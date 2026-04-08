Prévisions action TotalEnergies : fusion NEO NEXTTotalEnergies est une compagnie énergétique mondiale dont les développements récents incluent la fusion de ses actifs en mer du Nord britannique avec NEO NEXT et une nouvelle coentreprise dans les énergies renouvelables avec Masdar. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
TotalEnergies SA (TTE) s'échange autour de 79,97 € en début de séance européenne à 11h19 UTC le 7 avril 2026, avec une fourchette intrajournalière de 79,03 € à 80,12 €. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Le sentiment autour de TTE a été façonné par plusieurs développements récents. Les prix du Brent ont fortement augmenté fin mars 2026, dépassant 116 dollars le baril le 30 mars 2026, soutenus par l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran et les préoccupations d'approvisionnement liées au détroit d'Ormuz, qui achemine environ 20 % du pétrole mondial (Al Jazeera, 30 mars 2026). Sur le plan opérationnel, TotalEnergies a finalisé la fusion de ses actifs amont en mer du Nord britannique avec NEO NEXT le 30 mars 2026, créant NEO NEXT+, le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz sur le plateau continental britannique, avec une participation de 47,5 % pour TotalEnergies et une production attendue en 2026 de plus de 250 000 barils équivalent pétrole par jour (Investing.com, 30 mars 2026). De plus, TotalEnergies et Masdar ont annoncé un accord contraignant le 2 avril 2026 pour former une coentreprise à 50/50 de 2,2 milliards de dollars fusionnant leurs activités renouvelables terrestres dans neuf pays asiatiques, couvrant 3 GW de capacité opérationnelle et un portefeuille de développement de 6 GW (TotalEnergies, 2 avril 2026).
Prévisions action TotalEnergies 2026-2030 : objectifs de cours tiers
Au 7 avril 2026, les prévisions tierces pour l'action TotalEnergies ont augmenté fin mars et début avril 2026, plusieurs analystes ayant révisé leurs objectifs à la hausse en réponse à des hypothèses de prix du pétrole plus élevées et à une meilleure visibilité sur les flux de trésorerie disponibles.
Berenberg (Maintien Neutre, objectif 78 €)
L'analyste de Berenberg, Henry Tarr, réitère une recommandation Neutre sur TotalEnergies, révisant à la hausse l'objectif de cours TTE à 78 € contre 62 €. Cette révision reflète des hypothèses de prix des matières premières actualisées plutôt qu'un changement dans la vision prudente de la société concernant le potentiel de revalorisation à court terme du titre (MarketScreener, 2 avril 2026).
J.P. Morgan (Maintien Achat, objectif 86 €)
L'analyste de J.P. Morgan, Matthew Lofting, maintient une recommandation Achat et fixe un objectif de cours à 86 €. Lofting cite l'exposition compétitive de TotalEnergies au pétrole, une durée de vie des réserves prouvées de 12 ans et un bilan qui pourrait permettre à l'entreprise de convertir des prix du brut plus élevés en distributions accrues aux actionnaires (The Globe and Mail, 5 avril 2026).
Jefferies (Réitération Achat, objectif 93 €)
L'analyste de Jefferies, Mark Wilson, réitère une recommandation Achat sur TotalEnergies, relevant l'objectif de cours à 93 € contre 78 €. La note de Wilson reflète l'amélioration des hypothèses de marges amont et une vision positive sur le segment électricité intégré de l'entreprise, la demande liée aux centres de données étant citée comme un moteur structurel (MarketScreener, 2 avril 2026).
Morgan Stanley (Maintien Surpondérer, objectif 88,30 €)
Morgan Stanley maintient sa recommandation Surpondérer sur TotalEnergies, relevant son objectif de cours à 88,30 € contre 67,80 €. L'objectif révisé de la société intègre un prix du pétrole de mi-cycle plus élevé, l'analyste Richard Sengmany notant que cette mise à jour reflète une meilleure capture des bénéfices amont et des prévisions de matières premières révisées dans l'ensemble du secteur énergétique intégré européen (MarketScreener, 25 mars 2026).
Public.com (vue d'ensemble du consensus, Conserver)
Public.com agrège les recommandations de cinq analystes couvrant TotalEnergies, produisant un consensus Conserver, avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 72,56 $. La répartition est de 20 % Achat, 60 % Conserver et 20 % Vente forte, avec des objectifs individuels allant de 60,80 $ au bas de la fourchette à 92 $ au haut de la fourchette (Public.com, 31 mars 2026).
