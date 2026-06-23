IPO BrewDog – Comment trader l’action BrewDog
Découvrez BrewDog et son introduction en Bourse (IPO) à venir, avec les moteurs potentiels du cours, et comment trader des actions via les CFD.
Quand aura lieu l’IPO de BrewDog ?
Au 7 mars 2025, BrewDog n’a pas confirmé de date pour son IPO et aucun dépôt officiel n’a été effectué. BrewDog avait envisagé une IPO en 2021 mais a repoussé ses plans en raison des conditions de marché. Des articles suggèrent que l’entreprise pourrait être cotée à la Bourse de Londres, bien qu’une cotation aux États-Unis reste possible.
La dernière évaluation de BrewDog était d’environ 1,8 milliard £, basée sur son dernier tour de financement. Cependant, il a été rapporté que les pertes avant impôts de l’entreprise avaient doublé pour atteindre 59 millions £ lors de la dernière année sous la direction du cofondateur James Watt, avant sa démission en mai 2024. Watt a été remplacé au poste de PDG par le directeur des opérations de l’époque, James Arrow.
Le calendrier de l’IPO pourrait être influencé par le sentiment du marché, la performance financière et des facteurs réglementaires. Les traders peuvent également envisager d’autres actions de l'industrie des boissons telles que Diageo ou AB InBev pour s’exposer au secteur.
Il est important de noter que les plans d’IPO de BrewDog peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de la stratégie de l’entreprise.
Qu’est-ce que BrewDog ?
BrewDog est une brasserie et chaîne de pubs basée au Royaume-Uni, connue pour ses bières artisanales et ses ventes directes aux consommateurs. Fondée en 2007 par James Watt et Martin Dickie à Fraserburgh, en Écosse, l’entreprise produit une gamme de bières, notamment Punk IPA, Hazy Jane et Elvis Juice.BrewDog exploite des brasseries au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie, ainsi que plus de 100 bars dans le monde.
Le modèle économique de BrewDog inclut la vente au détail, la distribution en gros et l’hôtellerie-restauration. Elle a lancé son programme de financement participatif Equity for Punks en 2009, levant des capitaux auprès d’investisseurs particuliers. L’entreprise propose également la vente de bière en ligne, des services d’abonnement à la bière et des hôtels de marque.
Étapes clés de l’histoire de BrewDog
- 2007fondée à Fraserburgh, en Écosse, avec un accent sur l’innovation en matière de bière artisanale.
- 2009lancement d’Equity for Punks, une initiative de financement participatif pour soutenir l’industrie de la bière.
- 2015a annoncé de plans d’expansion internationale avec une implantation aux États-Unis.brasserie dans l’Ohio.
- 2017TSG Consumer Partners a acquis une participation de 22 %, valorisant l’entreprise à environ 1 milliard £.
- 2020a enregistré des ventes en ligne record alors que la demande a explosé pendant les confinements.
- 2021a repoussé ses plans d’IPO en raison de l’incertitude des marchés et d’un examen de sa culture d’entreprise.
- 2022BrewDog a affirmé que Goldman Sachs avait valorisé l’entreprise à 1,8 milliard £.
- 2023le chiffre d’affaires est passé de 321 millions £ à 355 millions £ ; les pertes ont doublé pour atteindre 59 millions £.
- 2024Le PDG James Watt a quitté ses fonctions en mai, devenant « capitaine et cofondateur ».
Au 7 mars 2025, BrewDog est présent à l’échelle mondiale, avec plus de 100 bars et hôtels dans le monde. D’ici 2030, l’entreprise prévoit d’atteindre environ 300 établissements, avec des projets d’expansion en Inde, en Chine et en Corée du Sud.
Comment BrewDog gagne-t-elle de l’argent ?
BrewDog gagne de l’argent en tant que brasserie, distributeur et entreprise d’hôtellerie-restauration, en vendant de la bière artisanale via des canaux directs aux consommateurs, des partenariats en gros et des établissements de marque. L’entreprise lève également des capitaux grâce à des initiatives de financement participatif.
