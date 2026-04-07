Qu'est-ce qu'un contrat de différence (CFD)?

Un contrat pour différence (CFD) est un type de produit dérivé financier. Ce guide explique en termes simples tout ce que vous devez savoir sur le trading des CFD.

Qu'entend-on par CFD en trading ? Les CFD vous permettent de spéculer sur divers marchés financiers, y compris les cryptomonnaies, les actions, les indices, les matières premières et les paires de forex. Vous n'achetez jamais les actifs, mais vous spéculez sur la hausse ou la baisse de leur prix, généralement sur un court terme.

Un CFD est un contrat entre un courtier et un trader qui conviennent d'échanger la différence de valeur d'un actif sous-jacent entre le début et la fin du contrat, souvent sur une durée de moins d'une journée.

Un contrat de différence (CFD) est :

Un dérivé - vous ne possédez pas l'actif sous-jacent

Un accord entre vous et votre courtier

Sur la base de la variation du prix d'un outil financier

Réalisé sur le court terme

Que sont les CFD ?

Un contrat pour différence (CFD) vous permet de trader en utilisant seulement une fraction de la valeur de votre position, ce qui est appelé trading sur marge ou trading avec effet de levier. Cela permet aux traders d'ouvrir des positions plus importantes que leur capital initial ne le permettrait. De ce fait, les CFD offrent une plus grande exposition aux marchés financiers internationaux

L'un des avantages des CFD est que vous pouvez spéculer sur l'évolution du prix d'un outil financier dans une direction ou dans l'autre. Vous achetez ou vendez un contrat selon que vous pensez que le prix de l'actif augmentera ou diminuera, ouvrant ainsi une position en long ou en short.

Vous devez savoir que l'effet de levier peut amplifier vos profits, mais également vos pertes.

Comment fonctionne le trading de CFD ?

Lorsque vous ouvrez une position sur un contrat de différence (CFD), vous sélectionnez le nombre de contrats (la taille de votre trade) que vous souhaitez acheter ou vendre. Votre profit augmentera à chaque point que le marché évoluera en votre faveur. Toutefois, il existe un risque de perte si le marché évolue en votre défaveur.

Acheter

Si vous pensez que le prix d'un actif va augmenter, vous ouvrirez une position longue (achat) et vous en bénéficierez si le prix de l'instrument financier augmente conformément à vos attentes. En revanche, vous risquez de subir une perte en cas de baisse du prix de l'outil.

Vente

Si vous pensez que le prix d'un actif va baisser, vous ouvrez une position en short (vente) et vous en profitez si le prix baisse conformément à votre prédiction. D'autre part, vous risquez de subir une perte si le prix de l'instrument baisse.

Qu'est-ce qu'un compte CFD ?

Un compte CFD (Contract for Difference) vous permet de trader sur la différence de prix de différents outils sous-jacents en utilisant l'effet de levier. L'effet de levier signifie que vous déposez seulement une fraction du montant nécessaire pour trader. C'est ce qu'on appelle la marge de dépôt.

Par ailleurs, la marge de maintien (marge requise) doit être couverte par les fonds propres, qui représentent le solde du compte ajusté par les profits et pertes non réalisés. La marge de maintenance augmente et diminue en fonction des prix des actifs que vous tradez. Les fonds propres de votre compte doivent toujours couvrir la marge de maintien pour que les positions restent ouvertes, en particulier en cas de pertes courantes. Sinon, vous risquez de recevoir un appel de marge.

Souvent, vous pouvez apprendre à trader sur un compte démo, toutefois vous devrez ajouter des fonds pour créer un compte de trading CFD avant de pouvoir trader de manière réelle.

Certaines autorités de régulation exigent que les nouveaux clients passent un test d'adéquation ou de pertinence. Pour vous assurer que vous comprenez bien les risques du trading sur marge, il est important de répondre à certaines questions. Il est préférable de bien vous informer sur le fonctionnement de l'effet de levier et de la marge avant d'effectuer des trades.

Qu'est-ce que l'effet de levier dans le trading des CFD ?

Lorsque vous tradez des contrats de différence (CFD), vous détenez une position à effet de levier. Cela signifie que vous ne versez qu'une partie de la valeur de votre trade et que vous empruntez le reste à votre courtier. La part de la valeur que vous devez verser peut varier. N'oubliez pas que l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes.

Le trading à effet de levier est également appelé trading sur marge. Une marge de 10% signifie que vous ne devez déposer que 10% de la valeur du trade que vous souhaitez ouvrir. Le reste est à effet de levier.

Par exemple, si vous souhaitez passer un ordre pour 1 000 $ de pétrole brut Brent et que votre courtier propose un effet de levier de 10:1, vous n'aurez besoin que de 100 $ comme montant initial pour ouvrir la position.

