À propos de Capital.com

Capital.com est l'une des plateformes de trading à la croissance la plus rapide au monde. En effet, nous avons été classés comme la société connaissant la plus forte croissance au Moyen-Orient dans le classement 2024 des Deloitte Technology Fast 50. Nous desservons nos clients à partir de bureaux situés au Moyen-Orient, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie. L’intérêt de nos traders guide chacune de nos décisions, en offrant une technologie intuitive, une formation approfondie et un soutien dédié pour faciliter leur trading.

Notre mission est d’aider les traders à prendre de meilleures décisions en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour trader en toute confiance. Cet engagement nous a valu plusieurs prix de la part des principales autorités du secteur, tels que « Meilleure Plateforme de Trading » (Online Money Awards 2024), « Meilleure Application de Trading 2023 » (Good Money Guide) et nous a permis d'obtenir une note « excellente » sur Trustpilot.