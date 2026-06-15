IPO de Databricks – comment trader les actions de Databricks
Découvrez Databricks et son IPO anticipée, y compris les principaux moteurs de l'entreprise, la valorisation potentielle et comment trader ses actions via des CFD lorsqu'elles seront cotées.
Quand aura lieu l'IPO de Databricks ?
En avril 2025, Databricks n'a pas confirmé de date officielle pour son introduction en bourse (IPO). Cependant, l'entreprise devrait largement être cotée en bourse en 2025, après un tour de financement de 10 milliards de dollars en 2024, qui a valorisé l'entreprise à 62 milliards de dollars. Les observateurs du marché suggèrent qu'une cotation sur le Nasdaq est la plus probable, bien que le timing puisse dépendre du sentiment du marché de l'IA et des conditions macroéconomiques.
Les principaux facteurs de timing des IPO incluent :
- L'élan du secteur de l'IA : Databricks est considéré comme un acteur clé de l'infrastructure dans l'essor de l'IA, et pourrait viser à s'introduire en bourse tant que l'intérêt des investisseurs pour l'IA reste élevé.
- Croissance financière : Databricks a franchi les 3 milliards de dollars de revenus annuels et serait proche du seuil de rentabilité, deux étapes importantes avant de s'introduire en bourse.
- Appétit du marché : un rebond des IPO dans le secteur technologique pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité favorable, en particulier pour les entreprises fortement orientées vers le marché professionnel et dotées de capacités en IA générative.
Qu'est-ce que Databricks ?
Databricks est une entreprise américaine spécialisée dans les données et l'IA, qui propose une plateforme d'analytique unifiée pour l'ingénierie des données, l'apprentissage automatique et l'intelligence économique. Fondée en 2013 par les créateurs d'Apache Spark, elle permet aux organisations d'unifier leurs entrepôts de données et leurs charges de travail en IA dans le cloud.
Étapes clés dans le parcours de Databricks
- 2013Fondée par sept universitaires de l'UC Berkeley, dont Ali Ghodsi, Matei Zaharia et Reynold Xin.
- 2015–2020Elle a élargi sa base de clients parmi les entreprises du Fortune 500 et s'est associée à des fournisseurs de cloud tels que Microsoft Azure et AWS.
- 2021Atteint une valorisation de 38 milliards de dollars après un financement de la série H ; désigné leader des plateformes de science des données par Gartner.
- 2023A levé 500 millions de dollars pour une valorisation de 43 milliards de dollars et a acquis MosaicML, une plateforme de modèles d'IA générative.
- 2025L'introduction en bourse sur le Nasdaq est largement attendue, potentiellement en tant que l'une des plus grandes IPO sur le thème de l'IA à ce jour.
Les principaux produits et fonctionnalités de Databricks
- Databricks LakehouseCombine les lacs de données et les entrepôts de données pour un accès unifié aux données structurées et non structurées.
- Outils d'IA et d'apprentissage automatiqueoutils pour l'entraînement et le déploiement de modèles d'apprentissage automatique, y compris l'intégration avec des frameworks open-source.
- Mosaic AI (via acquisition)Plateforme d'intelligence artificielle générative axée sur les grands modèles de langage (LLM) personnalisables et adaptés aux entreprises.
- Espace de travail collaboratifCarnets de notes et tableaux de bord partagés pour les data scientists, analystes et ingénieurs.
- Scalabilité native du cloudHébergé sur AWS, Azure et Google Cloud, offrant une flexibilité multi-cloud.
Comment Databricks génère-t-elle des revenus ?
Databricks génère des revenus grâce à un modèle SaaS basé sur l'abonnement, facturant les entreprises pour l'accès à sa plateforme en fonction de l'utilisation, des ressources de calcul et des fonctionnalités.
