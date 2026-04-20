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Tradez avec Meta Trader 4

Connectez vos comptes Capital.com et MT4 pour bénéficier du trading automatisé, soutenu par une analyse technique avancée.

Introduction à MetaTrader 4

Tirez parti des dernières innovations technologiques.

EAs et Signaux

Expert Advisors pour le trading algorithmique et signaux de trading des meilleurs fournisseurs.

Graphiques et outils

Une large gamme d'outils techniques et de multiples configurations pour les graphiques.

Le trading automatisé à portée de main

Exploitez la technologie de MetaTrader 4 avec Capital.com dès aujourd'hui

Obtenez des analyses plus approfondies

Suivez les tendances du marché avec une large gamme d’indicateurs personnalisés.

Prenez des décisions mieux informées

Utilisez des outils d'analyse supplémentaires et Smart Trader Tools, qui comprend de base 30 indicateurs techniques communément utilisés ainsi que 24 objets analytiques

Gérez vos positions rapidement

Utilisez plusieurs configurations pour les graphiques

Affinez vos stratégies de trading

Recevez des retours personnalisés grâce à l'outil Guardian Angel

Connectez votre compte MT4 en 3 étapes

Étape 1

Ouvrez votre compte Capital.com pour activer MT4 (assurez-vous d'être déjà vérifié pour trader).

Étape 2

Accédez aux paramètres de votre compte et créez un nouveau compte MT4 (ou connectez-vous si vous en avez déjà un).

Étape 3

Commencez à trader les CFD Capital.com via la plateforme MT4.

Télécharger MT4

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Tradez sur la meilleure plateforme de trading 2024

Découvrez pourquoi nous avons remporté un prix aux Online Money Awards 2024 : graphiques personnalisables, interface conviviale et de nombreuses fonctionnalités de trading utiles.
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Vos marchés, votre effet de levier

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Comparez plusieurs marchés sur des graphiques réactifs. Repérez des figures de trading avec plus de 100 indicateurs. Tradez directement depuis les actualités intégrées à la plateforme. Intégration fluide de TradingView et MT4. Il y en a encore plus, mais on manque de place !
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FAQs

Qu'est-ce qu'un courtier MT4 ?

Tout courtier réglementé proposant le logiciel MT4 peut être considéré comme un courtier MT4 et c'est le cas de Capital.com !

MT4 est-il un courtier ?

Non, MT4 n'est pas un courtier. MT4 est une suite logicielle qui se connecte à un courtier – comme Capital.com – pour le trading.

Pourquoi certains traders utilisent MT4 ?

MetaTrader 4 améliore votre expérience de trading avec des graphiques en temps réel, des cotations en direct, des analyses approfondies et une gamme d'outils complète de gestion des ordres et d'indicateurs. Il vous permet également d'automatiser votre trading en appliquant des algorithmes qui ouvrent et ferment automatiquement vos positions de trading selon des paramètres prédéfinis.

MetaTrader 4 est-il adapté pour les débutants ?

Grâce à son interface facile à utiliser et totalement personnalisable, MetaTrader 4 peut s'avérer un précieux allié pour les débutants. Il inclut également une large gamme d'outils Smart Trader, d'add-ons et d'indicateurs qui peuvent vous aider à prendre des décisions mieux informées. C'est également un bon moyen de tester le trading automatisé et algorithmique.

Puis-je utiliser MT4 avec mon compte de trading de démonstration ?

Oui. Les clients des pays régis par nos licences ASIC, CySEC, SCA, FCA et SCB peuvent utiliser leur compte Capital.com de trading réel ou démo sur MetaTrader 4. Cette intégration n'est pas encore disponible pour les résidents français.

Combien coûte MetaTrader 4 ?

L'utilisation de MetaTrader 4 est entièrement gratuite. Cependant, vos trades peuvent engager des frais facturés par votre courtier sous forme de frais sur les spreads, les commissions (ou d'autres frais).

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