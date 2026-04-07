Le guide ultime du trading sur marge
Le trading sur marge consiste à ne payer qu'un certain pourcentage, ou marge, du coût de votre investissement, tout en empruntant le reste des fonds nécessaires auprès de votre courtier.
Le trading sur marge vous permet de tirer profit des fluctuations de prix d'actifs que vous ne pourriez autrement pas acquérir. Notez que le trading sur marge peut augmenter les gains, mais aussi le risque et l'ampleur des pertes potentielles.
Que signifie trader sur marge ? Dans ce guide, nous vous expliquerons ce que signifie trader sur marge, les techniques et principes clés tels que l'effet de levier et l'appel de marge, ainsi que les avantages et les risques associés au trading sur marge.
Qu'est-ce que le trading sur marge ?
Mais qu'est-ce que la marge en trading ? Les traders doivent prendre en compte deux types de marges. Les fonds nécessaires pour ouvrir une position sont votre marge requise. Elle est définie par le montant de l'effet de levier que vous utilisez, qui est représenté par un ratio de levier.
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Effet de levier 2:1 = 50% de marge
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Effet de levier 5:1 = 20% de marge
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Effet de levier 10:1 = 10% de marge
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Effet de levier 20:1 = 5% de marge
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Effet de levier 30:1 = 3,3333% de marge
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Effet de levier 100:1 = 1% de marge
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Effet de levier 200:1 = 0,5% de marge
Le maintien d'une position sur marge est également soumis à votre marge de maintenance globale, c’est-à-dire au montant qui doit être couvert par vos fonds propres (valeur totale du compte).
Les courtiers exigent que vous couvriez votre marge par des fonds propres afin d'atténuer le risque. Si vous n'avez pas assez de fonds pour couvrir d'éventuelles pertes, vous pourriez recevoir un appel de marge, où les courtiers vous demanderont de réapprovisionner votre compte ou de clôturer vos positions non rentables. Si votre position de trading continue à se dégrader, vous serez confronté à une clôture de marge.
Exemple de trading sur marge
Imaginons que vous ayez 20 $ pour alimenter votre compte et les investir dans le trading de CFD sur des actions. Si vous utilisez un effet de levier de 5:1, vous pourrez contrôler un actif d'une valeur de 100 $. Pour cela, vous aurez besoin d'une marge de 20 $, ce qui correspond à 20 % de la valeur totale de votre opération. Votre courtier ajoute 4 $ à chaque dollar, ce qui signifie que vos 20 $ deviennent 100 $.
Avec un effet de levier de 10:1, ou une marge de 10 %, vous pourriez trader un actif d'une valeur de 200 $, car chaque dollar représenterait seulement 10% de la valeur totale de l'opération, soit 20 $ avec l'effet de levier.
En utilisant un effet de levier de 20:1, ou une marge de 5 %, vous pourriez trader un actif d'une valeur de 400 $ avec votre investissement de 20 $. Chaque actif est associé à un ratio de levier ou à un pourcentage de marge distinct.
Comment fonctionne le trading sur marge ?
Les traders sur marge utilisent l'effet de levier, en espérant que les profits seront supérieurs aux intérêts à payer sur l'emprunt. Avec l'effet de levier, les profits comme les pertes peuvent être considérablement amplifiés et rapidement, ce qui en fait une stratégie à haut risque.
Imaginons que vous souhaitiez trader l'action Tesla (TSLA) à 600 $ par action. Pour acheter 10 actions, vous auriez besoin d'un dépôt de 6 000 $, montant que vous n'avez peut-être pas à disposition. Dans un trade sur marge avec un effet de levier de 5:1, vous n'auriez besoin que de 1200 $ de marge requise pour ouvrir une position, le reste étant prêté par votre courtier.
Si le cours de l'action monte à 615 $, vous réaliserez un gain de 150 $. Cela correspond à 10 actions multipliées par la différence entre le nouveau cours et les 600 $ auxquels vous avez acheté les actions. L'action Tesla n'a augmenté que de 2,5 %, mais le trading sur marge a fait grimper votre retour sur investissement (ROI) à 12,5 %.
