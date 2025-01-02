Devenez partenaire de Capital.com

AccueilProgrammes de partenariatDevenez partenaire de Capital.com
Participez à notre succès et profitez d'un généreux programme de partage des revenus en recommandant des clients à Capital.com1
La commission versée à nos partenaires courtiers introducteurs est basée sur un modèle de partage des revenus, et la commission est calculée en fonction du spread généré par les clients présentés. Les courtiers introducteurs sont rémunérés par une commission pouvant atteindre 40 % du spread.2
Le taux exact de commission est déterminé au cas par cas en fonction du volume de trading attendu généré par le client présenté. Une approche personnalisée pour fixer les taux de commission garantit une rémunération équitable, avec des taux ajustés en fonction du volume de trading et des évaluations de performance tout au long du partenariat.
Le partenaire présente un client qui génère 100 $ de spread et le partenaire est enregistré sous un plan de commission à 30 %
100 $ x 30 % = 30 $
Le courtier introducteur recevra 30 $ de commission.
Créez votre compte Capital.com, si ce n'est pas déjà fait.
Avec l’e-mail utilisé lors de votre inscription, remplissez un formulaire simple en sélectionnant le plan de commission pour courtier introducteur (IB).
Une fois que vous avez soumis les documents requis et que votre statut a été approuvé par votre responsable, vous recevrez votre lien de parrainage personnel et pourrez commencer à générer des gains.
Le programme de courtier introducteur (IB) offre un partage de revenus très attractif, sans plafond de gains pour les IB. Vous pouvez présenter un nombre illimité de clients, et la commission est versée pendant toute la durée d’activité du trader présenté. Vous bénéficierez également d’un manager personnel, qui sera votre interlocuteur dédié pour des conseils sur les fonctionnalités de la plateforme, la configuration des comptes et plus encore.
Pour devenir courtier introducteur, vous devez résider dans un pays pris en charge par Capital Com Online Investments Ltd, autorisé par la Securities Commission des Bahamas (SCB) (voir la liste des pays éligibles ci-dessous). Les partenaires courtiers introducteurs doivent également remplir cette condition pour percevoir une rémunération. Vous devrez également avoir complété la demande de courtier introducteur, fourni tous les documents nécessaires (voir la liste complète ci-dessous) et réussi toutes les vérifications requises.
La commission est versée mensuellement.
La commission peut être versée par virement bancaire ou directement sur le compte de trading.
Non, il n'y a pas de frais pour participer à ce programme.
Oui, vous pouvez.
Le paiement des commissions du programme de partenariat est uniquement disponible pour les clients résidant dans des pays pris en charge par l’entité régulée par la Securities Commission des Bahamas (SCB). Tous les partenaires courtiers introducteurs (IB) doivent également être résidents des pays pris en charge pour percevoir une rémunération.
Liste complète des pays éligibles :
Andorre ; Émirats arabes unis ; Antigua-et-Barbuda ; Anguilla ; Albanie ; Arménie ; Angola ; Antarctique ; Argentine ; Aruba ; Îles Åland ; Azerbaïdjan ; Bosnie-Herzégovine ; Barbade ; Bangladesh ; Burkina Faso ; Bahreïn ; Burundi ; Bénin ; Saint-Barthélemy ; Bermudes ; Brunéi Darussalam ; Bolivie ; Bonaire, Saint-Eustache et Saba ; Brésil ; Bahamas ; Bhoutan ; Île Bouvet ; Botswana ; Belize ; Îles Cocos (Keeling) ; République démocratique du Congo ; République centrafricaine ; Congo ; Suisse ; Côte d’Ivoire ; Îles Cook ; Chili ; Cameroun ; Colombie ; Costa Rica ; Cap-Vert ; Curaçao ; Île Christmas ; Djibouti ; Dominique ; République dominicaine ; Algérie ; Équateur ; Égypte ; Sahara occidental ; Éthiopie ; Fidji ; Îles Falkland (Malouines) ; Îles Féroé ; Gabon ; Grenade ; Géorgie ; Guyane française ; Guernesey ; Ghana ; Groenland ; Gambie ; Guinée ; Guadeloupe ; Guinée équatoriale ; Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud ; Guatemala ; Guinée-Bissau ; Guyana ; Hong Kong ; Îles Heard et McDonald ; Honduras ; Haïti ; Indonésie ; Île de Man ; Inde ; Territoire britannique de l’océan Indien ; Islande ; Jersey ; Jamaïque ; Jordanie ; Japon ; Kenya ; Kirghizistan ; Cambodge ; Kiribati ; Comores ; Saint-Christophe-et-Niévès ; République de Corée ; Koweït ; Îles Caïmans ; Kazakhstan ; République démocratique populaire lao ; Liban ; Sainte-Lucie ; Liechtenstein ; Sri Lanka ; Libéria ; Lesotho ; Maroc ; Monaco ; Moldavie ; Monténégro ; Saint-Martin (partie française) ; Madagascar ; Ancienne République yougoslave de Macédoine ; Mali ; Mongolie ; Macao ; Martinique ; Mauritanie ; Montserrat ; Maurice ; Maldives ; Malawi ; Mexique ; Mozambique ; Namibie ; Nouvelle-Calédonie ; Niger ; Île Norfolk ; Nigeria ; Nicaragua ; Népal ; Nauru ; Niue ; Oman ; Panama ; Pérou ; Polynésie française ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; Pakistan ; Saint-Pierre-et-Miquelon ; Pitcairn ; Paraguay ; Qatar ; Réunion ; Serbie ; Rwanda ; Arabie saoudite ; Îles Salomon ; Seychelles ; Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha ; Svalbard et Jan Mayen ; Sierra Leone ; Saint-Marin ; Sénégal ; Singapour ; Suriname ; Sao Tomé-et-Principe ; Salvador ; Sint Maarten (partie néerlandaise) ; Swaziland ; Îles Turks et Caïcos ; Tchad ; Terres australes françaises ; Togo ; Thaïlande ; Tadjikistan ; Tokelau ; Timor-Leste ; Turkménistan ; Tunisie ; Tonga ; Turquie ; Trinité-et-Tobago ; Tuvalu ; Taïwan ; République unie de Tanzanie ; Ukraine ; Ouganda ; Uruguay ; Ouzbékistan ; Saint-Siège ; Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; Îles Vierges britanniques ; Vietnam ; Vanuatu ; Wallis-et-Futuna ; Mayotte ; Afrique du Sud ; Zambie ; Zimbabwe.
Pour être approuvé dans le programme CI, le CI doit fournir les documents et informations suivants :
Pour les particuliers :
1 Copie d’un document d’identification avec photo valide délivré par le gouvernement (par exemple passeport, carte d’identité ou permis de conduire)
2. Nom complet
3. Coordonnées (téléphone, e-mail, etc.)
4. Site(s) web ou autres canaux médiatiques utilisés par le courtier introducteur potentiel
5. Coordonnées bancaires pour les virements des commissions IB, comprenant : nom du titulaire du compte, numéro de compte bancaire et code de tri ou IBAN, nom et adresse de la banque
6. Justificatif de domicile, par exemple facture de services publics, relevé bancaire, certificat de résidence, relevés de carte de crédit/débit, avis d’imposition ou facture fiscale locale (datant de moins de 6 mois à partir de la date de la demande de courtier introducteur) indiquant le nom et l’adresse du demandeur.
Pour les entités légales :
1 Nom légal complet
2 Numéro d’immatriculation de l’entreprise
3 Pays d’enregistrement
4 Certificat de constitution/enregistrement
5Statuts et acte constitutif
6 Liste actualisée des actionnaires
7 Adresse du siège social et adresse réelle de l’entreprise, si elles sont différentes
8 Coordonnées bancaires pour les virements des commissions IB, comprenant : nom du titulaire du compte bancaire, numéro de compte, code de tri ou IBAN, nom et adresse de la banque
9 Noms et copies des documents d’identification avec photo valides des administrateurs et des bénéficiaires effectifs détenant 25 % ou plus du capital social de l’entreprise.
1 Le programme est exclusivement accessible aux personnes physiques résidant dans des pays (voir FAQ) desservis par Capital Com Online Investments Ltd, société autorisée par la Securities Commission of The Bahamas (SCB)
2 Les commissions sont exclusivement versées pour les clients acquis via Capital Com Online Investments Ltd, société réglementée par la Securities Commission of The Bahamas (SCB). Pour être un courtier introducteur éligible, les partenaires doivent également être résidents des pays pris en charge par la société.
Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme
Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.
En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.
Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.
Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles
Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...
tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc
C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler
Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅
j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli
Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.
Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre
Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait
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