Meilleures IPO à venir au Royaume-Uni

Le marché des IPO au Royaume-Uni en 2025 montre un regain de dynamisme, et plusieurs noms bien connus font la une avec des projets d’introduction à la Bourse de Londres ou à l’étranger.Voici quelques-unes des principales IPO à surveiller : toutes les informations sont à jour au 2 avril 2025 et susceptibles d’être modifiées en fonction des évolutions réglementaires ou du marché.

Entreprise Secteur Valorisation estimée (année) Prévu Revolut Banque numérique 60 milliards $ (2025) 2025 Shein E-commerce 30 à 66 milliards $ (2024–2025) 2025 Monzo Banque numérique 5,9 milliards $ (2024) 2025 Waterstones Librairie N/A À déterminer BrewDog Biens de consommation 2 milliards $ (2018) À déterminer

Revolut

Revolut est devenue l’une des plus grandes banques numériques d’Europe, avec une valorisation de 60 milliards $ en février 2025. Une introduction à la Bourse de Londres serait en préparation, sous réserve de l’obtention complète d’une licence bancaire au Royaume-Uni.

Shein

Shein a déposé confidentiellement une demande d’IPO et, bien que son siège soit à Singapour, elle prévoirait une introduction à la Bourse de Londres en 2025. Valorisé à 50 milliards $ en février 2025, le géant de la mode en ligne suscite un intérêt mondial pour son introduction en bourse, tant de la part des investisseurs particuliers que des analystes du secteur technologique.

Découvrez-en plus sur la potentielle IPO de Shein dans notre guide de trading sur l’IPO de Shein.

Monzo

Monzo vise une préparation à l’IPO d’ici la fin 2025, avec une décision en attente quant à une introduction au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Valorisée à 5,9 milliards $ en octobre 2024, la néobanque britannique continue de se développer et d’améliorer sa rentabilité en amont de toute annonce officielle.

Waterstones

Waterstones envisagerait une éventuelle IPO à Londres ou à New York, en parallèle de ses projets d’expansion sur les marchés britannique et américain.Bien qu'aucun calendrier ne soit confirmé, toute décision dépendra de la stratégie du propriétaire en capital-investissement de la chaîne de librairies emblématique du Royaume-Uni, Elliott Management.

BrewDog

L'indicateurBrewDogL'IPO a été retardée suite aux plans précédents de cotation à la Bourse de Londres.Sa dernière valorisation connue était de 1,8 milliard de livres (environ 2 milliards de dollars) en 2018.Bien qu'aucune nouvelle date n'ait été confirmée, l'entreprise continue d'indiquer son intérêt pour une introduction en bourse future.

Découvrez-en plus sur la potentielle IPO de BrewDog dans notre guide de trading sur l'IPO de BrewDog.