Le bémol est que si le cours de Tesla baissait de 15 $ pour atteindre 585 $ par action, vous perdriez 150 $, soit 12,5 % de votre dépôt, en supposant que vous n'ayez pas placé d'ordre stop-loss.*
*Les ordres stop-loss peuvent ne pas être garantis.
Si vous avez plusieurs trades ouverts ou si vous tradez une classe d'actifs très volatile avec de grandes variations de prix, vous pouvez rapidement vous retrouver avec plusieurs pertes importantes cumulées.
Exigence minimale de fonds propres
Le capital nécessaire pour ouvrir un trade est désigné de manière interchangeable comme marge, marge initiale, marge de dépôt ou marge requise. Chez Capital.com, nous l'appelons marge requise.
Votre marge requise dépend des actifs dans lesquels vous choisissez d'investir. Elle est calculée selon le ratio de marge, qui correspond à un pourcentage du prix de l'actif. Chaque instrument a sa propre marge requise.
Si vous avez plusieurs positions ouvertes simultanément, le total combiné de la marge requise pour chaque trade est appelé la marge utilisée. Tout montant restant pour ouvrir de nouvelles positions est votre marge disponible.
Marge de maintien
En plus de votre marge requise, qui représente le montant de fonds disponibles nécessaires pour ouvrir une position, vous aurez également besoin d'argent pour couvrir la marge de maintien afin de garder la position ouverte.
Le montant requis dans votre compte de marge dépend de la valeur des trades ouverts et de leur position, rentable ou en perte.
L'argent présent sur votre compte correspond à votre capital ou à votre solde, tandis que vos fonds propres incluent l'ensemble de vos capitaux, y compris les gains et pertes non réalisés. La marge correspond aux fonds nécessaires qui doivent être couverts par vos fonds propres. Elle est calculée en fonction du prix de clôture actuel des positions ouvertes, multiplié par le nombre de contrats et l'effet de levier. Votre niveau de marge est calculé en divisant les fonds propres par la marge.
Par conséquent, le montant requis pour votre marge globale varie constamment en fonction des fluctuations de la valeur de vos positions. Vous devez toujours avoir au moins 100 % de votre marge couverte par vos fonds propres.
Surveillez en permanence la position de vos trades pour vous assurer que votre marge est couverte à 100 %. Sinon, vous devrez ajouter des fonds pour augmenter vos fonds propres ou fermer des positions afin de réduire l'exigence de marge globale.
Limite de crédit ou marge de maintien
En plus de votre marge requise, vous devez disposer d'un solde de marge global suffisant sur votre compte. Ce sont les fonds de votre compte qui ne sont pas utilisés pour trader. Ils couvrent le risque que le marché évolue à l'encontre de vos positions.
Le montant requis dans votre compte de marge dépend de la valeur des trades ouverts et de leur position, rentable ou en perte.
L'argent présent sur votre compte correspond à vos fonds propres, tandis que la somme potentiellement due en raison de positions perdantes représente votre marge. Votre niveau de marge global, généralement affiché en pourcentage, correspond à vos fonds propres divisés par la marge.
Par conséquent, le montant requis pour votre marge globale évolue en permanence en fonction des variations de la valeur de vos trades. Vous devez toujours couvrir au moins 100 % de vos pertes potentielles avec votre marge globale.
Surveillez en permanence la position de vos trades pour vous assurer que votre marge est couverte à 100 %. Sinon, vous serez invité à ajouter des fonds lors d'un appel de marge.
Appels de marge : comment les éviter ?
Un appel de marge est une alerte indiquant que votre trade a évolué défavorablement et que vous n'avez plus suffisamment de fonds pour couvrir vos pertes. Un appel de marge se produit lorsque le montant de vos fonds propres dans votre compte de marge devient trop faible pour soutenir votre emprunt.
Autrement dit, cela signifie que votre courtier est sur le point d'atteindre le montant maximal qu'il peut vous prêter. Par conséquent, vous devez ajouter des fonds ou fermer des positions pour éviter des pertes supplémentaires.