Les prévisions et projections tierces sont par nature incertaines, car elles ne peuvent pas tenir compte de tous les développements imprévus du marché. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Cours de l'action TTE : aperçu technique
Le cours de l'action TotalEnergies s'échange à 79,97 € au 7 avril 2026 à 11h19 UTC, le prix se situant au-dessus de toutes les moyennes mobiles clés suivies par TradingView. Les moyennes mobiles simples à 20/50/100/200 jours se positionnent à environ 76 € / 69 € / 62 € / 58 €, toutes indiquant Achat, avec un alignement 20-sur-50 intact pour les familles de moyennes mobiles simples et exponentielles. La moyenne mobile de Hull (9) se situe à 79,56 €, juste en dessous du dernier cours, tandis que la moyenne mobile pondérée par le volume (20) se maintient près de 75,91 €.
Les indicateurs de momentum de TradingView sont globalement favorables, bien que mitigés à la marge. L'indice de force relative sur 14 jours s'établit à 67,20, le plaçant en territoire neutre supérieur et suggérant que le momentum est solide sans paraître surétendu. L'indice directionnel moyen (14) affiche 47,54, au-dessus du seuil de 25 qui indique généralement une tendance directionnelle établie. Le niveau MACD (12, 26) s'inscrit à 3,37 mais porte un signal Vente, introduisant une note de prudence dans un tableau oscillateur par ailleurs favorable.
Sur le cadre des points pivots classiques, la référence de résistance la plus proche au-dessus du dernier cours est R1 à 86,09 € ; une clôture quotidienne soutenue au-dessus de ce niveau mettrait R2 près de 91,28 € en perspective. À la baisse, le pivot classique (P) à 76,16 € représente la première zone de référence, avec la moyenne mobile simple à 100 jours à 62,44 € formant une zone de support structurel plus profonde (TradingView, 7 avril 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement qui ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.
Historique du cours de l'action TotalEnergies (2024-2026)
Le cours de l'action TotalEnergies a passé une grande partie de mi-2024 à s'échanger dans la zone des 60 € élevés, atteignant un pic sur deux ans autour de 70,20 € le 26 avril 2024, avant de dériver à la baisse durant le second semestre. L'action a clôturé 2024 à 53,35 € et terminé 2025 à 55,49 €, la période intermédiaire étant globalement en range entre le milieu des 50 € et le début des 60 €, interrompue par une chute brutale à 47,71 € le 9 avril 2025 dans un contexte de vente massive du secteur énergétique liée à la volatilité du marché induite par les tarifs douaniers.
La reprise depuis lors a été particulièrement forte. TTE a ouvert 2026 près de 56,21 € et a progressé régulièrement durant le premier trimestre, atteignant un sommet annuel de 81,43 € le 30 mars 2026, avant de reculer modestement.
Au 7 avril 2026, TTE s'échange à 80,03 €, environ 42,4 % de hausse depuis le début de l'année et environ 59,4 % de plus en glissement annuel.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
TotalEnergies (TTE) : avis des analystes Capital.com
Le cours de l'action TotalEnergies a connu un rebond notable en 2026, progressant d'environ 42 % depuis le début de l'année pour s'échanger à 79,97 € au 7 avril 2026. Cette hausse a été soutenue par des prix élevés du Brent liés aux préoccupations de perturbation de l'approvisionnement au Moyen-Orient, un relèvement de recommandation de J.P. Morgan à Surpondérer début mars 2026, et une série de révisions à la hausse des objectifs de courtiers fin mars et début avril. Le segment amont de l'entreprise s'est bien maintenu, avec une durée de vie des réserves prouvées de 12 ans et une capacité GNL en expansion citées par plusieurs analystes comme des atouts structurels. Sur le plan opérationnel, la finalisation de la fusion en mer du Nord britannique avec NEO NEXT et la coentreprise de 2,2 milliards de dollars avec Masdar en Asie ont élargi le portefeuille de TotalEnergies tant dans les hydrocarbures que dans les énergies renouvelables.
Cela dit, la revalorisation rapide du titre introduit des risques supplémentaires. Les marges de raffinage se sont effondrées à 2,50 dollars le baril au T4 2025, contre 8 dollars l'année précédente, et l'entreprise a réduit de moitié ses prévisions de rachats d'actions lors des résultats de février 2026. L'exposition de TotalEnergies à hauteur de 20 % à la production au Moyen-Orient signifie que les tensions géopolitiques qui ont jusqu'à présent soutenu les prix du pétrole pourraient, si les conditions se détérioraient, perturber directement les opérations. Par ailleurs, les taxes carbone aux frontières de l'UE entrant en vigueur en 2026 sont estimées à environ 500 millions d'euros de coûts annuels supplémentaires, et l'activisme actionnarial en cours concernant les émissions de Scope 3 introduit une incertitude de gouvernance à long terme. Si la prime de risque pétrolier diminuait, ou si la demande faiblissait, les vents favorables qui ont alimenté le rallye de 2026 pourraient s'inverser avec une rapidité similaire.
