TotalEnergies SA (TTE) s'échange autour de 79,97 € en début de séance européenne à 11h19 UTC le 7 avril 2026, avec une fourchette intrajournalière de 79,03 € à 80,12 €. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Le sentiment autour de TTE a été façonné par plusieurs développements récents. Les prix du Brent ont fortement augmenté fin mars 2026, dépassant 116 dollars le baril le 30 mars 2026, soutenus par l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran et les préoccupations d'approvisionnement liées au détroit d'Ormuz, qui achemine environ 20 % du pétrole mondial (Al Jazeera, 30 mars 2026). Sur le plan opérationnel, TotalEnergies a finalisé la fusion de ses actifs amont en mer du Nord britannique avec NEO NEXT le 30 mars 2026, créant NEO NEXT+, le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz sur le plateau continental britannique, avec une participation de 47,5 % pour TotalEnergies et une production attendue en 2026 de plus de 250 000 barils équivalent pétrole par jour (Investing.com, 30 mars 2026). De plus, TotalEnergies et Masdar ont annoncé un accord contraignant le 2 avril 2026 pour former une coentreprise à 50/50 de 2,2 milliards de dollars fusionnant leurs activités renouvelables terrestres dans neuf pays asiatiques, couvrant 3 GW de capacité opérationnelle et un portefeuille de développement de 6 GW (TotalEnergies, 2 avril 2026).

Prévisions action TotalEnergies 2026-2030 : objectifs de cours tiers

Au 7 avril 2026, les prévisions tierces pour l'action TotalEnergies ont augmenté fin mars et début avril 2026, plusieurs analystes ayant révisé leurs objectifs à la hausse en réponse à des hypothèses de prix du pétrole plus élevées et à une meilleure visibilité sur les flux de trésorerie disponibles.

Berenberg (Maintien Neutre, objectif 78 €)

L'analyste de Berenberg, Henry Tarr, réitère une recommandation Neutre sur TotalEnergies, révisant à la hausse l'objectif de cours TTE à 78 € contre 62 €. Cette révision reflète des hypothèses de prix des matières premières actualisées plutôt qu'un changement dans la vision prudente de la société concernant le potentiel de revalorisation à court terme du titre (MarketScreener, 2 avril 2026).

J.P. Morgan (Maintien Achat, objectif 86 €)

L'analyste de J.P. Morgan, Matthew Lofting, maintient une recommandation Achat et fixe un objectif de cours à 86 €. Lofting cite l'exposition compétitive de TotalEnergies au pétrole, une durée de vie des réserves prouvées de 12 ans et un bilan qui pourrait permettre à l'entreprise de convertir des prix du brut plus élevés en distributions accrues aux actionnaires (The Globe and Mail, 5 avril 2026).

Jefferies (Réitération Achat, objectif 93 €)

L'analyste de Jefferies, Mark Wilson, réitère une recommandation Achat sur TotalEnergies, relevant l'objectif de cours à 93 € contre 78 €. La note de Wilson reflète l'amélioration des hypothèses de marges amont et une vision positive sur le segment électricité intégré de l'entreprise, la demande liée aux centres de données étant citée comme un moteur structurel (MarketScreener, 2 avril 2026).

Morgan Stanley (Maintien Surpondérer, objectif 88,30 €)

Morgan Stanley maintient sa recommandation Surpondérer sur TotalEnergies, relevant son objectif de cours à 88,30 € contre 67,80 €. L'objectif révisé de la société intègre un prix du pétrole de mi-cycle plus élevé, l'analyste Richard Sengmany notant que cette mise à jour reflète une meilleure capture des bénéfices amont et des prévisions de matières premières révisées dans l'ensemble du secteur énergétique intégré européen (MarketScreener, 25 mars 2026).

Public.com (vue d'ensemble du consensus, Conserver)

Public.com agrège les recommandations de cinq analystes couvrant TotalEnergies, produisant un consensus Conserver, avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 72,56 $. La répartition est de 20 % Achat, 60 % Conserver et 20 % Vente forte, avec des objectifs individuels allant de 60,80 $ au bas de la fourchette à 92 $ au haut de la fourchette (Public.com, 31 mars 2026).

Parmi ces sources, les prévisions pour l'action TotalEnergies s'étendent de 78 € à 93 € en euros et de 72,56 $ à 92 $ dans le consensus libellé en USD. Les analystes recommandant l'Achat comme Jefferies et Morgan Stanley occupent le haut de la fourchette. Le fil conducteur des révisions à la hausse est un scénario de prix du pétrole plus élevé et des attentes de flux de trésorerie disponibles en amélioration, tandis que la position Neutre de Berenberg reflète une prudence persistante sur la revalorisation à court terme.

Les prévisions et projections tierces sont par nature incertaines, car elles ne peuvent pas tenir compte de tous les développements imprévus du marché. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Cours de l'action TTE : aperçu technique

Le cours de l'action TotalEnergies s'échange à 79,97 € au 7 avril 2026 à 11h19 UTC, le prix se situant au-dessus de toutes les moyennes mobiles clés suivies par TradingView. Les moyennes mobiles simples à 20/50/100/200 jours se positionnent à environ 76 € / 69 € / 62 € / 58 €, toutes indiquant Achat, avec un alignement 20-sur-50 intact pour les familles de moyennes mobiles simples et exponentielles. La moyenne mobile de Hull (9) se situe à 79,56 €, juste en dessous du dernier cours, tandis que la moyenne mobile pondérée par le volume (20) se maintient près de 75,91 €.

Les indicateurs de momentum de TradingView sont globalement favorables, bien que mitigés à la marge. L'indice de force relative sur 14 jours s'établit à 67,20, le plaçant en territoire neutre supérieur et suggérant que le momentum est solide sans paraître surétendu. L'indice directionnel moyen (14) affiche 47,54, au-dessus du seuil de 25 qui indique généralement une tendance directionnelle établie. Le niveau MACD (12, 26) s'inscrit à 3,37 mais porte un signal Vente, introduisant une note de prudence dans un tableau oscillateur par ailleurs favorable.

Sur le cadre des points pivots classiques, la référence de résistance la plus proche au-dessus du dernier cours est R1 à 86,09 € ; une clôture quotidienne soutenue au-dessus de ce niveau mettrait R2 près de 91,28 € en perspective. À la baisse, le pivot classique (P) à 76,16 € représente la première zone de référence, avec la moyenne mobile simple à 100 jours à 62,44 € formant une zone de support structurel plus profonde (TradingView, 7 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement qui ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.

Historique du cours de l'action TotalEnergies (2024-2026)

Le cours de l'action TotalEnergies a passé une grande partie de mi-2024 à s'échanger dans la zone des 60 € élevés, atteignant un pic sur deux ans autour de 70,20 € le 26 avril 2024, avant de dériver à la baisse durant le second semestre. L'action a clôturé 2024 à 53,35 € et terminé 2025 à 55,49 €, la période intermédiaire étant globalement en range entre le milieu des 50 € et le début des 60 €, interrompue par une chute brutale à 47,71 € le 9 avril 2025 dans un contexte de vente massive du secteur énergétique liée à la volatilité du marché induite par les tarifs douaniers.

La reprise depuis lors a été particulièrement forte. TTE a ouvert 2026 près de 56,21 € et a progressé régulièrement durant le premier trimestre, atteignant un sommet annuel de 81,43 € le 30 mars 2026, avant de reculer modestement.

Au 7 avril 2026, TTE s'échange à 80,03 €, environ 42,4 % de hausse depuis le début de l'année et environ 59,4 % de plus en glissement annuel.