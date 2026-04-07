AccueilProfessionnel
Des remises mensuelles sur spread pouvant atteindre 20 %, appliquées dès le premier trade et échelonnées selon le volume de trading.
Effet de levier disponible jusqu'à 500:1 sur le forex, les indices, le pétrole et l'or, et jusqu'à 33:1 sur les actions.
Assistance client disponible 24h/24 et 7j/7 sur plusieurs canaux et langues.
Invitations à des événements prestigieux dans le monde entier.
Un programme de parrainage pour les clients Professionnels, avec des récompenses en espèces pouvant atteindre 2 500 USD, basées sur l'activité de trading éligible. Conditions applicables.
Un pourcentage de votre spread vous est remboursé chaque mois, dès votre premier trade.
|Volume des positions
|0 à 5 M$
|5 à 10 M$
|> 10 M$
|% de remise
|5 %
|10 %
|20 %
Veuillez consulter les Conditions générales de nos programmes de remises ici.
Levier pro maximum 500:1
Équivalent de marge 0,2 %
Levier pro maximum 500:1
Équivalent de marge0,2 %
Levier pro maximum 500:1
Équivalent de marge 0,2 %
Levier pro maximum 500:1
Équivalent de marge 0,2 %
Levier pro maximum 33:1
Équivalent de marge 3,03 %
Levier pro maximum 100:1
Équivalent de marge 1 %
Un programme de parrainage pour les clients Professionnels, avec des remises en espèces pouvant atteindre 2 500 USD par parrainage éligible.
Les remises sont calculées sur la base des spreads éligibles payés par le client parrainé sur une période de 90 jours.
Conditions applicables.2
200 USD sont payables lorsqu'un client parrainé :
Ouvre et vérifie un compte Professionnel
Effectue un dépôt d'au moins 200 USD (ou équivalent dans une autre devise)
Effectuez au moins trois transactions
Des versements de remise supplémentaires s'appliquent à mesure que le client parrainé paie des spreads éligibles :
+ 300 USD après 500 USD de spreads éligibles
+ 500 USD après 1 000 USD de spreads éligibles.
+ 1 500 USD après 5 000 USD de spreads éligibles
Les récompenses sont cumulatives, jusqu'à 2 500 USD par client parrainé.
Un client parrainé est titulaire d'un compte Professionnel et remplit les conditions initiales.
Un versement de remise de 200 USD s'applique.
Dans les 90 jours, le client parrainé paie 1 000 USD de spreads éligibles.
Des versements de remise supplémentaires de 800 USD s'appliquent, portant le total des remises versées à 1 000 USD.
Les comptes Professionnels offrent un effet de levier plus élevé que les comptes Particuliers. Cela augmente l'exposition mais peut également amplifier les pertes si les marchés évoluent à votre encontre.
Les clients Professionnels sont réputés avoir une connaissance et une expérience plus approfondies du trading. Nos communications supposent donc une familiarité avec les marchés et les concepts de trading.
Une fois que vous aurez postulé, nous examinerons votre éligibilité pour un compte Pro et vous informerons par e-mail si vous êtes admissible.
Ouvrez un nouveau compte particulier
Connectez-vous à votre compte nouvellement créé et allez dans « Compte » ou cliquez sur « Live » dans le coin supérieur droit de votre plateforme web.
Cliquez sur « Passer à Pro » et soumettez les informations requises dans la demande en ligne
1Le trading à effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes, ce qui le rend risqué.
2Vous pouvez en savoir plus sur les conditions de notre initiative de parrainage en cliquant ici.