Spread et commission

Dans le cadre du trading de CFD, deux prix vous sont toujours proposés en fonction de la valeur de l'instrument sous-jacent : le prix d'achat (ask) et le prix de vente (bid)

Le prix d'achat sera toujours supérieur à la valeur sous-jacente actuelle et le prix de vente sera toujours inférieur. La différence entre ces prix s'appelle le spread de CFD. Chez Capital.com, c'est ainsi que nous générons la majeure partie de nos revenus. Cependant, nous ne facturons pas de commission pour l'ouverture ou la fermeture des positions.

Le prix d'achat (ask) est le prix auquel vous commencez, ou ouvrez, une position longue.

Vous clôturez votre position lorsque vous vendez au prix d'offre actuel.

Le prix de vente (bid) est le prix auquel vous ouvrez une position short

Vous fermez votre position lorsque vous achetez au cours vendeur actuel.

Par exemple, si vous anticipez une hausse du cours de l'or, vous pouvez ouvrir une position avec un CFD sur l'or. Imaginez que le prix proposé soit de 1 200$/1205 $ (il s'agit de l'écart entre le prix acheteur et vendeur). Vous achetez 100 CFD sur l'or (en prenant une position longue). La taille de la position prise (la valeur du contrat) est illustrée ci-dessous.

Imaginez maintenant que le prix de l'or augmente comme prévu. Le bénéfice de ce trade est illustré ci-dessous. Veuillez noter que tout trading comporte un risque de perte.

Les contrats de différence étant des produits à effet de levier, vous pouvez ouvrir des positions beaucoup plus importantes avec un dépôt initial inférieur à celui nécessaire pour acheter des actions traditionnelles. Par exemple :

Achat d'Apple Trading de CFD Trading d'actions Prix de vente / d'achat 135.05 / 135.10 135.05 / 135.10 Opération Achat à 135.10 Achat à 135.10 Taille de l'opération 100 actions 100 actions Fonds nécessaires pour ouvrir un trade 2 702$ = 135,10$ Prix d'achat x 100 actions x marge de 20% (marge requise) 13 510$ (100 actions à 135,10) Prix de clôture Vente à 150 Vente à 150 Bénéfices 1490 $ ((150 - 135,10) x 100 actions = 1 490$) 1490 $ (15 000 – 13 510 = 1490$)

Quel est l'investissement optimal ?

Les CFD démocratisent les marchés en offrant un niveau d'entrée peu élevé. Capital.com compte des traders qui ouvrent des positions d'une valeur supérieure à 1 million de dollars en une fois, mais le dépôt minimum pour trader en ligne est de seulement 20 $.

Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement et vous entraîner en mode démo. Capital.com est une solution flexible et évolutive, quel que soit votre niveau d'expérience ou la somme d'argent disponible que vous souhaitez utiliser pour trader.

Le trading de CFD peut être considéré comme un moyen économique d'entrer sur les marchés financiers. Chez certains courtiers, les coûts des CFD incluent une commission pour le trading de divers actifs financiers. Cependant, Capital.com ne prélève pas de commissions pour l'ouverture et la clôture des trades, ni pour les dépôts ou les retraits. Cependant, les banques ou les prestataires de services de paiement peuvent vous facturer des frais pour les dépôts ou les retraits.

Le principal coût des CFD est le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente au moment où vous effectuez votre trade. Des frais supplémentaires pour l'ajustement de financement overnight sont prélevés si un trade reste ouvert pendant la nuit.

Quels sont les outils financiers que vous pouvez trader avec les CFD ?

Vous pouvez trader des CFD sur les cryptomonnaies, les actions, les indices, les ETF, les matières premières et les devises. Capital.com offre un accès à des milliers d'actifs CFD différents à travers ces classes, afin que vous puissiez, en quelques clics, trader les marchés les plus populaires du monde au même endroit.

Profit et perte

Une fois que vous avez identifié une opportunité et que vous êtes prêt à trader, vous pouvez ouvrir une position. À partir de ce moment, vos profits ou vos pertes sur CFD évolueront en fonction du prix de l'actif sous-jacent en temps réel

Vous pourrez surveiller les positions ouvertes sur la plateforme et les clôturer quand vous le souhaitez

Le profit et la perte peuvent être calculés en multipliant le nombre de contrats que vous détenez par la différence de prix. Votre ratio bénéfices/pertes, souvent abrégé en pertes et profits, peut être défini à l'aide de la formule suivante :

Pertes et profits = nombre de CFDs x (prix de clôture - prix d'ouverture)

Le P&L peut être calculé pour chaque position individuelle, mais si vous avez plusieurs positions ouvertes, les P&L sont agrégés pour former le P&L total ou UPL (profits et pertes non réalisés).

Quelle est la durée du contrat des CFD ?

La plupart des trades CFD n'ont pas de date d'expiration fixe, ce qui signifie que la durée du contrat CFD est illimitée. Une position est généralement fermée en passant un ordre opposé de la même taille – par exemple, fermer une position d'achat de 100 CFD en vendant 100 CFD, à moins que le mode de couverture ne soit utilisé, ce qui permet de détenir des positions opposées simultanément.

