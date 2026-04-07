Soitec SA (SOI) se négocie à 50,26 € en début de séance européenne à 11h08 UTC le 2 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 49,92 € à 55,16 €. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le sentiment est sous pression sur plusieurs fronts. L'administration du président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane réciproques généralisés le 2 avril 2026, l'UE devant faire face à une taxe forfaitaire à deux chiffres (Politico, 26 mars 2026), déclenchant une vente massive des actions européennes, y compris les valeurs semi-conductrices (Global Banking and Finance Review, 24 janvier 2026). Soitec a également publié un chiffre d'affaires T3 de l'exercice 2026 de 160 millions d'euros le 3 février 2026, en baisse de 29 % en glissement annuel sur une base publiée, tandis que la direction a maintenu une position prudente concernant la correction des stocks clients RF-SOI et la faiblesse du segment automobile (GlobeNewswire, 3 février 2026). Par ailleurs, Laurent Rémont a officiellement pris ses fonctions de directeur général le 1er avril 2026, succédant à Pierre Barnabé dans le cadre d'une transition de direction annoncée en janvier 2026, ce qui ajoute une certaine incertitude à court terme quant à l'orientation stratégique (LongBridge, 8 janvier 2026).

Prévisions action Soitec 2026-2030 : objectifs de cours selon des tiers

Au 2 avril 2026, les prévisions tierces sur l'action Soitec reflètent une incertitude persistante autour du cycle des stocks RF-SOI, de la faiblesse des marchés finaux automobiles et d'une transition de direction suite à la nomination de Laurent Rémont au poste de PDG le 1er avril 2026. Les chiffres ci-dessous proviennent de sources tierces collectées entre le 20 mars et le 2 avril 2026.

MarketScreener (consensus multi-courtiers)

MarketScreener agrège les estimations de 18 analystes couvrant Soitec et enregistre une prévision moyenne sur 12 mois pour l'action SOI de 36,36 €, dans une fourchette de 22 € à 55 €, avec une note de consensus moyenne de surperformance au moment de la collecte des données. L'écart entre la moyenne du consensus et la clôture alors en vigueur de 54,18 € s'élevait à -32,89 %, indiquant que l'action se négociait nettement au-dessus de la moyenne des analystes à ce moment-là (MarketScreener, 20 mars 2026).

Simply Wall St (agrégation d'analystes)

Simply Wall St rapporte une estimation de juste valeur dérivée des analystes de 36 € pour SOI. La plateforme note que les bénéfices devraient croître de 44,1 % par an, bien qu'elle signale une forte volatilité du cours de l'action, le mouvement hebdomadaire moyen de SOI de 12,2 % dépassant la moyenne de l'industrie française des semi-conducteurs de 7,1 % (Simply Wall St, 31 mars 2026).

MarketBeat (note sur le cours et le bilan)

MarketBeat note que SLOIF se négociait au-dessus de ses moyennes mobiles à 50 jours de 47,93 $ et à 200 jours de 41,59 $, reflétant une reprise significative par rapport aux plus bas précédents. Le rapport souligne un ratio d'endettement de 0,36 et un ratio de liquidité générale de 2,39 comme indicateurs favorables du bilan, bien que la note de consensus globale des analystes enregistrée par MarketBeat reste à la vente, sur la base des soumissions de courtiers disponibles (MarketBeat, 31 mars 2026).

Investing.com (aperçu du consensus)

Investing.com compile 18 soumissions d'analystes et rapporte un objectif de cours moyen sur 12 mois de 60,61 € pour SOI, avec une estimation haute de 99 € et une basse de 46 €, impliquant un potentiel de hausse déclaré de 27,66 % par rapport au prix de référence au moment de la collecte. L'orientation du consensus est notée comme achat, avec 9 notes d'achat et 9 notes de conservation et aucune note de vente enregistrée dans la fenêtre de sondage de trois mois (Investing.com, 31 mars 2026).

