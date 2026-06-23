Qu’est-ce qui pourrait influencer le cours de l’action Shein ?

Le cours de l’action Shein après son IPO – si et lorsqu’elle devient cotée – pourrait être influencé par les politiques commerciales, les tendances de rentabilité, les pressions concurrentielles et le sentiment général du marché.

Droits de douane et risques réglementaires

Les marges de Shein reposent sur une fabrication à bas coût en Chine, la rendant vulnérable aux politiques commerciales.La révocation prévue par les États-Unis de la règle « de minimis » en février 2025 pourrait soumettre ses expéditions à des droits de douane complets, augmentant ainsi les coûts.Des droits de douane plus élevés sur les importations chinoises restent à l’étude, ce qui pourrait obliger Shein à augmenter ses prix ou à absorber les coûts, exerçant une pression sur son cours en bourse – comme ce fut le cas pour la valeur de l’action Alibaba entre 2018 et 2019 lors du durcissement des droits de douane entre les États-Unis et la Chine.

Revenus et rentabilité

Les rapports sur les résultats sont un facteur clé de la performance boursière. Des résultats solides peuvent renforcer la confiance des investisseurs, tandis que des bénéfices inférieurs aux attentes peuvent entraîner des baisses. En 2024, le bénéfice net de Shein a chuté de 40 %, malgré une augmentation de 19 % de ses ventes à 38 milliards de dollars, en raison de la hausse des coûts et de la concurrence de Temu. Une marge bénéficiaire en baisse après l’introduction en bourse pourrait affecter la valorisation, à l’image des difficultés rencontrées par ASOS en 2022 lorsque les taux de retour plus élevés et les coûts logistiques ont pesé sur son cours en bourse.

Sentiment du marché à l’égard des IPO

L’appétit des investisseurs pour les actions du e-commerce influencera le succès de l’IPO de Shein. De bonnes performances d’IPO dans le secteur du commerce de détail et de la tech pourraient stimuler la demande, tandis que les inquiétudes concernant la rentabilité et les conditions macroéconomiques pourraient freiner l’enthousiasme.La volatilité du cours de l’action JD.com, influencée par l’évolution de la demande des consommateurs, pourrait indiquer des tendances potentielles pour Shein.

Demande des consommateurs et perception de la marque

Le cours de l’action Shein pourrait être influencé par l’évolution des tendances de consommation et les préoccupations ESG. Les géants de la mode rapide comme H&M et Zara ont fait l’objet d’un examen sur la durabilité, les incitant à investir dans des plateformes de revente. Shein est également sous pression pour ses pratiques de travail et son impact environnemental, en particulier en Europe, où les régulateurs durcissent le ton contre la mode rapide. Si ces préoccupations ne sont pas prises en compte, les ventes pourraient en pâtir – en particulier auprès des jeunes consommateurs sensibilisés aux enjeux sociaux.