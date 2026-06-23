IPO Shein – Comment trader les actions Shein
Découvrez Shein et sa prochaine introduction en bourse (IPO), ses facteurs d'influence potentiels sur le cours, et comment trader sur les marchés boursiers via les CFD.
Quand aura lieu l'IPO de Shein ?
Au 27 février 2025, Shein n'a pas officiellement annoncé de date pour son introduction en bourse (IPO).
Initialement, Shein visait apparemment une introduction en bourse à la London Stock Exchange (LSE) au premier trimestre 2025.Cependant, le 14 février 2025, des rapports ont indiqué que Shein pourrait reporter son IPO au second semestre 2025.
Pour une exposition au secteur fast-fashion/e-commerce, les traders peuvent analyser les valeurs cotées (ASOS, Boohoo, Zalando), dont les profils proches de Shein en font des substituts potentiels.
Les projets d'IPO de Shein pourraient évoluer en fonction des changements réglementaires et des conditions de marché.
Pourquoi Shein a-t-il reporté son IPO ?
Au 27 février 2025, Shein n'a pas officiellement annoncé son IPO ni aucun report.Cependant, les analystes de RBC Capital suggèrent que les récentes modifications de la politique commerciale américaine ont influencé la décision de Shein de reporter son introduction en bourse.
Le 1ᵉʳ février 2025, le président américain Trump a annoncé la suppression de la règle "de minimis", qui permettait auparavant l'entrée aux États-Unis sans droits de douane des importations inférieures à 800 $. Une taxe douanière de 10 % sur les produits chinois a également été instaurée, impactant significativement la stratégie tarifaire et la rentabilité de Shein sur son principal marché.
Le Financial Times (23 février 2025) a rapporté que le bénéfice net de Shein avait chuté de 40 % en 2024, s'établissant à environ 1 milliard, malgré une hausse de 19 % des ventes, atteignant 38 milliards de dollars. La concurrence accrue de Temu et l'augmentation des coûts opérationnels ont comprimé les marges, poussant les investisseurs à demander une révision de la valorisation de l'IPO – potentiellement aussi basse que 30 milliards de dollars, contre des estimations précédentes de 66 milliards de dollars.
Qu’est-ce que Shein ?
Shein est un géant mondial du e-commerce dans la mode rapide, fondé en 2008 par Chris Xu à Nankin, en Chine. Désormais basée à Singapour, l'entreprise opère selon un modèle direct-to-consumer (DTC), commercialisant vêtements, accessoires et articles ménagers dans plus de 150 pays – sans magasins physiques permanents, privilégiant plutôt des pop-up shops.
Le succès de Shein repose sur le suivi des tendances en temps réel et un système d’inventaire juste-à-temps, lui permettant de produire de petites séries de nouveaux modèles et d’augmenter la production en fonction de la demande. Cela permet des cycles de production ultra-rapides et des prix bas, surpassant les détaillants traditionnels.
L’entreprise génère des ventes via les réseaux sociaux, le marketing d’influence et son application mobile, en concurrence avec ASOS, Boohoo, Alibaba, Temu, et JD.com. Cependant, elle fait l’objet d’un examen constant concernant ses pratiques de travail, la durabilité et les litiges en matière de propriété intellectuelle.
Étapes clés de l’histoire de Shein
- 2008Fondée par Chris Xu comme détaillant de robes de mariée et de vêtements pour femmes.
- 2012Rebaptisée Shein et orientée vers la vente mondiale de vêtements de mode rapide.
- 2015Adoption d’un modèle de production à la demande basé sur les données, permettant une adaptation rapide aux tendances.
- 2018Expansion significative sur les marchés américain et européen, renforçant sa présence internationale.
- 2020A dépassé Zara et H&M en nombre de téléchargements d’applications, devenant le plus grand détaillant de mode en ligne au monde.
- 2022Évaluée à 100 milliards de dollars, devenant brièvement le détaillant de mode privé le plus valorisé au monde.
- 2024-2025A fait face à un examen réglementaire croissant et à des préoccupations éthiques tout en se préparant à une IPO.