Sentiment des clients Capital.com pour les CFD TotalEnergies
Au 7 avril 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD TotalEnergies montre 97 % d'acheteurs contre 3 % de vendeurs, plaçant les acheteurs en avance de 94 points de pourcentage et positionnant le sentiment fermement en territoire de positionnement long unilatéral. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com au moment de la rédaction et peut évoluer rapidement en fonction des conditions de marché.
Résumé – TotalEnergies 2026
- TTE s'échange à 79,97 € au 7 avril 2026 à 11h19 UTC, en hausse d'environ 42,4 % depuis le début de l'année et de 59,4 % en glissement annuel par rapport à 50,20 € le 7 avril 2025.
- Les risques incluent l'effondrement des marges de raffinage à 2,50 dollars le baril au T4 2025, un programme de rachat d'actions réduit de moitié, des coûts de taxe carbone aux frontières de l'UE estimés à environ 500 millions d'euros par an, et l'exposition de l'entreprise à hauteur de 20 % de sa production au Moyen-Orient.
- TotalEnergies a finalisé une fusion en mer du Nord britannique avec NEO NEXT fin mars 2026 et annoncé une coentreprise de 2,2 milliards de dollars avec Masdar couvrant les énergies renouvelables dans neuf pays asiatiques début avril 2026.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
FAQ
Qui détient le plus d'actions TotalEnergies ?
TotalEnergies est une société cotée en bourse, l'actionnariat est donc réparti entre investisseurs institutionnels, gestionnaires d'actifs et actionnaires particuliers. Les positions les plus importantes sont généralement détenues par de grandes sociétés d'investissement mondiales plutôt que par un actionnaire de contrôle unique. Les niveaux de participation peuvent également évoluer au fil du temps à mesure que les fonds se rééquilibrent ou ajustent leur exposition. Pour cette raison, les investisseurs se réfèrent généralement aux derniers dépôts réglementaires et aux communications de l'entreprise pour obtenir la répartition la plus à jour des principaux actionnaires.
Quelle est la prévision du cours de l'action TotalEnergies sur 5 ans ?
Il n'existe pas de prévision fixe sur cinq ans pour l'action TTE, et les projections à long terme varient largement selon les analystes tiers et les commentateurs de marché. Sur un horizon pluriannuel, l'action pourrait être influencée par les prix du pétrole et du gaz, les marges de raffinage, les retours de capital, les investissements dans les énergies renouvelables, la réglementation et les conditions plus larges du marché actions. Les prévisions à long terme doivent être traitées avec prudence, car elles reposent sur des hypothèses qui peuvent évoluer considérablement au fil du temps et ne constituent pas des garanties de performance future.
TotalEnergies est-elle une bonne action à acheter ?
Savoir si TotalEnergies est considérée comme une bonne action à acheter dépend des objectifs individuels, de la tolérance au risque et de l'horizon temporel. Certains acteurs du marché peuvent se concentrer sur son exposition au pétrole et au gaz, son modèle d'entreprise intégré et sa génération de flux de trésorerie, tandis que d'autres peuvent se concentrer sur la sensibilité aux prix des matières premières, la pression réglementaire et le risque géopolitique. Une vision équilibrée devrait considérer à la fois les moteurs de hausse et les risques de baisse. C'est pourquoi l'action est généralement évaluée dans le contexte d'une stratégie d'investissement plus large plutôt qu'isolément.
L'action TotalEnergies pourrait-elle monter ou descendre ?
Oui, l'action TotalEnergies pourrait évoluer dans les deux sens, selon l'évolution des facteurs spécifiques à l'entreprise et du marché en général. La performance du cours de l'action peut être façonnée par les variations des prix du brut, les tendances de production, les révisions d'objectifs des courtiers, les résultats, les retours aux actionnaires et les développements géopolitiques. Dans le même temps, des prix de l'énergie plus faibles, une demande plus molle, des marges de raffinage inférieures ou des perturbations opérationnelles pourraient peser sur l'action. Comme toute action cotée, son prix peut réagir rapidement aux nouvelles informations et aux attentes changeantes du marché.
Dois-je investir dans l'action TotalEnergies ?
Il s'agit d'une décision personnelle plutôt que d'une conclusion générale. Investir ou non dans TotalEnergies dépend de facteurs tels que vos objectifs financiers, votre appétit pour le risque, votre horizon d'investissement et votre exposition de portefeuille existante. L'action offre une exposition au secteur de l'énergie, mais elle comporte également des risques liés aux prix des matières premières, à la réglementation et aux événements géopolitiques. Pour cette raison, il est important de faire vos propres recherches et de déterminer si les risques et caractéristiques de l'action correspondent à votre propre situation.
Puis-je trader des CFD TotalEnergies sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader des CFD TotalEnergies sur Capital.com. Le trading de CFD sur actions vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Toutefois, les contrats sur différence (CFD) sont négociés sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre comment fonctionne le trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.