Lorsque vous recevez un appel de marge, vous ne devriez pas l'ignorer et ne rien faire. Cela pourrait entraîner une clôture de marge, où votre courtier ferme vos trades et vous risquez de tout perdre.
Vous pourriez utiliser des outils de gestion des risques pour réduire le risque de recevoir un appel de marge, tels que l'utilisation d'un ordre stop*, l'augmentation des fonds propres en alimentant le compte ou la réduction de la marge requise en fermant des positions. Il est toujours préférable de se préparer au pire scénario, car les marchés sont volatils et extrêmement difficiles à prédire avec précision.
*Les ordres stop-loss ne sont pas tous garantis.
Pourquoi les ordres stop sont-ils importants ?
Un ordre stop, ou stop-loss, est un mécanisme qui clôt une position ouverte lorsque son prix atteint un certain niveau que vous avez défini. Cela signifie que lorsqu'un trade évolue défavorablement, il peut être automatiquement clôturé avant que les pertes ne deviennent trop importantes, réduisant ainsi le risque d'un appel de marge.
Un ordre stop-loss limite le risque. Si vous deviez acheter un actif à 100 $ par action en CFD, un ordre stop-loss pourrait automatiquement déclencher une vente lorsque le prix tombe au-dessous de la limite que vous avez fixée, par exemple en dessous de 95 $.
Si vous prenez une position à la vente, vous fixeriez l'ordre stop-loss à un prix plus élevé, par exemple à 105 $, au cas où le trade évolue défavorablement et que le prix de l'actif commence à augmenter.
Cependant, vous devez noter qu'un ordre stop-loss est déclenché au niveau prédéfini, mais il n'est exécuté qu'au prochain niveau de prix disponible. Par exemple, si le marché présente un écart, le trade est clôturé à un niveau moins favorable que celui qui a été prédéfini. Cet effet est connu sous le nom de glissement. Pour y remédier, il est possible d'utiliser des ordres stop-loss garantis.
Les stops garantis fonctionnent comme des stops classiques, mais ne peuvent pas subir de glissement, car ils ferment toujours la position au prix prédéfini. Gardez à l'esprit que les ordres stop-loss garantis sont assujettis à de faibles frais.
Comment trader sur marge ?
Dans le monde de l'investissement traditionnel, acheter sur marge signifie emprunter de l'argent à un courtier pour acheter une action. Mais vous pouvez également utiliser la marge pour trader des dérivés, tels que les contrats sur différence (CFD). Les CFD vous permettent de trader sur les mouvements de cours des actions, des matières premières , du forex des indices et des cryptomonnaies.
Pour trader sur marge, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Étape 1 : Ouvrez un compte sur marge
Pour trader sur marge, vous devez avoir un type de compte spécial appelé compte sur marge.
C'est un compte auprès de votre courtier, qui a accepté de vous prêter de l'argent pour augmenter la valeur de vos trades et appliquer un effet de levier. En utilisant un compte sur marge, vous pouvez augmenter la taille de vos profits potentiels, mais également accroître vos pertes potentielles.
Étape 2 : Déposez des fonds conformément aux exigences du courtier
Chez Capital.com, le dépôt initial minimum est de 20 $.
Étape 3 : Choisissez un actif que vous souhaitez trader sur marge
Vous pouvez choisir de trader plus de 3 000 marchés avec des CFD sur Capital.com, y compris des cryptomonnaies, des actions, des matières premières, des indices et des paires de devises.
Étape 4 : Respectez l'exigence de marge de maintien
À tout moment, vous devez disposer de suffisamment de fonds dans votre compte sur marge pour couvrir toutes vos positions de trading. En d'autres termes, vos fonds propres doivent toujours couvrir 100 % de la marge.
Utiliser la marge pour différentes classes d'actifs
Avec Capital.com, vous pouvez utiliser la marge pour trader des classes d'actifs allant des actions aux matières premières, et bien d'autres
Actions et titres
Si les actions que vous souhaitez acheter sont celles d'une grande entreprise, le courtier pourrait demander une marge de 50 %. Cela signifie, par exemple, que vous paieriez 50 000 $ et que votre courtier achèterait pour vous des actions d'une valeur de 100 000 $.
