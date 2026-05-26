IPO d'OpenAI
En savoir plus sur l'IPO à venir d'OpenAI, explorez les facteurs pouvant potentiellement influencer son prix et découvrez comment vous pouvez trader des actions d'IA via des CFD.
Quand aura lieu l'IPO d'OpenAI ?
OpenAI n'a pas annoncé de date officielle pour son introduction en bourse (IPO).Depuis le 26 février 2025, OpenAI fonctionne selon un modèle à but lucratif limité, attirant des investisseurs stratégiques – y compris le géant technologique Microsoft – tout en restant fermé aux actionnaires publics.Bien qu'aucune date officielle n'ait été annoncée, des rapports suggèrent qu'OpenAI envisage une introduction en bourse dans les deux prochaines années.
Tant que l'entreprise ne fournit pas de détails sur une éventuelle introduction en bourse, les investisseurs souhaitant s'exposer aux technologies d'OpenAI peuvent envisager des voies indirectes, comme investir dans des entreprises partenaires telles que Microsoft.Certains choisissent de suivre les entreprises partenaires impliquées dans des initiatives d'IA ou de surveiller les évolutions pertinentes de l'industrie.Cependant, sans inscription officielle, l'accès direct aux actions d'OpenAI reste indisponible.
Qu'est-ce qu'OpenAI ?
OpenAI est un laboratoire de recherche en intelligence artificielle privé, cofondé en 2015 par des entrepreneurs et chercheurs en technologie, dont Sam Altman et Elon Musk.Il a été créé dans le but de faire progresser la recherche en IA et de développer une intelligence artificielle générale (IAG) qui bénéficie à l'humanité.
Alors que les premiers projets d'IA ciblaient principalement des processus spécialisés, les produits d'OpenAI sont conçus pour accomplir une large gamme de tâches.OpenAI a apporté des contributions significatives à la recherche en IA, en particulier dans le traitement du langage.Parmi leurs publications notables figurent des grands modèles de langage tels que ChatGPT et GPT-4, ainsi que des plateformes de création d'images comme DALL·E.
La structure de l'entreprise a évolué au fil du temps.En 2019, OpenAI a créé une filiale à but lucratif limité, OpenAI LP, tandis qu'OpenAI Inc. est restée l'entité mère à but non lucratif.Elon Musk a démissionné du conseil d'administration d'OpenAI en 2018, invoquant des conflits d'intérêts potentiels en raison des propres initiatives en IA de Tesla.En 2024, Musk a déposé une plainte contre OpenAI, son PDG Sam Altman et son président Greg Brockman, les accusant de privilégier les profits et les intérêts commerciaux de Microsoft au détriment de la mission originale d'OpenAI en matière de sécurité de l'IA.
OpenAI génère des revenus grâce à un mélange de partenariats avec des entreprises, l'accès à son API et les abonnements des consommateurs.L'entreprise propose des services alimentés par GPT aux entreprises via l'API OpenAI, permettant aux développeurs d'intégrer des capacités d'IA dans leurs propres applications.De plus, OpenAI monétise son produit ChatGPT via ChatGPT Plus, un modèle d'abonnement payant offrant un accès plus rapide et des fonctionnalités premium.
Une autre source majeure de revenus provient des solutions d'IA pour entreprises, où OpenAI fournit des modèles personnalisés et une infrastructure d'IA à de grandes entreprises.OpenAI bénéficie également d'investissements stratégiques, comme son partenariat avec Microsoft, qui intègre les modèles d'OpenAI dans Azure et d'autres produits Microsoft.Cette combinaison d'abonnements, de licences commerciales et de partenariats cloud constitue le cœur du modèle commercial d'OpenAI.
Qu’est-ce qui pourrait influencer le cours de l’action OpenAI ?
Le cours des actions en temps réel d'OpenAI – si et quand l'entreprise devient publique – pourrait être influencé par divers facteurs, notamment ses avancées technologiques, ses partenariats, le sentiment du marché et l'environnement réglementaire.
Lancements de produits et avancées technologiques
L'action d'OpenAI pourrait bénéficier d'innovations majeures comme « Operator », un agent d'IA pour l'automatisation basée sur le navigateur, lancé le 23 janvier 2025 pour les utilisateurs de ChatGPT Pro aux États-Unis.À mesure qu'OpenAI se développe à l'échelle mondiale, avec des mises à jour de la mémoire, du raisonnement et de la personnalisation de ChatGPT, l'intérêt du marché pourrait augmenter.
