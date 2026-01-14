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À propos de Capital.com

Capital.com est l'une des plateformes de trading à la croissance la plus rapide au monde. En effet, nous avons été classés comme la société connaissant la plus forte croissance au Moyen-Orient dans le classement 2024 des Deloitte Technology Fast 50. Nous desservons nos clients à partir de bureaux situés au Moyen-Orient, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie. L’intérêt de nos traders guide chacune de nos décisions, en offrant une technologie intuitive, une formation approfondie et un soutien dédié pour faciliter leur trading.

Notre mission est d’aider les traders à prendre de meilleures décisions en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour trader en toute confiance. Cet engagement nous a valu plusieurs prix de la part des principales autorités du secteur, tels que « Meilleure Plateforme de Trading » (Online Money Awards 2024), « Meilleure Application de Trading 2023 » (Good Money Guide) et nous a permis d'obtenir une note « excellente » sur Trustpilot.

En un coup d'œil

Primé à l'international

Rejoignez un courtier primé pour son accompagnement dans votre trading.

1 000 milliards de dollars tradés par nos clients

Notre réputation ne se base pas uniquement sur des titres honorifiques : à l'échelle mondiale, une large clientèle nous accorde sa confiance. La satisfaction de notre clientèle se reflète dans un volume de trading de plus de 1 000 milliards de dollars sur notre plateforme en 2024.

Les marchés que vous recherchez

Tradez des CFD sur une large gamme de marchés mondiaux populaires, du bitcoin au dogecoin, du pétrole brut au gaz naturel, de l’or au cuivre, ainsi qu'une sélection d'actions de grandes entreprises, paires de devises et indices boursiers.

Ce que vous obtiendrez

Que vous soyez un trader expérimenté ou que vous commenciez tout juste, nous avons les outils nécessaires pour trader en toute confiance.

Accès rapide à vos fonds

Transférez vos fonds rapidement et sans effort là où ils sont nécessaires. Retirez rapidement – nous traitons 94 % des transactions en moins d'une heure and 99% of withdrawals within 24 hours (Capital.com global server data, 2024).

L'effet de levier que vous souhaitez

Choisissez l’effet de levier que vous souhaitez : jusqu’à 200:1 sur les matières premières, les devises et les indices, jusqu'à 1:1 si vous préférez bénéficier de 0 % de financement au jour le jour sur les actions et les cryptomonnaies.

Une plateforme sur laquelle vous pouvez compter

Tradez sur une plateforme et une application primées à de multiples reprises –  "Best Overall Trading Platform" (Online Money Awards 2024) et "Best Trading App 2023" (Good Money Guide) – conçue en fonction de vos besoins.

Une expérience client de classe mondiale

Ouvrez un compte rapidement et facilement. Dès votre inscription, vous serez pris en charge par notre équipe d'experts – et vous aurez accès à une gamme complète de formations, d'actualités et d'analyses.

Ce qui fait notre renommée

En tant que courtier primé à plusieurs reprises, nous sommes reconnus pour notre expérience utilisateur simple et axée sur la technologie, notre support client de qualité supérieure et notre excellent rapport qualité-prix. Avec la technologie au cœur de notre activité, nous proposons des fonctionnalités innovantes telles que des données de marché en temps réel, des outils d'analyse avancés et une application mobile réactive pour trader en déplacement. Notre objectif est de fournir aux traders particuliers un accès fluide aux instruments financiers mondiaux, avec plus de 5,500 marchés répartis sur plusieurs classes d'actifs.

Nous cherchons en permanence de nouvelles façons d’aider nos clients à trader en toute confiance et à prendre des décisions mieux informées. A ces fins, nous leur proposons les technologies les plus récentes, des ressources éducatives pertinentes et des tarifs compétitifs dans un univers de trading en constante évolution.

857K+
Traders du monde entier
110K+
Clients actifs par mois
24/7
Service client
100
Indicateurs techniques

Notre réputation dans le secteur

Nos solutions ergonomiques, notre service client dédié et notre innovation constante ont été reconnus à maintes reprises par plusieurs des principales autorités du secteur.

En 2023, le Deloitte Technology Fast 50 nous a classés parmi les 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et à Chypre. De plus, voici quelques-unes des récompenses que nous avons récemment remportées :

award
BrokerChooser
Meilleur Courtier CFD (2026)
award
Good Money Guide
Meilleur Compte de Trading : People’s Choice (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Commissions & Frais (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Facilité d'utilisation (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Trading de Crypto (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Courtier TradingView (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Éducation (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Application (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Fournisseur CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Plateforme Sélective (2024)
award
Online Money Awards
Meilleure Plateforme de Trading (2024)
award
ForexBrokers.com
Excellence en matière de commissions et frais (2024)
award
ForexBrokers.com
Excellence en matière de facilité d'utilisation (2024)
award
ForexBrokers.com
Excellence en matière de formation (2024)
award
ForexBrokers.com
Excellence pour les débutants (2024)
award
Deloitte Technology
#1 Entreprise technologique à la croissance la plus rapide à Chypre et au Moyen-Orient (2023)
award
Good Money Guide
Meilleure App de Trading 2023
award
Online Money Awards
Meilleur fournisseur de CFD (2023)
award
ForexBrokers.com
Courtier à la croissance la plus rapide (2023)
award
Investment Trends
Satisfaction globale des clients (2022)
award
Investment Trends
Rapport qualité-prix (2022)
award
ADVFN
Meilleure Plateforme de Spread Betting (2022)
award
Financial Times Investors’ Chronicle
Meilleur pour les nouveaux investisseurs (2022)

Notre offre

Trading de CFD

Ouvrez des positions longues ou courtes sur les devises, les indices, les actions, les matières premières et les cryptomonnaies

Commencez le trading de CFD

Plateformes de trading

Choisissez entre les deux favoris du secteur, TradingView ou MT4, ou bien optez pour notre propre plateforme web offrant une large gamme d'outils et d'indicateurs
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Formation

Éclairez vos décisions grâce à des analyses approfondies des différentes classes d'actifs ainsi qu'aux derniers facteurs fondamentaux et techniques du marché
Apprenez à trader

Nos bureaux internationaux

Nous procurons nos services à des traders à l'échelle mondiale, avec des bureaux sur quatre continents.

Partenaire fiable
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Partenaire recommandé
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