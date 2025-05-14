IPO d'eToro – comment trader les actions eToro
Découvrez eToro et son IPO, avec des informations sur le profil de l’entreprise, les moteurs potentiels du cours et comment trader ses actions via les CFD.
Quand aura lieu l'IPO d'eToro ?
eToroa commencé à être tradée sur le Nasdaq Global Select Market le 14 mai 2025, sous le symbole boursier ETOR.
La société a vendu 11,92 millions d’actions de catégorie A à 52 $ chacune – au-dessus de la fourchette prévue de 46 à 50 $ et en hausse par rapport aux 10 millions d’actions initialement prévues. L’offre a été répartie équitablement entre eToro et les actionnaires existants, levant environ 620 millions de dollars. L’IPO a reçu un fort soutien de la part de grands souscripteurs, notamment Goldman Sachs, UBS, Citigroup et Jefferies.
Les actions ETOR sont tradées du lundi au vendredi selon les heures de trading des marchés boursiers.
-
Heure d’été (mars à novembre): 13 h 30 à 20 h UTC.
-
Heure standard (novembre à mars): 14 h 30 à 21 h UTC.
Vous pouvez accéder à l’action eToro (ETOR) via des contrats sur différence (CFD), ce qui signifie que vous spéculez sur les mouvements du cours de l’action ETOR sans détenir directement les actions.
Découvrez plus d’IPO à venir dans notre guide des meilleures IPO de 2025.
Qu'est-ce qu'eToro ?
eToro est une entreprise fintech basée en Israël, spécialisée dans le trading social et l’investissement multi-actifs, fondée en 2007 par Yoni Assia, Ronen Assia et David Ring. Ayant son siège à Tel Aviv, eToro opère à l’échelle mondiale avec des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, à Chypre, en Allemagne et aux Émirats arabes unis, et compte plus de 40 millions d’utilisateurs enregistrés dans plus de 75 pays en 2025. Ses fonctionnalités phares incluent le copy trading et les portefeuilles générés par les utilisateurs, qui permettent aux investisseurs particuliers de reproduire les stratégies de traders plus expérimentés.
Après l’annulation d’un accord avec une SPAC en 2021, eToro est retournée au financement privé et a déposé une demande d’IPO en mars 2025, mais a ensuite suspendu le processus en raison de l’incertitude des marchés.Les actions eToro ont été introduites sur le Nasdaq Global Select Market le 14 mai 2025, à la suite d’une IPO réussie ayant permis de lever environ 620 millions de dollars.
Quel est l’historique initial du cours de l’action eToro ?
Les actions eToro (ETOR) ont commencé à être tradées sur le Nasdaq Global Select Market le 14 mai 2025. L’action a ouvert à 69,69 $ – soit environ 34 % au-dessus du prix d’introduction de 52 $ – et a grimpé jusqu’à un sommet de 74,28 $ au cours des premières heures.
ETOR a également subi une pression vendeuse lors de la première journée, tombant à un plus bas de 65,06 $ avant de clôturer à 67,00 $. Cela place son cours de clôture du premier jour 28,8 % au-dessus du prix d’introduction.
Lors de sa première séance de trading, les mouvements du cours de l’action eToro ont reflété un fort intérêt initial – accompagné de volatilité.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.
Qu’est-ce qui pourrait influencer le cours de l’action eToro ?
Le cours de l’action eToro (ETOR) pourrait être influencé par un ensemble de facteurs propres à l’entreprise et de facteurs plus larges liés au marché. Voici les principaux facteurs à surveiller :
Performance financière
Les résultats financiers d’eToro peuvent influencer le cours de l’action ETOR. En 2024, la société a déclaré 931 millions de dollars de revenus de commission (total des frais perçus) et 192 millions de dollars de bénéfice net, en forte hausse par rapport à l’année précédente. De solides résultats trimestriels, une amélioration des marges ou des prévisions revues à la hausse peuvent renforcer la confiance des investisseurs et soutenir le cours. En revanche, tout signe de ralentissement de la croissance, d’augmentation des coûts ou d’objectifs manqués pourrait exercer une pression à la baisse.