Cependant, des retards, des problèmes de scalabilité ou la concurrence d'entreprises d'IA rivales pourraient atténuer le sentiment du marché.Le succès d'Operator n'est pas garanti – si l'adoption est lente, si des préoccupations concernant la confidentialité émergent ou si la performance est insuffisante, la confiance dans la feuille de route technique d'OpenAI pourrait diminuer.
Partenariats stratégiques
Des partenariats solides, notamment avec Microsoft, qui fournit l'infrastructure cloud Azure et un financement important, peuvent renforcer la croissance d'OpenAI.Le projet Stargate, une initiative d'infrastructure IA de 500 milliards de dollars annoncée le 21 janvier 2025 avec SoftBank, Oracle, NVIDIA et Microsoft – pourrait améliorer la valorisation d'OpenAI avant une IPO.Cependant, une dépendance excessive à des partenaires clés comporte des risques. Des changements dans les priorités de Microsoft, une réallocation des ressources ou des défis d'exécution dans des projets à grande échelle comme Stargate pourraient introduire des incertitudes.
Performances financières et croissance des revenus
Un revenu annuel prévu de 11,6 milliards de dollars d'ici 2025, alimenté par les abonnements à ChatGPT Pro, les licences d'entreprise et le modèle o1 lancé le 5 décembre 2024, pourrait stimuler la performance de l'action.Ces innovations visent à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité du développement logiciel.Cependant, atteindre les objectifs de revenus n'est pas garanti – une adoption plus lente par les entreprises, une concurrence croissante ou des préoccupations concernant la structure à profit limité d'OpenAI pourraient limiter sa capacité à se développer de manière rentable.
Défis réglementaires et juridiques
Une gouvernance proactive de l'IA et un engagement réglementaire pourraient renforcer la crédibilité d'OpenAI et attirer des investissements, notamment si l'entreprise devient un leader dans les cadres responsables de l'IA.Cependant, les batailles juridiques en cours – telles que le procès en copyright déposé en octobre 2024 concernant les pratiques d'entraînement des modèles – pourraient introduire des risques.Si ces différends ne sont pas résolus, ils pourraient miner la confiance dans la stratégie de conformité d'OpenAI.
Sentiment du marché à l’égard de de l'IA
L'appétit des investisseurs pour les IPO liées à l'IA pourrait soutenir le prix de l'action d'OpenAI, étant donné sa réputation de leader dans l'industrie.Cependant, la concurrence croissante d'entreprises comme DeepSeek – qui a récemment fait la une avec des modèles d'IA haute performance – pourrait modifier le sentiment du marché.Si DeepSeek ou d'autres rivaux obtiennent des partenariats clés ou des avancées technologiques, la position concurrentielle d'OpenAI pourrait être remise en question.
Influences macroéconomiques
Des conditions de marché favorables, des taux d'intérêt bas et une forte adoption de l'IA pourraient contribuer à maintenir la valorisation d'OpenAI.Cependant, des vents économiques contraires, tels que la hausse des taux d'intérêt, l'inflation ou l'instabilité géopolitique, pourraient affaiblir la confiance des investisseurs dans les entreprises à forte croissance et à haut risque.Une récession dans le secteur technologique ou les marchés boursiers plus larges pourrait peser sur la performance des actions d'OpenAI.
Comment trader les actions Open AI ?
Quand, et si, OpenAI rendra ses actions disponibles au public, il y a plusieurs étapes que les traders devront suivre pour acheter des actions.Voici un guide court sur la façon de procéder :
- Choisissez une plateforme de courtageSélectionnez un courtier fiable qui offre un accès aux actions d'OpenAI.Les plateformes de trading comme Capital.com permettent de trader via des contrats pour différence (CFD), ce qui permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent.
- Ouvrez un compte de tradingOuvrez un compte auprès de la plateforme choisie, en fournissant les informations personnelles nécessaires.Il se peut que vous deviez vérifier votre identité.
- Déposer des fondsAlimentez votre compte en utilisant un virement bancaire, une carte ou d'autres méthodes.Assurez-vous d'avoir suffisamment de capital pour vos trades.
- Surveillez la performance de l’actionUne fois cotée, suivez l'action d'OpenAI en utilisant des données en temps réel.Suivez les actualités de l'entreprise et les publications financières qui susceptibles d'affecter sa valorisation.
- Passez un ordreLorsque vous êtes prêt, passez un ordre au marché ou un ordre à cours limité pour acheter des actions.Envisagez d'utiliser des ordres stop-loss pour gérer les risques.
En savoir plus sur les contrats sur différence dans notre guide sur le trading de CFD.
Quelles actions d'IA puis-je trader ?
