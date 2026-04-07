Comment fonctionne le trading sur marge ?

Les traders sur marge utilisent l'effet de levier, en espérant que les profits seront supérieurs aux intérêts à payer sur l'emprunt. Avec l'effet de levier, les profits comme les pertes peuvent être considérablement amplifiés et rapidement, ce qui en fait une stratégie à haut risque.

Imaginons que vous souhaitiez trader l'action Tesla (TSLA) à 600 $ par action. Pour acheter 10 actions, vous auriez besoin d'un dépôt de 6 000 $, montant que vous n'avez peut-être pas à disposition. Dans un trade sur marge avec un effet de levier de 5:1, vous n'auriez besoin que de 1200 $ de marge requise pour ouvrir une position, le reste étant prêté par votre courtier.

Si le cours de l'action monte à 615 $, vous réaliserez un gain de 150 $. Cela correspond à 10 actions multipliées par la différence entre le nouveau cours et les 600 $ auxquels vous avez acheté les actions. L'action Tesla n'a augmenté que de 2,5 %, mais le trading sur marge a fait grimper votre retour sur investissement (ROI) à 12,5 %.

Le bémol est que si le cours de Tesla baissait de 15 $ pour atteindre 585 $ par action, vous perdriez 150 $, soit 12,5 % de votre dépôt, en supposant que vous n'ayez pas placé d'ordre stop-loss.*

*Les ordres stop-loss peuvent ne pas être garantis.

Si vous avez plusieurs trades ouverts ou si vous tradez une classe d'actifs très volatile avec de grandes variations de prix, vous pouvez rapidement vous retrouver avec plusieurs pertes importantes cumulées.

Exigence minimale de fonds propres

Le capital nécessaire pour ouvrir un trade est désigné de manière interchangeable comme marge, marge initiale, marge de dépôt ou marge requise. Chez Capital.com, nous l'appelons marge requise.

Votre marge requise dépend des actifs dans lesquels vous choisissez d'investir. Elle est calculée selon le ratio de marge, qui correspond à un pourcentage du prix de l'actif. Chaque instrument a sa propre marge requise.

Si vous avez plusieurs positions ouvertes simultanément, le total combiné de la marge requise pour chaque trade est appelé la marge utilisée. Tout montant restant pour ouvrir de nouvelles positions est votre marge disponible.

Marge de maintien

En plus de votre marge requise, qui représente le montant de fonds disponibles nécessaires pour ouvrir une position, vous aurez également besoin d'argent pour couvrir la marge de maintien afin de garder la position ouverte.

Le montant requis dans votre compte de marge dépend de la valeur des trades ouverts et de leur position, rentable ou en perte.

L'argent présent sur votre compte correspond à votre capital ou à votre solde, tandis que vos fonds propres incluent l'ensemble de vos capitaux, y compris les gains et pertes non réalisés. La marge correspond aux fonds nécessaires qui doivent être couverts par vos fonds propres. Elle est calculée en fonction du prix de clôture actuel des positions ouvertes, multiplié par le nombre de contrats et l'effet de levier. Votre niveau de marge est calculé en divisant les fonds propres par la marge.

Par conséquent, le montant requis pour votre marge globale varie constamment en fonction des fluctuations de la valeur de vos positions. Vous devez toujours avoir au moins 100 % de votre marge couverte par vos fonds propres.

Surveillez en permanence la position de vos trades pour vous assurer que votre marge est couverte à 100 %. Sinon, vous devrez ajouter des fonds pour augmenter vos fonds propres ou fermer des positions afin de réduire l'exigence de marge globale.

Limite de crédit ou marge de maintien

En plus de votre marge requise, vous devez disposer d'un solde de marge global suffisant sur votre compte. Ce sont les fonds de votre compte qui ne sont pas utilisés pour trader. Ils couvrent le risque que le marché évolue à l'encontre de vos positions.

Le montant requis dans votre compte de marge dépend de la valeur des trades ouverts et de leur position, rentable ou en perte.

L'argent présent sur votre compte correspond à vos fonds propres, tandis que la somme potentiellement due en raison de positions perdantes représente votre marge. Votre niveau de marge global, généralement affiché en pourcentage, correspond à vos fonds propres divisés par la marge.

Par conséquent, le montant requis pour votre marge globale évolue en permanence en fonction des variations de la valeur de vos trades. Vous devez toujours couvrir au moins 100 % de vos pertes potentielles avec votre marge globale.

Surveillez en permanence la position de vos trades pour vous assurer que votre marge est couverte à 100 %. Sinon, vous serez invité à ajouter des fonds lors d'un appel de marge.

Appels de marge : comment les éviter ?

Un appel de marge est une alerte indiquant que votre trade a évolué défavorablement et que vous n'avez plus suffisamment de fonds pour couvrir vos pertes. Un appel de marge se produit lorsque le montant de vos fonds propres dans votre compte de marge devient trop faible pour soutenir votre emprunt.

Autrement dit, cela signifie que votre courtier est sur le point d'atteindre le montant maximal qu'il peut vous prêter. Par conséquent, vous devez ajouter des fonds ou fermer des positions pour éviter des pertes supplémentaires.

Lorsque vous recevez un appel de marge, vous ne devriez pas l'ignorer et ne rien faire. Cela pourrait entraîner une clôture de marge, où votre courtier ferme vos trades et vous risquez de tout perdre.

Vous pourriez utiliser des outils de gestion des risques pour réduire le risque de recevoir un appel de marge, tels que l'utilisation d'un ordre stop*, l'augmentation des fonds propres en alimentant le compte ou la réduction de la marge requise en fermant des positions. Il est toujours préférable de se préparer au pire scénario, car les marchés sont volatils et extrêmement difficiles à prédire avec précision.

*Les ordres stop-loss ne sont pas tous garantis.

Pourquoi les ordres stop sont-ils importants ?

Un ordre stop, ou stop-loss, est un mécanisme qui clôt une position ouverte lorsque son prix atteint un certain niveau que vous avez défini. Cela signifie que lorsqu'un trade évolue défavorablement, il peut être automatiquement clôturé avant que les pertes ne deviennent trop importantes, réduisant ainsi le risque d'un appel de marge.

Un ordre stop-loss limite le risque. Si vous deviez acheter un actif à 100 $ par action en CFD, un ordre stop-loss pourrait automatiquement déclencher une vente lorsque le prix tombe au-dessous de la limite que vous avez fixée, par exemple en dessous de 95 $.

Si vous prenez une position à la vente, vous fixeriez l'ordre stop-loss à un prix plus élevé, par exemple à 105 $, au cas où le trade évolue défavorablement et que le prix de l'actif commence à augmenter.

Cependant, vous devez noter qu'un ordre stop-loss est déclenché au niveau prédéfini, mais il n'est exécuté qu'au prochain niveau de prix disponible. Par exemple, si le marché présente un écart, le trade est clôturé à un niveau moins favorable que celui qui a été prédéfini. Cet effet est connu sous le nom de glissement. Pour y remédier, il est possible d'utiliser des ordres stop-loss garantis.

Les stops garantis fonctionnent comme des stops classiques, mais ne peuvent pas subir de glissement, car ils ferment toujours la position au prix prédéfini. Gardez à l'esprit que les ordres stop-loss garantis sont assujettis à de faibles frais.