Les indicateurs utilisateur et l’activité sur la plateforme
Avec plus de 40 millions d’utilisateurs enregistrés et 3,5 millions de comptes approvisionnés, l’échelle d’eToro constitue une part importante de sa valorisation. La croissance du nombre d’utilisateurs, l’augmentation des volumes de trading ou un engagement plus fort – en particulier sur les marchés actions – pourraient contribuer à faire monter le cours de l’action ETOR. Si ces chiffres commencent à stagner ou montrent des signes de déclin, cela pourrait soulever des questions sur le potentiel de croissance et peser sur le cours de l’action.
Les développements réglementaires
eToro opère dans de nombreuses juridictions et classes d’actifs, et reste sous surveillance réglementaire active – en particulier dans des domaines comme l’investissement particulier. De nouvelles licences, des autorisations sur des marchés inexploités ou des avancées vers une réglementation mondiale plus claire pourraient améliorer le sentiment des investisseurs. À l’inverse, des exigences de conformité plus strictes, une surveillance accrue ou de nouvelles restrictions sur des marchés clés pourraient entraîner une hausse des coûts et freiner la performance.
Sentiment du secteur et du marché
L’environnement d’investissement plus large pourrait également influencer la valorisation d’eToro. Une dynamique positive dans la fintech, un sentiment de marché favorable ou une participation croissante des investisseurs particuliers peuvent constituer des vents porteurs. En revanche, la volatilité des actions technologiques, de faibles performances chez les concurrents ou un repli plus large du marché pourraient nuire à la demande pour les actions eToro, indépendamment des fondamentaux de l’entreprise.
Concurrence et innovation
L’élargissement de son offre, le lancement de nouveaux outils ou la conclusion de partenariats pourraient donner à eToro un avantage concurrentiel et soutenir le cours de son action. En revanche, la pression des concurrents – qu’il s’agisse de courtiers à bas coût ou de nouvelles plateformes proposant des fonctionnalités similaires de trading social – pourrait susciter des inquiétudes chez les investisseurs concernant la part de marché et la croissance future.
Les conditions macroéconomiques
En tant qu’entreprise mondiale, la performance d’eToro est affectée par des facteurs économiques plus larges, notamment les taux d’intérêt, les mouvements de devises et le sentiment des investisseurs. Un contexte macroéconomique favorable – comme des marchés stables, des taux bas ou une augmentation de l’investissement particulier – pourrait soutenir l’activité de trading et les revenus. En revanche, les ralentissements économiques, les risques géopolitiques ou un dollar américain plus fort peuvent réduire l’utilisation de la plateforme et affecter la rentabilité.
En apprendre plus sur le trading d’actions dans les valeurs technologiques et d'autres secteurs avec notre guide du trading d’actions.
Comment trader les actions eToro
les actions eToro sont tradées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole ETOR. Vous pouvez trader les actions eToro directement – ou spéculer sur leur cours via des contrats sur différence (CFD), sans avoir besoin de détenir les actions.
- Sélectionnez un courtierChoisissez une plateforme de trading ou un courtier qui propose des actions américaines et des CFD, et qui liste eToro. Par exemple, notre plateforme propose le trading de CFD, avec la possibilité de prendre des positions à la hausse ou à la baisse.
- Ouvrez un compte de tradingInscrivez-vous auprès du fournisseur de votre choix. Vous devrez fournir des informations personnelles et vérifier votre identité pour respecter la réglementation.
- Déposer des fondsAlimentez votre compte avec votre mode de paiement préféré. Assurez-vous de remplir les exigences minimales de dépôt et de marge avant de passer un ordre.
- Trouvez les actions eToro (ETOR)Recherchez « actions eToro » ou le symbole boursier « ETOR » sur la plateforme de votre courtier.
- Surveillez le cours de ETORSurveillez notre graphique en direct du cours ETOR (cours eToro), les rapports sur les résultats, les analyses de marché et les mises à jour de la plateforme pour rester informé. Les facteurs clés peuvent inclure la croissance du nombre d’utilisateurs, les résultats financiers et le sentiment du secteur.
- Passez votre ordre Décidez d’acheter ou de vendre en fonction de votre perspective sur le marché. Définissez la taille de votre position, puis achetez (position à la hausse) si vous anticipez une hausse du cours, ou vendez (position à la baisse) si vous pensez qu’il va baisser.
