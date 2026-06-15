AccueilLes marchésCryptomonnaies Paires crypto les plus volatiles aujourd’hui
Pour trader des cryptomonnaies, commencez par choisir une plateforme de trading fiable comme Capital.com. Une fois que vous avez été vérifié et que vous avez déposé des fonds, recherchez les marchés de cryptomonnaies proposés sur notre plateforme. Cela inclut le Bitcoin (disponible via notre marché CFD BTC/USD) et l’Ethereum (ETH/USD). Ensuite, déterminez la taille de votre position et appliquez des outils de gestion du risque comme les ordres stop-loss* et take-profit. Ouvrez votre position CFD à l’achat ou à la vente et suivez-la en fonction des facteurs fondamentaux et/ou techniques. Enfin, lorsque vous avez identifié un point de sortie, clôturez votre position.
*Les stop-loss ne sont pas tous garantis.
Les cryptomonnaies sont extrêmement volatiles pour plusieurs raisons. Premièrement, le marché crypto est relativement jeune et moins liquide que les marchés traditionnels, ce qui entraîne des fluctuations de cours potentiellement plus importantes. Deuxièmement, les actualités réglementaires, les évolutions technologiques et le sentiment du marché peuvent provoquer des variations rapides de la demande. Enfin, la nature spéculative du trading crypto peut attirer des traders en quête de profits rapides, ce qui amplifie les mouvements de prix. Cette combinaison de facteurs entraîne une forte volatilité des cours des cryptomonnaies.
Oui, les cryptomonnaies sont généralement considérées comme plus risquées à trader que les actions. Bien que les deux classes d’actifs puissent être volatiles, les cryptomonnaies subissent souvent des fluctuations de cours plus intenses sur des périodes plus courtes. En plus de cela, le marché crypto est moins réglementé, ce qui le rend plus vulnérable à la fraude et à la manipulation du marché. Ces facteurs peuvent contribuer à un profil de risque plus élevé pour les cryptomonnaies par rapport aux actions traditionnelles.
Bien que des cryptomonnaies comme le Bitcoin et l’Ethereum soient connues pour leur volatilité, d’autres cryptomonnaies affichent souvent des niveaux de fluctuations de cours encore plus élevés. Des coins comme le Dogecoin, Shiba Inu et d’autres tokens moins connus peuvent connaître une volatilité extrême en raison d’une liquidité de marché plus faible, du trading spéculatif et de changements soudains dans le sentiment des investisseurs. Il est essentiel de mener des recherches approfondies et de comprendre les risques avant de trader des cryptomonnaies.