Voici les principales façons dont Databricks génère des revenus.
|Source de revenu
|Description
|Abonnements à la plateforme
|Les clients paient pour accéder aux outils unifiés d'analyse et d'intelligence artificielle de Databricks, dont le tarif dépend des heures de calcul et du volume de données utilisées.
|Partenariats avec des fournisseurs de cloud
|Collabore avec AWS, Azure et Google Cloud – les revenus sont partagés via des annonces sur les places de marché et des accords d'entreprise.
|Services professionnels
|Propose des services d'intégration, de formation et de développement de modèles d'IA personnalisés pour les grands clients.
|Services de modèles d'IA
|Databricks peut désormais fournir des outils de formation et de réglage fin de LLM dans le cadre de ses solutions d'entreprise, suite à l'acquisition de MosaicML.
Databricks compte plus de 10 000 clients dans le monde, y compris des entreprises comme Shell, Comcast, et HSBC.
Qu’est-ce qui pourrait influencer le cours de l’action Databricks ?
Une fois cotée en bourse, le cours de l’action de Databricks sera façonné par une combinaison de facteurs propres à l’entreprise et de dynamiques de marché externes. Les facteurs clés peuvent inclure la croissance de la demande des entreprises pour les outils d’IA, la capacité de l’entreprise à augmenter son chiffre d’affaires et ses marges, ainsi que la solidité globale du marché des IPO dans le secteur technologique. Voici quelques-uns des principaux facteurs qui pourraient influencer la performance de son cours une fois les échanges commencés.
Adoption de l’IA et croissance des entreprises
La valorisation de Databricks est étroitement liée à l’adoption de sa plateforme par les clients entreprises cherchant à moderniser leur infrastructure de données et à déployer des modèles d’IA à grande échelle. L’adoption soutenue de son architecture Lakehouse, combinée à la demande croissante pour les capacités de Mosaic AI, pourrait renforcer l’optimisme des investisseurs quant à son rôle à long terme dans l’économie de l’IA. De contrats avec de grandes entreprises, de nouveaux partenariats ou l’expansion de la clientèle vers de nouveaux secteurs pourraient être perçus comme des signaux haussiers.
À l’inverse, tout signe d’un ralentissement de la demande, en particulier dans les secteurs sensibles aux cycles économiques, pourrait susciter des inquiétudes. Si les entreprises retardent leurs investissements dans l’IA en raison de contraintes budgétaires ou d’incertitudes macroéconomiques, la croissance du chiffre d’affaires de Databricks pourrait en pâtir, ce qui pèserait sur son cours.
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Croissance du chiffre d’affaires et marges
En 2024, Databricks aurait dépassé les 3 milliards $ de chiffre d’affaires annuel et approchait de l’équilibre de trésorerie. La poursuite de la croissance du chiffre d’affaires, accompagnée de progrès clairs vers la rentabilité opérationnelle, sera essentielle pour justifier sa valorisation élevée après l’IPO. Les investisseurs sont susceptibles de récompenser une performance constante d’un trimestre à l’autre, un taux de rétention nette élevé et une gestion rigoureuse des coûts.
Cependant, Databricks évolue également dans un secteur gourmand en capitaux, avec des investissements importants en R&D, en infrastructure cloud et en acquisition de clients. Si ces coûts augmentent plus rapidement que prévu ou si la croissance ralentit, cela pourrait retarder la rentabilité et rendre l’entreprise vulnérable à des révisions à la baisse sur les marchés publics.
Conditions du marché des IPO technologiques
Databricks ne sera pas introduite en bourse de manière isolée – sa performance sera influencée par l’appétit plus large des investisseurs pour les IPO technologiques et les actions liées à l’IA. Si l’année 2025 connaît un flux soutenu d’IPO réussies et un engouement durable pour l’infrastructure liée à l’IA, Databricks pourrait bénéficier d’une dynamique positive. Les comparaisons avec des pairs comme Snowflake, Palantir ou même Nvidia pourraient également stimuler la demande si le sentiment du marché dans le secteur reste haussier.