Une hausse de 20 % du cours de l'action vous rapporterait 20 000 $ de profit, en réalité un peu moins après avoir payé les intérêts et les frais de transaction.
Le problème, c'est que si les actions baissent de 20 %, vous subissez une perte de 20 000 $, plus les intérêts sur les 50 000 $ empruntés et les frais de transaction. C'est le danger du trading sur marge : vous pouvez générer de gros gains, mais également subir des pertes tout aussi importantes.
Contrats sur différence (CFD)
Trader directement des actions sur marge est réservé aux investisseurs expérimentés, approuvés par leur courtier et ayant un bon historique de crédit. Mais le principe du trading sur marge sur les dérivés comme les CFD fonctionne également pour les investisseurs particuliers.
Un investisseur qui possède des actions pourrait trader des CFD en tant que couverture contre la baisse de prix de ces actions.
L'investisseur pourrait prendre une position à découvert en utilisant un CFD. La vente à découvert d'actions signifie emprunter des actions que vous ne possédez pas et les vendre au prix actuel, en partant du principe que le prix va baisser.
Vous achetez ensuite ce que vous devez une fois que le prix de l'action a baissé et restituez les actions empruntées, en gardant le profit que vous avez généré.
Les CFD permettent à un investisseur de vendre à découvert à moindres frais, car il n'a pas besoin d'emprunter ou de posséder l'actif sous-jacent.
Comment fonctionne la couverture avec des CFD
Un investisseur possédant 1 000 actions de la société ABC et craignant une baisse de prix pourrait effectuer une vente à découvert en CFD sur cette même société.
Si le prix baisse, l'investisseur subirait des pertes sur les actions, mais les récupérerait sur l'opération en CFD (moins les intérêts sur les fonds empruntés et les frais de transaction).
Mais les investisseurs ne se protègent pas seulement contre les variations des prix des actions. Vous pouvez utiliser la marge pour spéculer sur la performance d'une devise par rapport à une autre. Vous pouvez spéculer sur la hausse ou la baisse d'un indice de marché. Vous pouvez spéculer sur la hausse ou la baisse du prix d'une matière première.
La marge n'est pas limitée à une seule classe d'actifs
Le trading sur marge pour les traders particuliers
Souvent basé sur des CFD, le trading sur marge simplifié, qui utilise des systèmes automatisés en ligne et sur des applications mobiles, est désormais accessible aux investisseurs particuliers.
Vous n'aurez probablement besoin que d'un faible montant pour commencer à trader, avec des positions qui sont généralement clôturées avant la fin de la journée. Les CFD sont considérés comme adaptés aux investissements à court terme et aux opérations de day trading, en raison des frais de financement overnight.
Les systèmes sont strictement réglementés, généralement avec un ratio de levier maximal fixé par les régulateurs.
Le meilleur des scénarios consiste à profiter des gains importants que la marge peut offrir, tout en évitant des pertes potentielles amplifiées.
Vous pouvez trader avec prudence en utilisant des ordres à cours limité au lieu d'ordres au marché, ou en plaçant des ordres stop-loss pour limiter les pertes individuelles. Vous pouvez suivre vos trades et clôturer rapidement les positions déficitaires pour éviter un appel de marge et une clôture de marge.
Si le marché évolue soudainement contre une de vos positions, vous pourriez perdre l'intégralité de votre compte sur marge et vous retrouver avec une dette supplémentaire.
Même si votre courtier met tout en œuvre pour clôturer toutes vos positions, il se peut qu'il ne puisse pas le faire assez rapidement pour stopper les pertes.
Certaines plateformes de trading pour particuliers, comme Capital.com, garantissent l'annulation de toute dette supplémentaire en cas de défaillance dans la limitation des pertes sur votre marge de maintien lors de la clôture par le courtier.
Dans ce cas, vous ne perdez que l'argent que vous avez déposé auprès du courtier.
Qu'est-ce qu'une clôture de marge ?
