé et algorithmique.
Oui. Les clients des pays régis par nos licences ASIC, CySEC, SCA, FCA et SCB peuvent utiliser leur compte Capital.com de trading réel ou démo sur MetaTrader 4. Cette intégration n'est pas encore disponible pour les résidents français.
L'utilisation de MetaTrader 4 est entièrement gratuite. Cependant, vos trades peuvent engager des frais facturés par votre courtier sous forme de frais sur les spreads, les commissions (ou d'autres frais).