Historique de valorisation de Shein
Shein a connu des variations spectaculaires de sa valorisation, reflétant son ascension rapide comme acteur dominant de la mode rapide et les défis liés au maintien de la croissance dans un marché en évolution. Depuis ses premiers jalons à plusieurs milliards de dollars jusqu’à une valorisation record dépassant les 100 milliards de dollars, la valeur de Shein a fluctué en raison du sentiment des investisseurs, de l’examen réglementaire et de l’évolution des conditions économiques. Voici une chronologie des évolutions de la valorisation de Shein au cours des dernières années.
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Année
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Évaluation
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Notes
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2020
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15 milliards de dollars US
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Atteints lors d’une croissance significative pendant la pandémie de COVID-19.
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2021
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30 milliards de dollars US
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Valorisation doublée par rapport à l’année précédente.
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Avril 2022
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100 milliards de dollars US
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Atteinte après une levée de fonds, dépassant les valorisations combinées de H&M et Zara.
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2023
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66 milliards de dollars US
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Valorisation en baisse en raison des défis du marché et des pressions réglementaires.
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Février 2025
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Environ 50 milliards de dollars US
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Valorisation anticipée pour une éventuelle IPO à Londres, reflétant les évolutions récentes du marché et de la réglementation.
Comment Shein gagne-t-elle de l’argent ?
Shein génère des revenus en tant que plateforme de mode rapide en ligne, s’appuyant sur un modèle direct-to-consumer (DTC) sans magasins physiques. Contrairement aux détaillants de mode traditionnels, elle utilise un cycle de production ultra-rapide, créant et lançant de nouveaux modèles en quelques semaines au lieu de plusieurs mois.
Les revenus de Shein proviennent de plusieurs sources principales :
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Source de revenu
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Description
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Ventes directes
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Shein vend des vêtements, des accessoires et des articles pour la maison directement aux consommateurs via son appli mobile et son site web.
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Fabrication à la demande
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Un modèle de production juste-à-temps qui minimise les déchets d’inventaire et maximise la réactivité aux tendances.
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Marques propres
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Shein collabore avec des designers et fabricants indépendants pour ses marques propres.
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Place de marché tierce
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Shein a récemment lancé une place de marché permettant à des vendeurs tiers de proposer leurs produits sur sa plateforme.
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Logistique et préparation de commandes
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Shein génère des revenus grâce à des partenariats dans sa chaîne d'approvisionnement, des frais d'expédition et des services de livraison premium.
Qu’est-ce qui pourrait influencer le cours de l’action Shein ?
Le cours de l’action Shein après son IPO – si et lorsqu’elle devient cotée – pourrait être influencé par les politiques commerciales, les tendances de rentabilité, les pressions concurrentielles et le sentiment général du marché.
Droits de douane et risques réglementaires
Les marges de Shein reposent sur une fabrication à bas coût en Chine, la rendant vulnérable aux politiques commerciales.La révocation prévue par les États-Unis de la règle « de minimis » en février 2025 pourrait soumettre ses expéditions à des droits de douane complets, augmentant ainsi les coûts.Des droits de douane plus élevés sur les importations chinoises restent à l’étude, ce qui pourrait obliger Shein à augmenter ses prix ou à absorber les coûts, exerçant une pression sur son cours en bourse – comme ce fut le cas pour la valeur de l’action Alibaba entre 2018 et 2019 lors du durcissement des droits de douane entre les États-Unis et la Chine.
Revenus et rentabilité
Les rapports sur les résultats sont un facteur clé de la performance boursière. Des résultats solides peuvent renforcer la confiance des investisseurs, tandis que des bénéfices inférieurs aux attentes peuvent entraîner des baisses. En 2024, le bénéfice net de Shein a chuté de 40 %, malgré une augmentation de 19 % de ses ventes à 38 milliards de dollars, en raison de la hausse des coûts et de la concurrence de Temu. Une marge bénéficiaire en baisse après l’introduction en bourse pourrait affecter la valorisation, à l’image des difficultés rencontrées par ASOS en 2022 lorsque les taux de retour plus élevés et les coûts logistiques ont pesé sur son cours en bourse.
