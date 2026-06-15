Guide sur les matières premières les plus volatiles

Qu'est-ce que la volatilité d'une matière première ?

La volatilité d'une matière première fait référence à l'ampleur des fluctuations de prix qu'elle subit sur une période donnée. La forte volatilité des matières premières peut résulter de plusieurs facteurs, notamment les variations de l'offre et de la demande, les événements géopolitiques, la spéculation sur les marchés et les cycles saisonniers.

Par exemple, les matières premières agricoles peuvent connaître de la volatilité en raison de conditions météorologiques affectant les rendements des récoltes, tandis que les prix du pétrole peuvent fluctuer fortement en raison de l'instabilité politique dans les régions productrices de pétrole ou des changements dans la politique énergétique.

Les traders surveillent de près la volatilité car elle affecte à la fois le risque et le rendement potentiel de leurs trades.

Quelles sont les matières premières les plus volatiles ?

Les matières premières les plus volatiles varient en fonction des conditions du marché. Cela dit, le pétrole brut figure généralement parmi les matières premières les plus volatiles, les variations de prix étant souvent dues aux tensions géopolitiques, aux perturbations de l'approvisionnement et aux changements dans la demande énergétique mondiale.

D'autres énergies comme le gaz naturel peuvent également connaître une forte volatilité. Les prix sont très sensibles aux conditions météorologiques, aux niveaux de stockage et aux changements dans les habitudes de consommation énergétique.

L'argent, en particulier, est reconnu pour sa forte volatilité par rapport à l'or. Le métal subit des variations de prix plus importantes car il a à la fois une demande industrielle et d'investissement, ce qui le rend sensible aux changements dans l'activité économique ainsi qu'au sentiment du marché.

Si vous souhaitez trader sur un marché volatil, vous devez rechercher, analyser et surveiller attentivement l'actif que vous souhaitez trader, et mettre en place une stratégie de gestion des risques approfondie.

Qu'est-ce que le risque de volatilité en trading ?

Le « risque de volatilité » en trading fait référence au risque qu'une transaction perde de la valeur en raison de la volatilité, c'est-à-dire des changements rapides et importants du prix de l'actif financier sur lequel la transaction est basée. Cela peut parfois entraîner des pertes importantes et inattendues.

Le risque de volatilité est particulièrement pertinent sur les marchés d'actifs tels que les actions, les matières premières et les devises, où les prix peuvent évoluer de manière importante sur de courtes périodes en raison de la publication de données économiques, d'événements géopolitiques ou de changements soudains du sentiment du marché.

Pour les traders, une forte volatilité peut signifier plus de points d'entrée et de sortie potentiels pour les transactions. Cependant, cela augmente également le risque de pertes, surtout si vous n'êtes pas préparé aux mouvements soudains et que vous n'avez pas de stratégie de gestion des risques efficace. La gestion du risque de volatilité implique généralement de définir des ordres de stop-loss, de diversifier votre portefeuille et de rester informé des conditions de marché pour prendre des décisions dans les temps.

*Les stop-loss standards ne sont pas garantis, mais nous proposons des ordres de stop-loss garantis moyennant des frais. Vous pouvez vérifier la valeur des frais de stop-loss garanti dans le ticket de transaction lorsque vous ouvrez une position et ajoutez un stop-loss garanti.