Voici plus de détails sur les sources de revenus de BrewDog.
|
Source de revenu
|
Description
|
Vente au détail et e-commerce
|
BrewDog vend ses bières directement via son site web et ses services d’abonnement. Sa boutique en ligne propose des cartons, des assortiments et des éditions limitées, tandis que l’abonnement BrewDog & Friends offre des livraisons régulières contre un abonnement mensuel.
|
Vente en gros et distribution
|
L’entreprise approvisionne les grandes chaînes de supermarchés, les cavistes indépendants et les établissements de l’hôtellerie-restauration. Les partenaires de la grande distribution incluent Tesco, Sainsbury’s et Waitrose au Royaume-Uni, ainsi que des distributeurs en Europe, aux États-Unis et en Australie.
|
Bars et hôtels
|
BrewDog exploite plus de 100 établissements dans le monde – incluant des sites en propre et franchisés – générant des revenus à partir des ventes de bière, des cartes de restauration et des événements.L’entreprise gère également des hôtels sous la marque BrewDog, comme le DogHouse à Manchester et à Columbus, proposant des séjours sur le thème de la bière.
|
Equity for Punks
|
BrewDog lève des capitaux via son programme de financement participatif Equity for Punks, en vendant des actions directement aux investisseurs particuliers. Cette initiative favorise l’appropriation collective et l’engagement communautaire, avec des avantages pour les participants, notamment des réductions, un accès anticipé aux nouveaux produits et des invitations à des événements réservés aux actionnaires.
|
Collaborations
|
BrewDog collabore avec des marques et des distributeurs pour produire des bières exclusives. Des exemples incluent des éditions co-marquées avec diverses chaînes de supermarchés, ainsi que des collaborations en édition limitée avec des marques mondiales.
Le modèle économique diversifié de BrewDog combine production de bière, ventes directes, hôtellerie-restauration et financement participatif, positionnant l’entreprise comme une marque de boissons multicanale.
Qu’est-ce qui pourrait influencer le cours de l’action BrewDog ?
La valorisation de BrewDog lors de son IPO dépendra de l’appétit des investisseurs pour les actions du secteur des boissons, des dépenses des consommateurs, des tendances du marché et de sa performance financière. Bien que les précédents tours de financement suggèrent une valorisation d’environ 1,8 milliard £, les analystes évalueront si le modèle économique de BrewDog peut soutenir une croissance à long terme.
Le cours de l’action BrewDog – si l’entreprise est cotée – pourrait être influencé par plusieurs facteurs, notamment la performance financière, la demande des consommateurs, les évolutions réglementaires et les conditions macroéconomiques.
Résultats, croissance et rentabilité
En tant qu'entreprise privée, BrewDog ne publie pas de rapports financiers réguliers. Après l'IPO, les résultats trimestriels seront un facteur clé de l'évolution de son cours boursier.Les analystes surveilleront les revenus issus des ventes de bière, des opérations de bars et du commerce en ligne, ainsi que les indicateurs de rentabilité tels que les marges brutes et les niveaux d'endettement. Si BrewDog parvient à démontrer une croissance soutenue de ses revenus et une efficacité opérationnelle, la confiance des investisseurs pourrait augmenter. À l'inverse, des résultats moins bons ou des coûts opérationnels élevés pourraient exercer une pression à la baisse sur sa valorisation.
Réputation, leadership et gouvernance
Le cofondateur James Watt, connu pour sa personnalité publique affirmée, a démissionné de son poste de PDG en mai 2024. Le leadership et les pratiques de gouvernance de BrewDog pourraient influencer le sentiment des investisseurs.Les allégations d'un 'environnement de travail toxique' en 2021 et les accusations de comportements inappropriés ont suscité des préoccupations parmi les investisseurs. Si BrewDog parvient à résoudre les problèmes de gouvernance et à améliorer la transparence de l'entreprise, cela pourrait renforcer la confiance des investisseurs. Cependant, de nouvelles controverses pourraient entraîner des risques réputationnels qui pourraient impacter la performance boursière de BrewDog.
