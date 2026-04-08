Tesla, Inc. (TSLA) se négocie à 348,74 $ au 7 avril 2026 à 12h38 UTC, dans une fourchette intrajournalière de 347,28 $ à 367,01 $. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

La pression sur TSLA reflète plusieurs facteurs convergents : les livraisons de véhicules du T1 2026 de 358 023 unités ont manqué l'estimation consensuelle de Wall Street d'environ 365 000 à 370 000 unités, marquant le deuxième trimestre consécutif sous les attentes (CNBC, 2 avril 2026) ; les marchés actions au sens large ont subi un stress significatif après que le S&P 500 a enregistré sa perte hebdomadaire la plus forte depuis mars 2020, provoquée par l'annonce par la Chine de tarifs douaniers de rétorsion de 34 % sur tous les biens américains suite aux mesures tarifaires du « Jour de la Libération » du président Trump, qui ont effacé environ 6 600 milliards de dollars de capitalisation boursière mondiale (Yahoo Finance, 3 avril 2026) ; et l'expiration des principaux crédits d'impôt fédéraux américains pour les véhicules électriques a ajouté des vents contraires supplémentaires à la demande pour Tesla sur son marché domestique (Teslarati, 6 avril 2026).

Prévisions action Tesla 2026-2030 : objectifs de cours de tiers

Au 7 avril 2026, les prévisions de tiers sur l'action Tesla couvrent une large fourchette, façonnées par les livraisons manquées du T1 2026 de 358 023 unités contre un consensus Bloomberg d'environ 372 000, la pression continue sur les marges et les opinions divergentes sur la valeur à long terme de l'autonomie et du pipeline IA de Tesla.

J.P. Morgan (sous-pondération, vision baissière)

L'analyste de J.P. Morgan Ryan Brinkman réitère une note de sous-pondération et une prévision action TSLA de 145 $ pour décembre 2026. Brinkman réduit son estimation de BPA 2026 à 1,80 $ contre 2 $, citant des livraisons T1 inférieures de 4 % au consensus Bloomberg et de 7 % aux prévisions propres de J.P. Morgan de 385 000 unités, avec un stock estimé de 164 000 unités invendues représentant une accumulation record (Investing.com, 6 avril 2026).

BNP Paribas Exane (sous-performance, objectif réduit)

BNP Paribas Exane réitère une note de sous-performance et un objectif de cours de 280 $ sur TSLA, réduit de 313 $, notant que les livraisons T1 2026 représentent « un autre facteur contribuant à la situation boursière difficile de TSLA » et que la croissance de la flotte de robotaxis reste limitée à deux villes. La firme souligne que le rythme du programme robotaxi et la trajectoire du flux de trésorerie disponible 2026 sont les variables critiques pour l'année (MarketScreener, 2 mars 2026).

Truist Financial (conserver, objectif abaissé)

Truist Financial abaisse son objectif de cours TSLA à 400 $ contre 438 $ et maintient une note de conservation, après que le résultat de livraisons T1 de Tesla de 358 000 unités soit resté en deçà des estimations antérieures. L'objectif révisé implique environ 14,7 % de potentiel de hausse par rapport au dernier cours du 7 avril 2026, Truist citant le déficit de livraisons et la concurrence accrue sur le marché des véhicules électriques comme base de la réduction (Investing.com, 2 avril 2026).

Canaccord Genuity (achat, objectif ajusté)

L'analyste de Canaccord Genuity George Gianarikas réitère une note d'achat et un objectif de cours de 420 $ sur TSLA, réduit de 520 $, citant un recalibrage de la valorisation après les livraisons manquées du T1. Gianarikas maintient une position constructive, la firme continuant de soutenir les perspectives de demande de véhicules électriques à plus long terme de Tesla et le récit des véhicules autonomes (Investing.com, 6 avril 2026).

