Négociation SoftBank Group Corp. - 9984 CFD
À propos de SoftBank Group Corp.
SoftBank Group Corp. est une société basée au Japon, principalement engagée dans les activités liées à la communication et à l'Internet. La société opère dans six secteurs d'activité. Le segment Softbank est impliqué dans la vente de terminaux mobiles, la fourniture de services de communication mobile et de services de communication fixe au Japon. Le segment vend également des accessoires pour terminaux mobiles, des logiciels pour PC et des périphériques. Le segment Sprint est impliqué dans la fourniture de services de communication mobile et autres aux États-Unis. Le segment Yahoo mène des activités de publicité sur Internet, de commerce électronique et de services aux membres. Le segment ARM est impliqué dans la conception de la propriété intellectuelle et des technologies connexes pour les microprocesseurs, et la vente d'outils logiciels. Le segment Softbank Vision Fund et Delta Fund mène des activités d'investissement dans le domaine de la technologie. Le segment Bright Star assure la distribution de terminaux mobiles à l'étranger. La société est également impliquée dans les activités liées à Fortress et Fukuoka Softbank Hawks.