À l’inverse, si les conditions de marché deviennent plus frileuses – en raison d’une hausse des taux d’intérêt, de vents contraires sur l’économie mondiale ou d’IPO décevantes dans le secteur – Databricks pourrait connaître des débuts plus difficiles en bourse. Les multiples de valorisation pourraient se contracter de manière générale, exerçant une pression sur les entreprises en phase de croissance pour qu’elles justifient leur capitalisation boursière par des fondamentaux plus solides.
Pressions concurrentielles
Databricks évolue dans un secteur en rapide évolution et fortement concurrentiel, affrontant des rivaux comme Snowflake, Google BigQuery et Amazon Redshift sur le volet des données, ainsi qu'OpenAI, Hugging Face et d’autres dans le domaine de l’IA. L’innovation continue de ses produits, comme les améliorations apportées à son moteur d’analyse unifié, à ses outils d’IA générative ou à ses performances cloud natives, pourrait aider l’entreprise à se différencier et à conserver son avantage de pionnier dans l’infrastructure IA pour les entreprises.
Mais l’entreprise devra agir rapidement. Si les concurrents lancent des fonctionnalités similaires, pratiquent des prix plus bas ou gagnent du terrain auprès de grands clients, l’érosion des parts de marché pourrait devenir une source d’inquiétude. Des partenariats ou intégrations perçus comme réactifs plutôt que proactifs pourraient indiquer un flou stratégique, ce qui peut affecter la confiance des investisseurs.
Innovation et capacités en IA
En tant que plateforme permettant aux entreprises de traiter et d’analyser de vastes volumes de données sensibles, Databricks pourrait faire l’objet d’une surveillance accrue de la part des régulateurs à travers le monde. De nouvelles règles encadrant la transparence des modèles d’IA, les droits des utilisateurs sur leurs données ou la localisation des données dans le cloud pourraient avoir un impact sur la manière dont ses services sont fournis, en particulier dans des régions comme l’UE ou l’Asie-Pacifique.
Une conformité proactive et une transparence accrue pourraient contribuer à renforcer la confiance des investisseurs et positionner Databricks comme un acteur responsable de l’IA. Cependant, toute erreur comme des violations de données, des amendes pour non-conformité ou des poursuites judiciaires pourrait nuire à sa réputation et entraîner des coûts supplémentaires, ce qui pourrait affecter la performance de son cours.
Attention médiatique, couverture par les analystes et dynamique de trading
Comme beaucoup d’IPO très médiatisées, Databricks pourrait connaître d’importantes fluctuations de cours influencées par le sentiment du marché, les gros titres et les notations des analystes au cours de ses premiers mois en tant que société cotée. Une couverture positive – comme une inclusion dans des indices majeurs, des résultats supérieurs aux attentes ou des relèvements de notation par les analystes – pourrait stimuler l’activité d’achat et une dynamique haussière.
En même temps, la volatilité post-IPO est courante, surtout si les premiers résultats ne répondent pas aux attentes ou si les actionnaires initiaux commencent à vendre leurs actions après les périodes de blocage. Le sentiment des particuliers, y compris l’engouement sur les réseaux sociaux ou les cycles de battage médiatique autour de l’IA, peut également amplifier les mouvements de cours à court terme – à la hausse comme à la baisse.
Comment trader les actions Databricks via les CFD
Si Databricks entre en bourse, vous pourriez être en mesure de trader son cours via des CFD. Voici comment :
- 1 Choisissez une plateformeCapital.com propose le trading de CFD sur des milliers d’actions mondiales, y compris des actions technologiques récemment introduites en bourse.
- 2 Ouvrez un compteInscrivez-vous, vérifiez votre identité et définissez vos préférences de trading.
- 3 Approvisionnez votre compteDéposez des fonds sur votre compte de trading. Utilisez uniquement des fonds que vous pouvez vous permettre de trader.
- 4 Surveillez le marchéSurveillez le graphique du cours de Databricks, ses rapports de résultats et les actualités de l’entreprise après son introduction.
- 5 Ouvrez une positionUtilisez des positions longues ou courtes pour trader les mouvements potentiels du cours. Ajoutez des outils de gestion du risque comme des ordres stop-loss.
