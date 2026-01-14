À propos de Capital.com

AccueilÀ propos de nous
Capital.com est l'une des plateformes de trading à la croissance la plus rapide au monde. En effet, nous avons été classés comme la société connaissant la plus forte croissance au Moyen-Orient dans le classement 2024 des Deloitte Technology Fast 50. Nous desservons nos clients à partir de bureaux situés au Moyen-Orient, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie. L’intérêt de nos traders guide chacune de nos décisions, en offrant une technologie intuitive, une formation approfondie et un soutien dédié pour faciliter leur trading.
Notre mission est d’aider les traders à prendre de meilleures décisions en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour trader en toute confiance. Cet engagement nous a valu plusieurs prix de la part des principales autorités du secteur, tels que « Meilleure Plateforme de Trading » (Online Money Awards 2024), « Meilleure Application de Trading 2023 » (Good Money Guide) et nous a permis d'obtenir une note « excellente » sur Trustpilot.
Rejoignez un courtier primé pour son accompagnement dans votre trading.
Notre réputation ne se base pas uniquement sur des titres honorifiques : à l'échelle mondiale, une large clientèle nous accorde sa confiance. La satisfaction de notre clientèle se reflète dans un volume de trading de plus de 1 000 milliards de dollars sur notre plateforme en 2024.
Tradez des CFD sur une large gamme de marchés mondiaux populaires, du bitcoin au dogecoin, du pétrole brut au gaz naturel, de l’or au cuivre, ainsi qu'une sélection d'actions de grandes entreprises, paires de devises et indices boursiers.
Transférez vos fonds rapidement et sans effort là où ils sont nécessaires. Retirez rapidement – nous traitons 94 % des transactions en moins d'une heure and 99% of withdrawals within 24 hours (Capital.com global server data, 2024).
Choisissez l’effet de levier que vous souhaitez : jusqu’à 200:1 sur les matières premières, les devises et les indices, jusqu'à 1:1 si vous préférez bénéficier de 0 % de financement au jour le jour sur les actions et les cryptomonnaies.
Tradez sur une plateforme et une application primées à de multiples reprises – "Best Overall Trading Platform" (Online Money Awards 2024) et "Best Trading App 2023" (Good Money Guide) – conçue en fonction de vos besoins.
Ouvrez un compte rapidement et facilement. Dès votre inscription, vous serez pris en charge par notre équipe d'experts – et vous aurez accès à une gamme complète de formations, d'actualités et d'analyses.
Ce qui fait notre renommée
En tant que courtier primé à plusieurs reprises, nous sommes reconnus pour notre expérience utilisateur simple et axée sur la technologie, notre support client de qualité supérieure et notre excellent rapport qualité-prix. Avec la technologie au cœur de notre activité, nous proposons des fonctionnalités innovantes telles que des données de marché en temps réel, des outils d'analyse avancés et une application mobile réactive pour trader en déplacement. Notre objectif est de fournir aux traders particuliers un accès fluide aux instruments financiers mondiaux, avec plus de 5,500 marchés répartis sur plusieurs classes d'actifs.
Nous cherchons en permanence de nouvelles façons d’aider nos clients à trader en toute confiance et à prendre des décisions mieux informées. A ces fins, nous leur proposons les technologies les plus récentes, des ressources éducatives pertinentes et des tarifs compétitifs dans un univers de trading en constante évolution.
Nos solutions ergonomiques, notre service client dédié et notre innovation constante ont été reconnus à maintes reprises par plusieurs des principales autorités du secteur.
En 2023, le Deloitte Technology Fast 50 nous a classés parmi les 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et à Chypre. De plus, voici quelques-unes des récompenses que nous avons récemment remportées :
Ouvrez des positions longues ou courtes sur les devises, les indices, les actions, les matières premières et les cryptomonnaies
Nous procurons nos services à des traders à l'échelle mondiale, avec des bureaux sur quatre continents.