La clôture de marge est une protection pour vous prémunir contre des pertes en cascade. La clôture de marge se produit lorsque vos positions déficitaires atteignent un niveau où il ne vous reste suffisamment de fonds propres que pour couvrir 50 % de vos pertes.
Si votre courtier offre une garantie pour limiter vos pertes au montant que vous avez déposé, la clôture de marge protège également le courtier contre d'éventuelles pertes supplémentaires. Si votre courtier n'offre pas cette garantie, vous devrez toujours de l'argent à votre courtier après la clôture. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la clôture à 50 % ne peut en aucun cas être garantie. Les clôtures s'effectuent en fermant les positions ouvertes en fonction des prix de marché courants et de la liquidité. Si le marché présente un écart au moment où vos fonds propres chutent de 50 % en dessous du niveau de marge requis, la clôture peut se faire à un niveau encore plus bas.
Chaque trader sur marge a un niveau de clôture de marge. Comprendre ces niveaux peut vous aider à vous protéger contre les pertes. Recherchez et suivez les niveaux de marge sur votre plateforme de trading. Le niveau de clôture évolue à mesure que vos transactions et les prix des actifs fluctuent.
Comment la clôture de marge est-elle calculée ?
Le niveau de clôture de marge est calculé en utilisant le solde du compte et les gains ou pertes non réalisés des positions ouvertes, déterminés à partir des cours médians actuels. Si vos trades sont dans différentes devises, ils sont tous convertis dans la devise du compte.
Votre profit ou perte non réalisés (PNR) est calculé selon la formule suivante.
Les positions rentables et déficitaires s'équilibrent. Mais si le total de vos trades vous place dans une position déficitaire, ce montant doit être supérieur à ce qui est couvert par les fonds de votre compte. Autrement dit, votre niveau de marge doit être de 100 % (c’est-à-dire que vos fonds propres couvrent au moins 100 % de la marge requise).
Vous pouvez consulter votre pourcentage de marge dans l'application mobile de Capital.com et sur la plateforme de trading web. Lors de votre inscription, vous devez vous engager à surveiller activement votre capital et à le maintenir au-dessus de 100 %.
La clôture de marge se produit lorsque vos fonds disponibles ne suffisent plus à maintenir vos positions de trading. Chez Capital.com, nous procédons à la clôture de vos positions pour vous protéger contre des pertes illimitées, tout en nous protégeant de notre côté contre toute responsabilité illimitée.
Prenez en considération ces niveaux directeurs :
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Bonne couverture (more than 100%) : Si le niveau de marge est supérieur à 100 %, cela signifie que vous disposez d'une couverture suffisante pour maintenir toutes vos positions ouvertes, et il n'est pas nécessaire d'ajouter des fonds supplémentaires.
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Pas si bon (75 % – 100 %) Lorsque votre niveau de marge descend en dessous de 100 %, vous recevrez un appel de marge vous demandant d'agir en clôturant des positions ou en approvisionnant votre compte.
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Clôture automatique et avertissement (50 % et en dessous) : Cela se produit lorsque votre niveau de marge s'approche du seuil de 50 %. C'est la plage où vous pouvez vous attendre à être clôturé.
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Clôture sans avertissement: Une fluctuation soudaine du marché affectant vos positions ouvertes signifie que votre marge de maintien chute à 50 %. Votre compte est clôturé sans avertissement, faute de temps pour vous en informer.
Sur des marchés volatils, les mouvements de cours peuvent être brusques. C'est pourquoi vous pouvez recevoir plusieurs appels de marge et courriels de clôture de marge dans un délai très court.
Comment fonctionne la clôture de marge
Si vous ne répondez pas à un appel de marge ou que, malgré un renforcement de votre marge globale, vos positions continuent de se dégrader et que votre marge globale atteint 50 %, votre courtier procédera à une clôture.
C'est pourquoi il est préférable d'être préparé à une volatilité soudaine du marché. Vous ne pouvez pas contrôler les mouvements des cours, mais vous pouvez ajouter des ordres stop-limit pour éviter les possibilités de clôture.
