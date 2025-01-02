Devenez partenaire de Capital.com

Le paiement des commissions du programme de partenariat est uniquement disponible pour les clients résidant dans des pays pris en charge par l’entité régulée par la Securities Commission des Bahamas (SCB). Tous les partenaires courtiers introducteurs (IB) doivent également être résidents des pays pris en charge pour percevoir une rémunération.

Liste complète des pays éligibles :

Andorre ; Émirats arabes unis ; Antigua-et-Barbuda ; Anguilla ; Albanie ; Arménie ; Angola ; Antarctique ; Argentine ; Aruba ; Îles Åland ; Azerbaïdjan ; Bosnie-Herzégovine ; Barbade ; Bangladesh ; Burkina Faso ; Bahreïn ; Burundi ; Bénin ; Saint-Barthélemy ; Bermudes ; Brunéi Darussalam ; Bolivie ; Bonaire, Saint-Eustache et Saba ; Brésil ; Bahamas ; Bhoutan ; Île Bouvet ; Botswana ; Belize ; Îles Cocos (Keeling) ; République démocratique du Congo ; République centrafricaine ; Congo ; Suisse ; Côte d’Ivoire ; Îles Cook ; Chili ; Cameroun ; Colombie ; Costa Rica ; Cap-Vert ; Curaçao ; Île Christmas ; Djibouti ; Dominique ; République dominicaine ; Algérie ; Équateur ; Égypte ; Sahara occidental ; Éthiopie ; Fidji ; Îles Falkland (Malouines) ; Îles Féroé ; Gabon ; Grenade ; Géorgie ; Guyane française ; Guernesey ; Ghana ; Groenland ; Gambie ; Guinée ; Guadeloupe ; Guinée équatoriale ; Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud ; Guatemala ; Guinée-Bissau ; Guyana ; Hong Kong ; Îles Heard et McDonald ; Honduras ; Haïti ; Indonésie ; Île de Man ; Inde ; Territoire britannique de l’océan Indien ; Islande ; Jersey ; Jamaïque ; Jordanie ; Japon ; Kenya ; Kirghizistan ; Cambodge ; Kiribati ; Comores ; Saint-Christophe-et-Niévès ; République de Corée ; Koweït ; Îles Caïmans ; Kazakhstan ; République démocratique populaire lao ; Liban ; Sainte-Lucie ; Liechtenstein ; Sri Lanka ; Libéria ; Lesotho ; Maroc ; Monaco ; Moldavie ; Monténégro ; Saint-Martin (partie française) ; Madagascar ; Ancienne République yougoslave de Macédoine ; Mali ; Mongolie ; Macao ; Martinique ; Mauritanie ; Montserrat ; Maurice ; Maldives ; Malawi ; Mexique ; Mozambique ; Namibie ; Nouvelle-Calédonie ; Niger ; Île Norfolk ; Nigeria ; Nicaragua ; Népal ; Nauru ; Niue ; Oman ; Panama ; Pérou ; Polynésie française ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; Pakistan ; Saint-Pierre-et-Miquelon ; Pitcairn ; Paraguay ; Qatar ; Réunion ; Serbie ; Rwanda ; Arabie saoudite ; Îles Salomon ; Seychelles ; Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha ; Svalbard et Jan Mayen ; Sierra Leone ; Saint-Marin ; Sénégal ; Singapour ; Suriname ; Sao Tomé-et-Principe ; Salvador ; Sint Maarten (partie néerlandaise) ; Swaziland ; Îles Turks et Caïcos ; Tchad ; Terres australes françaises ; Togo ; Thaïlande ; Tadjikistan ; Tokelau ; Timor-Leste ; Turkménistan ; Tunisie ; Tonga ; Turquie ; Trinité-et-Tobago ; Tuvalu ; Taïwan ; République unie de Tanzanie ; Ukraine ; Ouganda ; Uruguay ; Ouzbékistan ; Saint-Siège ; Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; Îles Vierges britanniques ; Vietnam ; Vanuatu ; Wallis-et-Futuna ; Mayotte ; Afrique du Sud ; Zambie ; Zimbabwe.