Apprenez-en davantage dans notre guide du trading de CFD.
Quelles autres actions technologiques et liées à l’IA puis-je trader ?
Bien que Databricks reste pour l’instant une entreprise privée, vous pouvez trader des entreprises technologiques similaires ou liées, exposées à l’IA et aux big data :
- Snowflake (SNOW)Plateforme de données cloud souvent considérée comme un concurrent clé de Databricks.
- Palantir (PLTR)Entreprise spécialisée dans l’IA et l’analyse pour les secteurs public et privé.
- Nvidia (NVDA)Géant des semi-conducteurs alimentant l’infrastructure IA et les centres de données.
- Microsoft (MSFT)Partenaire majeur d’Azure et investisseur dans OpenAI, impliqué à la fois dans les outils de données et d’IA.
- Salesforce (CRM)Propriétaire de Tableau et propose des outils CRM basés sur l’IA.
- Alphabet (GOOGL)BigQuery et Vertex AI de Google Cloud sont en concurrence directe avec les services de Databricks.
Consultez notre guide complet du trading d’actions pour découvrir d’autres opportunités.
FAQ
Qui possède Databricks ?
Databricks est actuellement une entreprise privée, fondée par une équipe de scientifiques en informatique de l’UC Berkeley, dont le PDG Ali Ghodsi. L’entreprise a levé des fonds auprès de nombreux investisseurs de renom tels que Andreessen Horowitz, BlackRock, T. Rowe Price et Microsoft, qui agit également en tant que partenaire cloud stratégique. Bien que Ghodsi et les autres fondateurs restent étroitement impliqués, le contrôle est partagé avec les investisseurs institutionnels au fil des levées de fonds successives.
Quelle est la valeur de Databricks ?
Databricks a été valorisée pour la dernière fois à 62 milliards $ lors de sa levée de fonds de série J en 2024. Cette valorisation était fondée sur sa croissance rapide du chiffre d’affaires entreprise, l’élargissement de sa base de clients et son rôle croissant dans l’écosystème de l’IA. Cependant, la valorisation finale lors de l’IPO pourrait varier en fonction des conditions de marché, de l’appétit des investisseurs et des résultats financiers que Databricks communiquera avant son entrée en bourse.
Quand Databricks entrera-t-elle en bourse ?
Bien qu’aucune date officielle d’IPO n’ait été annoncée, de nombreux analystes et investisseurs anticipent une entrée en bourse de Databricks en 2025. L’entreprise a montré sa préparation grâce à ses jalons de chiffre d’affaires, ses acquisitions et une visibilité publique accrue. Une cotation sur le Nasdaq est largement attendue, bien que le calendrier précis puisse dépendre du contexte global des IPO et du choix de Databricks entre une IPO traditionnelle, une cotation directe ou une autre structure.
Puis-je investir dans Databricks avant son IPO ?
L’accès aux actions pré-IPO est généralement limité aux investisseurs institutionnels, aux sociétés de capital-risque et aux personnes accréditées via des placements privés. Cependant, certaines places de marché secondaires, comme Forge Global ou EquityZen, peuvent offrir un accès à des actions privées vendues par des actionnaires existants. Ces actions sont souvent peu liquides, assorties de restrictions et comportent un risque plus élevé, il est donc important que les investisseurs fassent des recherches approfondies avant d’engager des fonds.
Les actions Databricks seront-elles disponibles au trading via les CFD ?
Si Databricks finalise son IPO, des courtiers comme Capital.com pourraient proposer ses actions au trading sous forme de CFD. Cela permet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix à court terme sans détenir l’action sous-jacente. Les CFD permettent également d’utiliser l’effet de levier et de prendre des positions longues ou courtes, mais ils comportent leurs propres risques et sont généralement adaptés aux traders actifs plutôt qu’aux investisseurs à long terme. La disponibilité dépendra de la couverture par le courtier, de la demande du marché et de la liquidité après l'IPO.
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