Demande des consommateurs et expansion du marché
BrewDog évolue dans un secteur concurrentiel et en constante évolution, où les préférences changeantes des consommateurs peuvent influencer la demande. Bien que sa marque reste forte, les tendances vers les boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool représentent à la fois des défis et des opportunités. L’expansion de BrewDog dans les produits sans alcool et de nouveaux marchés, comme les États-Unis et l’Asie, pourrait soutenir la croissance. Cependant, la baisse de la consommation de bière dans des régions clés ou une concurrence accrue des brasseries artisanales et multinationales pourrait affecter les prévisions de chiffre d’affaires.
Le paysage concurrentiel
BrewDog est en concurrence à la fois avec des brasseries multinationales, telles que AB InBev et Heineken, et avec des marques de bière artisanale indépendantes. Sa capacité à sécuriser des partenariats majeurs dans la vente au détail et la distribution pourrait influencer la performance de l’action. Le modèle direct au consommateur de BrewDog et ses bars de marque offrent un facteur de différenciation, mais la concurrence accrue sur les prix ou la saturation du marché peuvent représenter des risques. Le succès dans la conclusion d’accords exclusifs ou le lancement de gammes de produits innovantes pourrait soutenir son évaluation, tandis qu’une perte de parts de marché pourrait faire baisser le cours.
Environnement réglementaire et considérations ESG
Les réglementations sur l’alcool varient selon les régions, et des changements concernant les restrictions publicitaires, les taxes sur l’alcool ou les exigences en matière de durabilité pourraient affecter les activités de BrewDog. L’engagement de l’entreprise en faveur de la neutralité carbone et son projet de reforestation Lost Forest sont en accord avec les critères d’investissement ESG (environnement, social et gouvernance). Cependant, le non-respect des objectifs de durabilité ou des évolutions réglementaires pourrait dissuader les investisseurs institutionnels. Les traders peuvent surveiller les évolutions réglementaires au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l’UE comme des catalyseurs potentiels du cours de l’action.
Facteurs macroéconomiques et dépenses discrétionnaires
Le chiffre d’affaires de BrewDog est lié aux dépenses discrétionnaires des consommateurs. Tout au long de l’année 2024, la forte inflation et les pressions sur le coût de la vie ont affecté les ventes dans l’hôtellerie-restauration et les ventes d’alcool. Si les conditions économiques se stabilisent, une hausse des dépenses des consommateurs pour la bière et les expériences haut de gamme pourrait stimuler la croissance du chiffre d’affaires. À l’inverse, des pressions inflationnistes prolongées, des taux d’intérêt plus élevés ou un changement de comportement des consommateurs vers des alternatives moins coûteuses pourraient affecter la performance financière de BrewDog. Les traders peuvent suivre l’inflation, les ventes au détail et les tendances du secteur de l’hôtellerie-restauration pour évaluer le potentiel de l’action BrewDog.
Comment trader l’action BrewDog via les CFD
Si BrewDog finalise son IPO, les traders pourront spéculer sur les mouvements de son cours. Voici comment trader l’action BrewDog lorsqu’elle sera disponible.
- Choisissez une plateforme de courtage :sélectionnez un courtier réglementé proposant l’action BrewDog ou des CFD. En savoir plus sur les contrats sur différence dans notre guide du trading de CFD.
- Ouvrez un compte de trading :inscrivez-vous et vérifiez votre identité.
- Déposez des fonds :ajoutez de l’argent sur votre compte en utilisant votre méthode préférée.
- Surveillez la performance de l’action :restez informé des rapports financiers et des actualités du secteur.
- Passez un ordre :achetez ou vendez des actions en utilisant des ordres au marché ou des ordres à cours limité. Envisagez des ordres stop-loss pour gérer le risque.
Gardez une longueur d’avance sur les mouvements du marché grâce aux analyses d’experts dans notre section actualités et analyses.
Quelles autres actions du secteur des boissons puis-je trader ?
Au 7 mars 2025, BrewDog reste une entreprise privée, sans date d’IPO confirmée. Mais vous pouvez vous exposer au secteur des boissons via ces entreprises cotées en Bourse :
Diageo (DGE)– Un leader mondial des boissons alcoolisées, détenant des marques comme Guinness, Johnnie Walker et Smirnoff. Diageo est présent dans plus de 180 pays, générant des revenus à partir des spiritueux, de la bière et des boissons prêtes à consommer.