Cependant, si vous souhaitez conserver une position ouverte pendant la nuit, celle-ci sera soumise à un ajustement de financement overnight.

Stratégies avancées de gestion des risques en utilisant les CFD

Les CFD sont des instruments complexes. Leur trading implique un niveau de risque élevé. La valeur d'un trade peut varier à la hausse comme à la baisse. Vous pouvez subir des pertes si le marché évolue à l'encontre de vos attentes. De ce fait, la gestion du risque CFD est l'un des points cruciaux à prendre en compte et à mettre en œuvre dans votre pratique de trading.

Une fois que votre compte est configuré et que vous avez élaboré un plan de trading, il est important de déterminer combien vous êtes prêt à risquer pour formuler une stratégie de gestion des risques CFD appropriée. Si vous êtes avers au risque, vous chercherez des opportunités avec des ratios risque/rendement (R-R) plus faibles.

Par exemple, si vous recherchez une croissance lente et régulière, les outils financiers à forte volatilité doivent représenter une part proportionnellement faible de votre portefeuille. Bien que la diversification puisse aider à équilibrer les risques entre les classes d'actifs, il est important de gérer le nombre de positions ouvertes avec soin pour éviter d'affecter négativement votre niveau de marge. Assurez-vous toujours que votre portefeuille est en accord avec votre tolérance au risque et votre stratégie de trading.

Stop-loss et take-profit

Vous pourriez envisager de mettre en place des ordres limites pour fermer automatiquement une position à un niveau de profit donné. Les ordres de prise de bénéfices réduisent la probabilité de conserver une position profitable trop longtemps et de voir le prix redescendre. Tradez avec votre tête et non avec votre cœur.

Également, vous pouvez placer des stop-loss pour réduire les risques liés aux CFD et limiter les pertes potentielles. Un ordre stop-loss est déclenché au niveau initialement défini par le trader et il est exécuté au prochain prix disponible. Notez cependant qu'en cas de marchés volatils, de manque de liquidité ou de tailles d'ordres importantes, cela peut entraîner du slippage. Un stop-loss garanti peut protéger contre le slippage, mais il est soumis à des frais

Les stops et les limites sont des outils de gestion du risque essentiels pour la plupart des traders. Vous pouvez également envisager des stop-loss garantis, qui offrent une plus grande sécurité sur des marchés plus volatils, cependant leur utilisation est payante.

Appels de marge, clôture de marge et protection contre les soldes négatifs

Pour maintenir les positions ouvertes, un trader doit satisfaire à l'exigence de marge de maintenance – la marge de maintenance doit être couverte par l'équité totale du compte.

La valeur maintenue sur un compte de marge sert de garantie pour le crédit. Si les fonds propres du compte sont inférieurs à la marge de maintien, Capital.com vous en informe par le biais d'un "appel de marge". C'est à ce moment-là que vous devrez soit compléter votre solde, soit clôturer certaines de vos positions afin de réduire votre exposition.

Si vous n'agissez pas et que le niveau de clôture est atteint, une procédure de clôture progressive de vos positions aura lieu. Cette procédure est connue sous le nom de clôture de marge.

Capital.com offre une protection contre les soldes négatifs pour les comptes CFD. Avec la protection contre les soldes négatifs (PSN), le solde de votre compte ne tombera jamais en dessous de zéro, vous garantissant ainsi de ne pas être à risque de devoir de l'argent au courtier. Si après la clôture de marge, votre solde devient négatif, le mécanisme de protection contre les soldes négatifs ramènera votre compte à zéro.

Envisagez d'utiliser des techniques de gestion des risques pour chaque trade. Soyez prudent lorsque vous tradez des CFD sur des instruments financiers qui ont l'habitude d'être très volatils. Demandez-vous si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez assumer les risques liés au trading de CFD.

Couverture

La couverture (hedging) en trading est une stratégie de gestion des risques cruciale utilisée par les traders expérimentés, mais elle ne garantit pas nécessairement que les ordres seront clôturés à un moment donné.

L'hedging est une technique de gestion des risques utilisée pour réduire les pertes. Vous vous protégez pour protéger vos bénéfices ou votre capital, en particulier en période d'incertude. L'idée est que si un investissement vous est défavorable, votre position de couverture vous est favorable.

L'hedging des CFD permet de protéger votre portefeuille existant, car vous pouvez vendre à découvert en spéculant sur une tendance baissière des prix.

Par exemple, vous avez un portefeuille d'actions blue chip. Vous souhaitez les conserver pendant une certaine période. Vous pensez que le marché est sur le point de connaître une baisse de courte durée et vous vous inquiétez de l'impact que cela aura sur la valeur de votre portefeuille.

Avec le trading de CFD, vous pouvez vendre à découvert le marché afin de vous couvrir contre cette possibilité de tendance baissière. Si le marché baisse, ce que vous perdez sur votre portefeuille peut être compensé par le gain de votre couverture vendeuse. Si le marché augmente, vous perdrez sur votre couverture mais gagnerez sur votre position principale.

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