Wedbush (surperformance, objectif Wall Street le plus élevé)

L'analyste de Wedbush Dan Ives réitère une note de surperformance et un objectif de cours de 600 $ sur TSLA. Ives ancre le scénario haussier sur ce qu'il appelle l'infrastructure IA et autonomie « TeraFab » de Tesla, avec un déploiement de robotaxis attendu dans plus de 30 villes américaines en 2026 et la firme citant l'optionalité IA à long terme comme justification pour maintenir l'objectif de cours le plus élevé de Wall Street (MarketBeat, 27 mars 2026).

À travers ces sources, les prévisions sur l'action Tesla s'étendent de 145 $ à 600 $. Le fil conducteur des notes baissières et neutres est le déficit de livraisons T1 et le risque d'exécution des véhicules autonomes, tandis que le scénario haussier repose principalement sur les calendriers de monétisation de l'IA et des robotaxis.

Les prévisions et projections de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement tenir compte des évolutions de marché imprévues. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Cours action TSLA : aperçu technique

Le cours de l'action TSLA se négocie à 348,74 $ au 7 avril 2026 à 12h38 UTC, le dernier cours se situant sous toutes les moyennes mobiles clés sur le graphique journalier, selon les données TradingView. Les MME à 20/50/100/200 jours s'empilent à environ 382 $/402 $/422 $/397 $, toutes au-dessus du cours actuel, avec un alignement baissier à travers le cluster cohérent avec une tendance baissière qui reste en vigueur.

Les indicateurs de momentum penchent vers la prudence aux niveaux actuels. Le RSI à 14 jours affiche 36,52, en territoire neutre-bas et approchant, sans toutefois atteindre, les seuils conventionnels de survente. L'ADX(14) à 28,25 indique qu'une tendance établie est en place, donnant un certain poids au mouvement directionnel baissier prédominant.

Le point pivot classique à 380,09 $ représente la référence supérieure la plus proche ; une clôture journalière au-dessus de ce niveau mettrait en vue la zone R1 près de 408 $, avec R2 près de 444 $ comme prochaine référence au-delà.

À la baisse, le S1 classique à 343,80 $ est la référence de support la plus proche sous le dernier cours du 7 avril 2026 de 348,74 $ ; une clôture sous ce niveau pourrait ouvrir la voie vers S2 près de 315,85 $, tandis qu'un rebond qui s'essouffle au niveau du pivot ou du cluster de moyennes mobiles pourrait renforcer la structure actuelle (TradingView, 7 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.

Historique du cours de l'action Tesla (2024-2026)

Le cours de l'action TSLA se négociait dans la fourchette de 168 $ à 183 $ en avril 2024, avec une clôture de 173,04 $ le 8 avril 2024, reflétant une période de faiblesse soutenue après que l'action ait fortement chuté depuis ses sommets de fin 2021.

Une reprise significative s'est accélérée fin 2024, alimentée par un regain d'appétit des investisseurs pour les méga-capitalisations technologiques et le récit IA et autonomie de Tesla. TSLA a clôturé à 402,68 $ le 31 décembre 2024, ayant plus que doublé depuis ses plus bas d'avril 2024, et a poussé jusqu'à un sommet intrajournalier de 462,61 $ le 2 janvier 2026 avant que l'élan ne s'estompe.

2026 a débuté avec une nouvelle pression vendeuse. TSLA a clôturé à 439,70 $ le 2 janvier 2026, puis a dérivé à la baisse en février et mars, alors qu'un déficit de livraisons T1 de 358 023 unités pesait sur le sentiment. L'action a perdu davantage de terrain début avril, chutant à un plus bas intrajournalier de 214,34 $ le 7 avril 2025 – un niveau que TSLA a depuis largement dépassé, bien que la forte correction du T1-T2 2025 serve de rappel de la rapidité avec laquelle les conditions peuvent évoluer.

TSLA se négociait en dernier à 348,74 $ le 7 avril 2026, en baisse d'environ 22,6 % depuis le début de l'année par rapport à la clôture du 31 décembre 2025 à 450,09 $, mais en hausse d'environ 45,4 % en glissement annuel par rapport à la clôture du 7 avril 2025 à 239,80 $.