Bien que l'action d'OpenAI soit encore indisponible, car l'entreprise n'a pas formalisé de plans pour devenir publique, les traders peuvent explorer une gamme d'actions liées à l'IA qui sont déjà cotées en bourse.Ces entreprises offrent une exposition au secteur en croissance de l'IA et peuvent être tradées via des CFD.Voici quelques exemples notables :
- Microsoft (MSFT) : Microsoft est l'une des plus grandes actions d'IA en termes de capitalisation boursière.Le partenariat de 2019 du géant technologique avec OpenAI et les levées de financement de plusieurs milliards de dollars qui ont suivi ont renforcé le rôle de l'IA au sein de son écosystème.Parmi les initiatives notables de Microsoft axées sur l'IA, on trouve Azure AI, GitHub Copilot et Microsoft 365 Copilot.En savoir plus sur la façon de trader les CFD Microsoft.
- Nvidia (NVDA) : Nvidia est un acteur majeur du marché du matériel d'IA, connu pour ses GPU, qui sont essentiels pour l'entraînement et le déploiement de modèles d'IA complexes. Les plateformes d'IA de l'entreprise sont utilisées par les centres de données, les véhicules autonomes et les applications d'apprentissage profond.En savoir plus sur la façon de trader les CFD Nvidia.
- Alphabet (GOOGL) : Alphabet, la société mère de Google, intègre l'IA dans ses services principaux, tels que Google Search, les recommandations YouTube et Google Assistant.Les projets d'IA d'Alphabet, y compris sa filiale DeepMind et la plateforme d'IA Gemini, contribuent à stimuler l'innovation au sein de son portefeuille de produits.En savoir plus sur la façon de trader les CFD Alphabet.
- C3.ai (AI) : C3.ai est une entreprise spécialisée dans l'IA, se concentrant sur les logiciels d'entreprise pour l'analyse prédictive et l'optimisation.Ses outils sont utilisés dans divers secteurs pour des applications telles que la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la détection de fraude.
- SoundHound AI (SOUN) : SoundHound AI se concentre sur les technologies de l'IA vocale et conversationnelle, offrant des solutions via sa plateforme Houndify.Ces outils permettent la compréhension du langage naturel dans divers secteurs.
Lisez nos guides complets sur le trading d'IA pour les traders et les meilleures actions d'IA.
Combien de temps avant que je puisse trader l'action d'OpenAI ?
OpenAI reste une entité privée, il n'y a donc pas d'accès direct à ses actions sur les marchés publics.Tant que l'entreprise n'annonce pas d'inscription, vous ne pouvez pas acheter ou vendre des actions d'OpenAI via une bourse traditionnelle ou une plateforme de CFD.
Les spéculations autour d'une éventuelle IPO sont en cours, mais aucune indication précise sur le timing n'a été donnée.Les traders désireux de suivre les progrès d'OpenAI surveillent généralement les organisations partenaires, telles que Microsoft, qui détiennent des parts dans sa technologie.
Si l'entreprise formalise une IPO, des détails sur l'offre d'actions, le lieu de cotation et les approbations réglementaires pertinentes suivront.D'ici là, le trading direct des actions d'OpenAI restera indisponible.
FAQs
Qu'est-ce qu'OpenAI ?
OpenAI est une organisation privée de recherche en intelligence artificielle cofondée en 2015 par Sam Altman, Elon Musk (qui a ensuite quitté l'organisation) et d'autres leaders technologiques.Sa mission est de s'assurer que l'intelligence artificielle générale (IAG) bénéficie à l'humanité.Parmi les outils notables développés par OpenAI, on trouve ChatGPT et DALL-E.OpenAI fonctionne en tant qu'organisation à but non lucratif avec une filiale à but lucratif sous un modèle à profit limité et collabore avec des partenaires comme Microsoft pour intégrer des solutions d'IA dans divers secteurs.
Puis-je trader ChatGPT ?
Non.ChatGPT est un produit développé par OpenAI et n'est pas un actif négociable.Tant qu'OpenAI reste une entreprise privée, ses technologies, y compris ChatGPT, contribuent à l'écosystème plus large de l'IA.Les traders intéressés par l'exposition à l'IA peuvent envisager des entreprises cotées en bourse investies dans ou partenaires d'OpenAI, comme Microsoft.
Quand OpenAI deviendra-t-elle une entreprise cotée en bourse ?
À ce jour, OpenAI n'a pas annoncé de plans pour une introduction en bourse (IPO).L'entreprise reste privée, avec des financements d'investisseurs stratégiques tels que Microsoft.Bien qu'il y ait des spéculations sur une éventuelle IPO, aucun calendrier officiel ni détail n'ont été confirmés.Les traders doivent surveiller les annonces d'OpenAI pour toute mise à jour sur son statut de cotation.