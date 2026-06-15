Guide sur les matières premières les plus tradées

Quelle est la matière première la plus échangée dans le monde ?

La matière première la plus tradée au monde est le pétrole brut, reconnu pour son rôle central sur les marchés énergétiques mondiaux. Le volume élevé de transactions de cette matière première s'explique par son importance cruciale pour alimenter les industries, les transports et la production d'électricité.Cela rend le prix du pétrole brut très sensible aux événements géopolitiques, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux changements de politique énergétique. Les traders et les analystes suivent de près les prix du pétrole brut, car ils peuvent avoir un impact considérable sur les secteurs économiques à l'échelle mondiale.

En utilisant les CFD, vous pouvez trader le prix du prétrole brut US (également connu sous le nom de 'West Texas Intermediate') et le pétrole Brent (extrait de la mer du Nord) avec Capital.com. En tant que produit dérivé, les CFD vous permettent de spéculer sur une hausse ou une baisse du cours du pétrole, sans avoir à acheter ou vendre physiquement des barils de pétrole.

Les CFD peuvent s'avérer un outil utile et pratique pour ajouter du pétrole à votre portefeuille. Les CFD vous offrent également un accès au levier, ce qui vous permet de prendre une position plus importante que votre dépôt initial (ou "marge"). Cela peut entraîner des pertes et des gains importants et rapides, il est donc essentiel de comprendre ces produits complexes et à haut risque avant de trader.Pourquoi ne pas commencer avec notre guide du trading de CFD ?

Quelles sont les matières premières les plus précieuses ?

Bien que les prix changent à chaque seconde, les matières premières les plus précieuses incluent généralement le pétrole brut, l'or et le gaz naturel. Chacune est prisée pour son rôle essentiel dans l'économie mondiale.

Le pétrole brut est crucial pour l'énergie et les transports, son prix ayant un impact sur les secteurs de l'automobile et de la technologie, ainsi que sur de nombreuses autres industries.

L'or est valorisé en tant qu'actif dit « refuge », et a tendance à briller en période d'incertitude économique – bien que cela ne signifie pas que son prix soit invulnérable aux ventes massives.

Le gaz naturel devient de plus en plus important pour la production d'électricité et le chauffage, avec une demande croissante à l'échelle mondiale. Ces matières premières sont étroitement surveillées sur les marchés financiers, où les fluctuations peuvent influencer les tendances économiques mondiales et les stratégies de trading.

Quelles sont les meilleures matières premières à trader ?

Les meilleures matières premières à trader varient en fonction de plusieurs facteurs.

Si vous recherchez les matières premières les plus populaires parmi les traders, vous pouvez consulter nos matières premières les plus échangées dans le tableau ci-dessus.

Si c'est la volatilité qui vous intéresse, jetez un œil à nos matières premières les plus volatiles, ou à nos meilleures matières premières en hausse et meilleures matières premières en baisse.

Toutefois, au final, lorsque vous vous demandez quelle est la meilleure matière première à trader, vous devriez examiner ce qui influence les prix du marché et le contexte mondial.

En général, par exemple, les prix du pétrole brut ont tendance à être très volatils. Le prix de la matière première réagit aux tensions géopolitiques qui peuvent provoquer des déséquilibres entre l'offre et la demande.

L'or, en revanche, est considéré comme une valeur refuge en période de turbulences économiques, et peut réagir de manière inverse au pétrole.

Ainsi, lorsque vous décidez quelle est la meilleure matière première à trader, réfléchissez à vos objectifs et à votre stratégie – et assurez-vous toujours de bien étudier le marché.