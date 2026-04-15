Négociation Molson Coors Brewing Company - TAP CFD
À propos de Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Company est une société de portefeuille. Elle est engagée dans le brassage de boissons. La Société opère à travers deux segments : Amériques et EMEA&APAC. Le segment Amériques comprend la production, la commercialisation et la vente de ses marques et d'autres marques détenues et sous licence aux États-Unis, au Canada et dans divers pays d'Amérique Latine et du Sud. Elle a également conclu des accords de brassage contractuels pour brasser, emballer et expédier des produits. Le segment EMEA & APAC comprend la production, le marketing et les ventes de ses marques ainsi que plusieurs petites marques régionales au Royaume-Uni, en Europe Centrale et dans divers autres pays Europeans, ainsi que dans certains pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. Pacifique. Elle a également des accords de licence et des accords de distribution avec divers autres brasseurs. Les marques de la Société comprennent Blue Moon, Carling, Coors Banquet, Coors Light, Miller Lite, Leinenkugel's Summer Shandy, Creemore Springs, Hop Valley et plus encore.
- IndustrieBeverages - Brewers
- AdresseNH353, GOLDEN, CO, United States (USA)
- Employés16300
- CEOPeter Coors