- Surveillez et gérez le risqueSuivez votre position. Utilisez des ordres stop-loss et take-profit pour gérer votre risque, et restez informé des actualités concernant eToro et le secteur de la fintech.
Entraînez-vous au trading avec des fonds virtuels – ouvrir un compte démo.
Quelles actions fintech puis-je trader en ce moment ?
Vous souhaitez vous lancer dans les actions fintech dès aujourd’hui ? En plus d’eToro, de nombreuses actions fintech passionnantes sont disponibles au trading dès à présent. Voici un guide rapide :
PayPal (PYPL)
PayPal exploite une plateforme mondiale de paiements numériques, au service des particuliers et des commerçants dans plus de 200 marchés. Ses produits incluent les transferts entre particuliers (via Venmo), les outils de paiement pour les commerçants et des fonctionnalités de trading de cryptomonnaies.Le cours de l’action PayPal est influencé par les volumes de transactions, les taux de commission et la concurrence dans le secteur des portefeuilles numériques.
Robinhood (HOOD)
Robinhood est une plateforme de trading américaine connue pour le trading d’actions sans commission. Elle cible les investisseurs particuliers et tire ses revenus du paiement pour flux d’ordres ainsi que des intérêts sur les soldes des clients. Les traders peuvent surveiller le cours de l’action Robinhood, ses résultats financiers, la croissance de sa base d’utilisateurs et les évolutions réglementaires pour identifier des opportunités de trading.
Block (SQ)
Block (anciennement appelée Square) combine paiements numériques, terminaux de point de vente et une application d’investissement pour particuliers appelée Cash App. Elle détient également une participation dans le secteur des cryptomonnaies via son unité dédiée au Bitcoin.Le cours de l’action Block peut réagir aux tendances des dépenses de détail, à l’adoption de Cash App et au sentiment macroéconomique dans les secteurs des paiements et des cryptomonnaies.
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi est une entreprise américaine de finances personnelles en ligne proposant des services de prêts, d’investissement, de banque et de crédit. Elle opère également en tant que banque agréée.Le cours de l’action SoFi est influencé par les revenus nets d’intérêts, les volumes de prêts et l’adoption de sa plateforme financière tout-en-un.
Vous ne pouvez pas encore trader eToro ?Tradez des actions fintech dès maintenant avec les CFD !
FAQs
eToro va-t-elle entrer en bourse ?
Oui – eToro a été introduite sur le Nasdaq Global Select Market le 14 mai 2025 sous le symbole ETOR, à la suite de son IPO. La société et certains de ses actionnaires ont vendu 11,92 millions d’actions de catégorie A – levant environ 620 millions de dollars.
Quelle est la date de lancement de l’IPO ?
L’IPO d’eToro a été lancée le 14 mai 2025. Les actions sont désormais tradées sous le symbole ETOR pendant les heures standard du marché américain. ETOR est tradée sur le Nasdaq Global Select Market pendant les heures standard de trading des marchés actions américains.
Quelle est la valeur d'eToro ?
Au prix indiqué de 52 $ par action, la valorisation d’eToro lors de son IPO était d’environ 5,64 milliards de dollars.
Quand eToro a-t-elle été fondée ?
eToro a été fondée en 2007 par Yoni Assia, Ronen Assia et David Ring. Lancée à l’origine comme un outil de visualisation de trading, elle est depuis devenue une plateforme d’investissement social mondiale comptant plus de 40 millions d’utilisateurs.
eToro est-il un bon investissement ?
Les actions eToro peuvent intéresser ceux qui recherchent une exposition aux tendances de la fintech, du trading particulier et de l’investissement social. Bien que l’IPO ait été bien accueillie, les actions ETOR restent volatiles lors des premiers échanges. Les facteurs clés à surveiller incluent la croissance du nombre d’utilisateurs, la performance des revenus et les évolutions réglementaires. Pour les traders en CFD, les mouvements de cours et le sentiment du marché constituent un indicateur clé.
Découvrez plus d'IPO à venir
Restez informé des IPO à venir, des tendances du marché et des nouvelles opportunités de trading.