Quand une clôture se produit, votre courtier commence à fermer progressivement vos positions sur marge. La clôture s'exécute automatiquement, dans l'ordre suivant :
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Tous les ordres en attente sont fermés
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Si le niveau de marge est toujours en dessous de 50 %, alors toutes les positions ouvertes perdantes sur les marchés ouverts sont fermées*
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Si le niveau de marge est toujours en dessous de 50 %, alors toutes les positions ouvertes bénéficiaires sur les marchés ouverts sont fermées
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Si le niveau de marge est toujours en dessous de 50 %, alors toutes les autres positions sont fermées dès que leurs marchés respectifs ouvrent
*Notez que tous les marchés ne sont pas ouverts en même temps. Par conséquent, une position bénéficiaire peut être fermée avant une position perdante.
Votre courtier tentera de fermer votre position ouverte le plus rapidement possible en utilisant les prix disponibles à ce moment-là sur le marché. Vous perdrez l'opportunité que vos trades rebondissent. Ils seront fermés à perte.
Comment se remettre d'une clôture de marge
Une clôture de marge n'est jamais une expérience agréable. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Parmi les clients de la plateforme de trading Capital.com, la moitié ont connu une clôture de marge à un moment donné. Ceci vise à assurer la protection des clients.
Si vous subissez une clôture de marge, rappelez-vous que ce n'est pas la fin du monde. Revenez sur votre historique de trading et analysez ce que vous pouvez modifier pour éviter une clôture à l'avenir.
Peut-être n'avez-vous pas suffisamment utilisé d'outils de gestion des risques ou n'aviez-vous pas de stratégie de trading complète. Il se peut aussi que vous ne vous soyez pas tenu au plan en raison de facteurs émotionnels. Apprendre de ses erreurs est essentiel et vous aidera à vous rétablir.
Surveiller votre compte et garder un œil sur vos positions ouvertes est très important. Utiliser une application efficace et réactive pour suivre vos trades peut vous éviter bien des frustrations. Lorsque vous recevez un appel de marge, vous devez être en mesure de réagir rapidement et décider si vous souhaitez ajouter des fonds pour maintenir vos trades ouverts.
Comprendre ce qu'est une clôture de marge et son fonctionnement est la première étape pour l'éviter.
Avantages et risques du trading sur marge
Le trading sur marge est-il une bonne idée ?
Les avantages du trading sur marge par rapport au trading sans marge résident dans la possibilité d'amplifier vos positions. Votre capacité de trading est largement renforcée pour un coût initial relativement faible, ce qui magnifie et intensifie votre performance.
Cela fonctionne dans les deux sens : la marge amplifie à la fois les gains et les pertes. Le trading sur marge offre aux traders une plus grande exposition aux variations des cours, augmentant ainsi le risque et les rendements potentiels.
Par définition, le trading avec effet de levier signifie que de petits mouvements de marché peuvent entraîner des profits et des pertes significatifs. Vous devriez garder un œil attentif sur votre compte à tout moment. Dans des marchés particulièrement volatils, le cours peut fluctuer rapidement.
Bonnes pratiques en trading sur marge
Utilisé de façon responsable et avec des stratégies de recherche et de gestion des risques adaptées, le trading sur marge peut accroître les profits. Mais il peut aussi entraîner de lourdes pertes. Dans le pire des cas, le trading sur marge peut épuiser les fonds de votre compte de trading.
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Surveillez vos positions ouvertes en permanence
Vous devez surveiller vos trades et les clôturer s'ils évoluent contre vous, ou définir des ordres stop automatiques pour clôturer les positions rapidement.
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Maintenez votre marge de maintien à 100 % ou plus
Sachez que de nombreux traders commencent avec trop peu de fonds dans leurs comptes sur marge, ce qui peut, dans certaines circonstances, amplifier leurs pertes. Ne détenir que le strict minimum dans votre compte augmente les risques d'un appel de marge. Conservez un peu plus de fonds en réserve pour que votre compte puisse supporter de petites fluctuations du marché.
Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où votre courtier doit vendre rapidement vos actifs à un prix très désavantageux, sans possibilité que le prix ne se reconstitue. Personne ne souhaite voir ses positions clôturées automatiquement, c'est pourquoi vous devez vous assurer que votre compte est suffisamment approvisionné.
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Ayez une stratégie de trading en place
Une stratégie de trading soigneusement étudiée et conçue peut aider à minimiser l'influence des émotions sur vos décisions de trading. Effectuez toujours une diligence raisonnable avant de trader, en tenant compte de l'analyse technique et fondamentale, des dernières annonces et des commentaires des analystes.
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Utilisez des ordres stop-loss
L'utilisation d'ordres stop-loss automatise votre trading et réduit le facteur émotionnel dans votre prise de décision. Les ordres stop peuvent limiter les pertes en cas de vente massive sur le marché et vous protéger d'un appel de marge ou d'une clôture de marge
Démarrez votre expérience de trading sur marge avec Capital.com
Le trading sur marge vous permet d'amplifier vos gains lorsque le prix d'un actif évolue comme vous l'espériez, ou de perdre plus que votre dépôt initial si un trade se retourne contre vous. Capital.com offre une protection contre le solde négatif pour vous protéger de cela.
Avec le trading de CFD, vous pouvez prendre une position longue (acheter) si vous pensez que le cours va augmenter, ou une position courte (vendre) si vous estimez qu'il va baisser.
Apprenez-en plus sur le fonctionnement du trading de CFD et déterminez les actifs que vous souhaitez trader. Choisissez parmi une large gamme d'actions, d'indices, de matières premières et de paires forex accessibles via le trading sur marge.
Si vous débutez dans le trading sur marge, chez Capital.com, vous pouvez commencer avec un compte démo pour vous entraîner sans risquer vos fonds. Une fois que vous vous sentez suffisamment confiant, ouvrez un compte de trading réel et placez votre première position sur marge.
Si vous tradez déjà sur marge, n'oubliez pas d'utiliser des outils de gestion des risques pour protéger votre compte des appels de marge et des clôtures de marge.
FAQ
Qu'est-ce que le trading sur marge ?
Le trading sur marge signifie que vous tradez avec de l'argent emprunté en utilisant l'effet de levier. Vous pouvez ouvrir une position avec seulement une fraction de la valeur du trade, tandis que le reste est prêté par votre courtier. Notez que l'effet de levier peut amplifier à la fois vos profits et vos pertes.
Quelle est la différence entre la marge et l'effet de levier ?
La marge est l'argent nécessaire pour ouvrir une position. L'effet de levier est le multiple de l'exposition des capitaux propres du compte à un trade. Par exemple, avec un effet de levier de 2:1, vous ne payez que la moitié de la valeur de l'actif et vous empruntez l'autre moitié à votre courtier. La marge et l'effet de levier sont liés, ce qui se reflète dans le ratio de levier ou le pourcentage de marge.
Qu'est-ce que la marge dans le trading, à travers un exemple ?
La marge est le montant de fonds requis pour ouvrir une position. Par exemple, Capital.com propose une marge de 10 % sur les CFD sur l'argent. Si vous souhaitez passer un ordre pour 1 000 $ de CFD sur l'argent, vous n'aurez besoin que de 100 $ pour ouvrir la position.
Le trading sur marge est-il une bonne idée ?
Le trading sur marge présente des avantages et des risques. Il vous permet d'ouvrir des positions plus importantes et de trader des actifs que vous ne pourriez pas vous permettre autrement. Il accroît également le risque de subir des pertes plus élevées. La pertinence du trading sur marge pour vous dépend de votre tolérance au risque et de vos objectifs de trading.
Le trading sur marge peut-il vous enrichir ?
Le trading sur marge peut potentiellement vous rapporter plus d'argent avec un investissement initial plus faible, si le prix d'un actif évolue dans le sens de votre position. Cependant, les marchés sont volatils, et si le prix évolue dans la direction opposée, vous pouvez subir des pertes plus importantes.
Qu'est-ce qu'un appel de marge ?
Un appel de marge est un avertissement émis par un courtier lorsque la valeur de votre compte de marge descend en dessous du seuil de marge de maintien requis.