Anheuser-Busch InBev (BUD) – Le plus grand brasseur au monde, avec des marques telles que Budweiser, Stella Artois et Corona. AB InBev génère des revenus grâce à son vaste réseau de distribution mondial et se développe dans les segments des boissons sans alcool et haut de gamme.
Heineken (HEIA)– Un grand brasseur multinational présent dans plus de 70 pays. Heineken détient des marques comme Heineken, Amstel et Birra Moretti, et continue de se développer sur les marchés émergents comme le Brésil, l’Inde et le Vietnam.
Molson Coors (TAP) – Un grand brasseur nord-américain et européen, connu pour Coors Light, Miller Lite et Blue Moon. Molson Coors s’est diversifié dans les boissons sans alcool et les RTD (prêtes à consommer).
Constellation Brands (STZ)– Une entreprise de boissons basée aux États-Unis, spécialisée dans la bière, le vin et les spiritueux haut de gamme. Constellation Brands détient les droits de distribution de Corona et Modelo aux États-Unis, et s’est développé dans les spiritueux haut de gamme et les boissons infusées au cannabis.
Davide Campari Milano (CPR) – Une entreprise italienne de boissons avec une forte présence dans les spiritueux, notamment Aperol, Campari et Wild Turkey. Campari Group continue de croître grâce à des acquisitions et à un positionnement haut de gamme de ses marques.
En savoir plus sur les actions et les marchés boursiers dans notre guide complet du trading d’actions.
FAQ
Quels sont les risques et les avantages à trader BrewDog ?
Au 7 mars 2025, BrewDog n’a pas confirmé de date d’IPO. Par conséquent, discuter de l’intérêt potentiel des investisseurs reste spéculatif. Cependant, les avantages potentiels pourraient découler de la force de sa marque, de son expansion mondiale et de la diversification de ses sources de revenus. L’accent mis par l’entreprise sur la durabilité et les ventes directes aux consommateurs pourrait soutenir la croissance. Cependant, les risques incluent la concurrence des brasseurs multinationaux, l’évolution des préférences des consommateurs et les défis réglementaires dans l’industrie de l’alcool. La performance financière de BrewDog après son IPO sera déterminante pour évaluer sa valorisation.
L’IPO de BrewDog pourrait-elle avoir lieu en 2025 ?
Au 7 mars 2025, BrewDog n’a pas confirmé de date d’IPO. BrewDog a envisagé une IPO par le passé mais n’a confirmé aucun plan ou date précis. Des rapports suggèrent que BrewDog pourrait envisager une cotation à la Bourse de Londres, bien qu’aucun dépôt officiel n’ait été effectué. Le calendrier de son IPO dépendra de l’évolution des conditions de marché, de la demande et de la stratégie de BrewDog.
Comment trader ou investir dans BrewDog avant son IPO ?
Tant que BrewDog n’est pas cotée en Bourse, ses actions ne sont pas disponibles pour le trading sur les marchés boursiers ou via les plateformes de CFD. Certains investisseurs institutionnels peuvent accéder aux actions BrewDog via des placements privés, mais ces opportunités sont généralement limitées. Les traders souhaitant s’exposer au secteur des boissons avant l’IPO de BrewDog peuvent envisager des alternatives cotées comme Diageo, AB InBev ou Heineken – toutes disponibles au trading via les CFD.
L’action BrewDog sera-t-elle disponible au trading via les CFD ?
Si BrewDog finalise son IPO, son action pourrait être disponible au trading via les CFD, selon l’offre des courtiers. Les traders doivent vérifier auprès de leur courtier si l’action BrewDog sera proposée comme instrument tradable. Le trading de CFD permettrait de spéculer sur les mouvements du cours de BrewDog sans détenir les actions sous-jacentes.
Qui possède BrewDog ?
En 2025, BrewDog reste une entreprise privée.Parmi les principaux actionnaires figurent le cofondateur James Watt, la société de capital-investissement TSG Consumer Partners et les investisseurs particuliers issus du programme de financement participatif Equity for Punks de l’entreprise. La structure de l’actionnariat pourrait évoluer si BrewDog procède à une IPO.