Sentiment du marché à l’égard des IPO
L’appétit des investisseurs pour les actions du e-commerce influencera le succès de l’IPO de Shein. De bonnes performances d’IPO dans le secteur du commerce de détail et de la tech pourraient stimuler la demande, tandis que les inquiétudes concernant la rentabilité et les conditions macroéconomiques pourraient freiner l’enthousiasme.La volatilité du cours de l’action JD.com, influencée par l’évolution de la demande des consommateurs, pourrait indiquer des tendances potentielles pour Shein.
Demande des consommateurs et perception de la marque
Le cours de l’action Shein pourrait être influencé par l’évolution des tendances de consommation et les préoccupations ESG. Les géants de la mode rapide comme H&M et Zara ont fait l’objet d’un examen sur la durabilité, les incitant à investir dans des plateformes de revente. Shein est également sous pression pour ses pratiques de travail et son impact environnemental, en particulier en Europe, où les régulateurs durcissent le ton contre la mode rapide. Si ces préoccupations ne sont pas prises en compte, les ventes pourraient en pâtir – en particulier auprès des jeunes consommateurs sensibilisés aux enjeux sociaux.
Comment trader les actions Shein via les CFD
Lorsque Shein fera ses débuts en bourse, suivez ces étapes pour trader ses actions :
- Choisissez une plateforme de courtageChoisissez un courtier réglementé proposant les actions Shein ou les CFD.
- Ouvrez un compte de tradingInscrivez-vous et vérifiez votre identité.
- Déposez des fonds :Alimentez votre compte avec votre mode de paiement préféré.
- Surveillez la performance de l’actionRestez informé des rapports financiers et de l'actualité du secteur.
- Passez un ordreAchetez ou vendez des actions en utilisant des ordres au marché ou des ordres à cours limité.Envisagez des ordres stop-loss pour gérer le risque.
Restez à l'écoute des marchés grâce aux analyses expertes de nos équipes internes.Consultez notre section actualité et analyses pour en savoir plus.
En savoir plus sur les contrats sur différence dans notre guide de trading des CFD.
Quelles actions similaires à Shein puis-je trader ?
Shein reste une entreprise privée, mais des rapports évoquent une IPO à la Bourse de Londres fin 2025. Les traders peuvent s’exposer à la mode rapide et au e-commerce via ces entreprises cotées en bourse :
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ASOS – Détaillant de mode rapide basé au Royaume-Uni, axé sur une clientèle jeune.
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Boohoo (BOO) – Une marque de mode rapide axée sur les données, mais à une échelle plus réduite que Shein.
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Zalando (ZAL) – Un détaillant européen de mode en ligne combinant son propre stock avec une place de marché tierce.
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Temu (PDD) – Un géant du e-commerce à bas prix concurrençant directement Shein grâce à une politique de remises agressives.
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Alibaba (BABA) – Exploite AliExpress, proposant de la mode à bas coût, bien que non exclusivement axée sur l’habillement.
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JD.com (JD) – Un leader chinois du e-commerce doté d’un solide réseau logistique.
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FAQs
Shein prépare-t-elle une IPO, et pourquoi ?
Shein n’a pas officiellement confirmé de date d’IPO, mais envisagerait Londres comme place boursière potentielle. L’entreprise vise une introduction en bourse à la Bourse de Londres (LSE) au premier trimestre 2025. Une IPO permettrait à Shein de lever des capitaux, d’étendre ses opérations et d’offrir aux premiers investisseurs une opportunité de sortir de leur position.
Quelle est la valeur de l’introduction en bourse de Shein ?
La valorisation de l’IPO de Shein fait l’objet de spéculations. Initialement, des rapports évoquaient une valorisation d’environ 66 milliards de dollars, mais à la suite d’un examen réglementaire et de pressions macroéconomiques, certains investisseurs ont incité l’entreprise à abaisser sa valorisation jusqu’à 30 milliards de dollars. Le prix final de l’IPO dépendra des conditions du marché et de la demande des investisseurs au moment de la cotation.
Où Shein pourrait-elle être cotée ?
Shein aurait envisagé la Bourse de Londres (LSE) comme place boursière potentielle. Cela marque un changement par rapport aux premières spéculations selon lesquelles l’entreprise visait une IPO aux États-Unis. Les projets d’IPO de Shein pourraient évoluer en fonction des conditions du marché et de l’approbation réglementaire.