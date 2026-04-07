AccueilProfessionnel

Le compte Professionnel chez Capital.com

Retrouvez ci-dessous tous les détails sur les fonctionnalités du compte Pro, les critères d'éligibilité et la procédure de demande.

Appliquer

Fonctionnalités du client Professionnel Capital.com

Remises sur spread

Des remises mensuelles sur spread pouvant atteindre 20 %, appliquées dès le premier trade et échelonnées selon le volume de trading.

Effet de levier plus élevé1

Effet de levier disponible jusqu'à 500:1 sur le forex, les indices, le pétrole et l'or, et jusqu'à 33:1 sur les actions.

Gestionnaire de compte dédié

Assistance client disponible 24h/24 et 7j/7 sur plusieurs canaux et langues.

Accès à des événements exclusifs

Invitations à des événements prestigieux dans le monde entier.

Parrainages Pro

Un programme de parrainage pour les clients Professionnels, avec des récompenses en espèces pouvant atteindre 2 500 USD, basées sur l'activité de trading éligible. Conditions applicables.

Remises en espèces

Un pourcentage de votre spread vous est remboursé chaque mois, dès votre premier trade.

Volume des positions 0 à 5 M$ 5 à 10 M$ > 10 M$
% de remise 5 % 10 % 20 %

Veuillez consulter les Conditions générales de nos programmes de remises ici.

Effet de levier maximum plus élevé

Exposition totale au marché, avec des exigences de marge réduites.¹

Paires de devises majeures

Levier pro maximum     500:1

Équivalent de marge    0,2 %

Indices majeurs

Levier pro maximum     500:1

Équivalent de marge0,2 %

Or

Levier pro maximum     500:1

Équivalent de marge    0,2 %

Pétrole

Levier pro maximum     500:1

Équivalent de marge    0,2 %

Actions majeures

Levier pro maximum     33:1

Équivalent de marge    3,03 %

Cryptomonnaies

Levier pro maximum     100:1

Équivalent de marge    1 %

Parrainez un ami

Un programme de parrainage pour les clients Professionnels, avec des remises en espèces pouvant atteindre 2 500 USD par parrainage éligible.

Les remises sont calculées sur la base des spreads éligibles payés par le client parrainé sur une période de 90 jours.

 Conditions applicables.2

Effectue au moins trois trades

200 USD sont payables lorsqu'un client parrainé :

  • Ouvre et vérifie un compte Professionnel

  • Effectue un dépôt d'au moins 200 USD (ou équivalent dans une autre devise)

  • Effectuez au moins trois transactions

Montants de remise supplémentaires.

Des versements de remise supplémentaires s'appliquent à mesure que le client parrainé paie des spreads éligibles :

  • + 300 USD après 500 USD de spreads éligibles

  • + 500 USD après 1 000 USD de spreads éligibles.

  • + 1 500 USD après 5 000 USD de spreads éligibles

Les récompenses sont cumulatives, jusqu'à 2 500 USD par client parrainé.

Exemple

  1. Un client parrainé est titulaire d'un compte Professionnel et remplit les conditions initiales.

  2. Un versement de remise de 200 USD s'applique.

  3. Dans les 90 jours, le client parrainé paie 1 000 USD de spreads éligibles.

  4. Des versements de remise supplémentaires de 800 USD s'appliquent, portant le total des remises versées à 1 000 USD.

Ce qu'il faut prendre en compte avant votre demande

Le statut de client Professionnel implique des différences importantes par rapport à un compte Particulier. Les points suivants doivent être pris en compte avant de faire une demande.

Effet de levier plus élevé1

Les comptes Professionnels offrent un effet de levier plus élevé que les comptes Particuliers. Cela augmente l'exposition mais peut également amplifier les pertes si les marchés évoluent à votre encontre.

Langage sophistiqué et expérience présumée

Les clients Professionnels sont réputés avoir une connaissance et une expérience plus approfondies du trading. Nos communications supposent donc une familiarité avec les marchés et les concepts de trading.

Client existant ?Nouveau sur Capital.com ? Processus de candidature

Une fois que vous aurez postulé, nous examinerons votre éligibilité pour un compte Pro et vous informerons par e-mail si vous êtes admissible.

Pas encore de compte Capital.com ?

  1. Ouvrez un nouveau compte particulier

  2. Connectez-vous à votre compte nouvellement créé et allez dans « Compte » ou cliquez sur « Live » dans le coin supérieur droit de votre plateforme web.

  3. Cliquez sur « Passer à Pro » et soumettez les informations requises dans la demande en ligne

Image

Client existant ?

  1. Connectez-vous à votre application ou à la plateforme web Capital.com
  2. Ouvrez le menu de votre application et accédez à "Compte" ou cliquez sur "En direct" dans le coin supérieur droit de votre plateforme web
  3. Cliquez sur « Passer à Pro » et soumettez les informations requises dans la demande en ligne
Image

1Le trading à effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes, ce qui le rend risqué. 

2Vous pouvez en savoir plus sur les conditions de notre initiative de parrainage en cliquant ici.