MarketScreener (note spéculative sur la photonique comme catalyseur potentiel)

MarketScreener a signalé un mouvement intrajournalier notable d'environ 15 % le 11 mars 2026, attribué à des commentaires sur les réseaux sociaux mettant en avant la position de quasi-monopole présumée de Soitec dans les substrats SOI utilisés dans les architectures d'optique co-packagée (CPO) pour les centres de données IA. Le commentaire citait une valorisation que l'auteur décrivait comme faible et suggérait que le marché pourrait commencer à intégrer un cycle photonique d'ici 2027, bien que MarketScreener ait noté que ce mouvement s'est produit malgré l'absence de nouvelles fondamentales (MarketScreener, 11 mars 2026).

À retenir : à travers ces sources, les prévisions sur l'action Soitec s'étendent sur une large fourchette de 22 € à 99 €, les agrégateurs convergeant autour de 36 € à 61 €, tandis que les thèmes communs incluent le rythme de la reprise des stocks RF-SOI, l'optionnalité de la photonique IA et le risque de visibilité des bénéfices à court terme.

Les prévisions et projections tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement anticiper les évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action SOI : aperçu technique

Le cours de l'action SOI se négocie à 50,26 € au 2 avril 2026 à 11h08 UTC, se situant en dessous de son groupe de moyennes mobiles à court terme des moyennes mobiles simples (MMS) à 20/50 jours à 53 € et 42 € respectivement, tout en se maintenant au-dessus des MMS à plus long terme à 100/200 jours à 35 € et 37 €, selon les données TradingView. Le cours se trouve dans une zone mixte où les MMS à court terme signalent une vente et les MMS à plus long terme signalent un achat, reflétant une structure de tendance ambiguë actuellement.

L'indice de force relative (RSI) sur 14 jours affiche 51,78, le plaçant en territoire neutre et n'offrant aucune orientation directionnelle en soi. L'indice directionnel moyen (ADX) à 28,75 indique qu'une tendance établie est en place, bien que la direction ne soit pas confirmée par la seule suite d'oscillateurs.

Sur le cadre de pivot classique, la référence haussière la plus proche est R1 à 65,19 € ; une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau mettrait R2 à 78,73 € en vue. Le point pivot (P) à 51,61 € se situe juste au-dessus du cours actuel et agit comme une référence de résistance initiale, tandis que le support baissier se situe à S1 près de 38,07 €, avec le palier de la MMS à 100 jours autour de 35 € comme prochain niveau significatif si l'action devait fléchir d'ici (TradingView, 2 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un quelconque instrument.

Historique du cours de l'action Soitec (2024-2026)

Le cours de l'action SOI se négociait près de 98,92 € début avril 2024, puis a grimpé régulièrement durant l'été pour atteindre un plus haut de clôture sur deux ans de 120,01 € le 31 juillet 2024, porté par la demande générale de semi-conducteurs et un positionnement solide dans les substrats RF-SOI.

L'action est ensuite entrée dans un déclin prolongé. En septembre 2024, les cours étaient retombés sous les 100 €, et la baisse s'est fortement accélérée en novembre 2025, lorsque SOI a chuté d'environ 28,7 % en une seule séance le 20 novembre 2025, passant de 34,67 € à 24,73 €, après que la société ait publié des résultats S1 EF26 faibles et émis des perspectives prudentes pour le chiffre d'affaires T3. La glissade s'est poursuivie jusqu'en fin d'année, SOI touchant un plus bas de clôture sur deux ans de 23,11 € le 31 décembre 2025.

Une reprise s'est amorcée début février 2026. Après avoir retesté des plus bas près de 24,54 € le 3 février 2026, l'action a bondi de plus de 159 % pour atteindre un plus haut de clôture de séance de 63,65 € le 18 mars 2026, en partie alimentée par un regain d'intérêt pour l'exposition de l'action à la photonique IA et à l'optique co-packagée. Ce rallye s'est depuis estompé, SOI clôturant à 50,26 € le 2 avril 2026, soit environ 100,7 % au-dessus de son ouverture du 2 janvier 2026 de 25,04 € depuis le début de l'année, mais globalement stable en glissement annuel par rapport à la clôture de 50,81 € enregistrée le 2 avril 2025.