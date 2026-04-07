Prévisions action ENGIE : acquisition d'UK Power NetworksENGIE est un groupe de services aux collectivités français dont l'évolution récente du cours de l'action a été façonnée par son projet d'acquisition d'UK Power Networks pour 10,5 milliards de livres sterling. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
ENGIE SA (ENGI) se négocie à 29,14 € en début de séance européenne à 11h35 UTC le 7 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 28,37 € à 29,16 €. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Le sentiment autour d'ENGIE a été façonné par plusieurs développements récents. J.P. Morgan a relevé le titre de Neutre à Surpondérer le 1er avril 2026, augmentant son objectif de cours de 24,50 € à 31,50 € et citant l'acquisition en cours d'UK Power Networks comme un tournant structurel susceptible de réduire le risque de fusions-acquisitions et d'accélérer la transition du groupe vers un modèle de services publics réglementés (Investing.com, 1er avril 2026). ENGIE a annoncé en février 2026 qu'il avait accepté d'acquérir UK Power Networks pour une valeur en fonds propres de 10,5 milliards de livres sterling, la finalisation étant prévue pour mi-2026, sous réserve d'approbations réglementaires (UK Power Networks, 25 février 2026).
Prévisions action ENGIE 2026-2030 : objectifs de cours de sources tierces
Au 7 avril 2026, les prévisions de sources tierces sur l'action ENGIE ont été considérablement révisées depuis que le groupe a annoncé l'acquisition d'UK Power Networks (UKPN) pour 10,5 milliards de livres sterling fin février 2026 et finalisé une augmentation de capital de 3 milliards d'euros début mars.
MarketBeat (consensus général)
MarketBeat recense deux recommandations Achat fort, quatre Achat et deux Conserver parmi huit analystes couvrant le titre, donnant à ENGIE une note de consensus moyenne d'Achat. L'aperçu note que l'action se négocie près de sa moyenne mobile simple sur 50 jours, l'éventail des recommandations reflétant des points de vue divergents sur le risque d'intégration associé à la transaction UKPN (MarketBeat, 21 mars 2026).
Investing.com (relèvement J.P. Morgan)
J.P. Morgan relève ENGIE de Neutre à Surpondérer et augmente ses prévisions sur l'action ENGI à 31,50 € contre 24,50 €. La banque décrit l'acquisition d'UKPN comme un tournant structurel qui repositionne le groupe vers un modèle de services publics pur, permettant ce qu'elle appelle « un catalyseur clair pour une nouvelle revalorisation dans les années à venir » à mesure que la prévisibilité des bénéfices augmente et que le risque de fusions-acquisitions diminue (Investing.com, 1er avril 2026).
MarketScreener (consensus agrégé)
MarketScreener agrège 18 objectifs de cours d'analystes à 12 mois, aboutissant à un objectif moyen de 28,83 €, un maximum de 34 € et un minimum de 22,20 €, avec une recommandation de consensus globale d'Achat. L'écart entre les estimations haute et basse reflète des hypothèses divergentes concernant le résultat réglementaire RIIO-ED3 pour UKPN et la sensibilité à court terme aux prix des matières premières dans le portefeuille de production flexible d'ENGIE (MarketScreener, 2 avril 2026).
Les prévisions et estimations de sources tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement tenir compte des évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Cours de l'action ENGI : aperçu technique
Le cours de l'action ENGIE se négocie à 29,14 € à 11h35 UTC le 7 avril 2026, près de l'extrémité supérieure de la fourchette intrajournalière de 28,37 € à 29,16 €. L'ensemble des moyennes mobiles est aligné de manière haussière sur tous les horizons temporels, selon les données TradingView. Les moyennes mobiles simples sur 20, 50, 100 et 200 jours se situent respectivement à environ 27 €, 27 €, 25 € et 22 €, le cours se négociant bien au-dessus des quatre. L'alignement 20 sur 50 reste intact, ce qui maintient la structure de tendance à court terme constructive.
Les indicateurs de momentum sont globalement élevés. L'indice de force relative (RSI) sur 14 jours affiche 66,17, se situant en territoire neutre supérieur et approchant, sans encore atteindre, le territoire de surachat. Le Williams %R à -0,31 reflète la proximité des récents sommets, tandis que la moyenne mobile de Hull (9) à 29,12 € évolue près du dernier cours, suggérant que le momentum à court terme ne s'est pas encore estompé.
À la hausse, le pivot R1 classique à 29,06 € a déjà été testé en intrajournalier. Une clôture quotidienne soutenue au-dessus de ce niveau mettrait R2 à 30,40 € en perspective. À la baisse, le point pivot classique à 27,25 € représente le support de référence initial, avec la moyenne mobile simple sur 100 jours près de 25 € formant un palier plus profond. Un retour sous le pivot pourrait ouvrir la discussion sur S1 près de 25,91 € (TradingView, 7 avril 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.
Historique du cours de l'action ENGIE (2024-2026)
Le cours de l'action ENGIE se négociait autour de 15,60 € à 16,30 € en avril 2024, dans une fourchette étroite qui s'est globalement maintenue durant l'été et jusqu'à fin 2024. Le titre a clôturé 2024 à 15,40 € et a passé les premières semaines de 2025 dans une fourchette similaire, affichant peu de mouvement durant une grande partie du premier trimestre.
Le tableau a changé en 2025. Depuis une base autour de 15,50 € en janvier, ENGIE a progressé régulièrement tout au long de l'année, clôturant 2025 à 22,42 € – un gain d'environ 45,6 % sur l'année civile – à mesure que le sentiment s'améliorait concernant l'orientation stratégique du groupe et la visibilité des bénéfices.
Cet élan s'est poursuivi en 2026. ENGI a ouvert l'année à 22,995 € le 2 janvier 2026 et a grimpé jusqu'à un sommet de clôture de 29,16 € le 27 février 2026 suite à l'annonce de l'acquisition d'UK Power Networks pour 10,5 milliards de livres sterling et aux résultats annuels 2025. Le titre s'est globalement maintenu au-dessus de 26 € depuis lors.
ENGIE (ENGI) a clôturé à 29,09 € le 7 avril 2026, en hausse d'environ 26,5 % depuis le début de l'année et de 66,6 % sur un an.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
ENGIE (ENGI) : avis d'analyste Capital.com
La trajectoire du cours d'ENGIE (ENGI) au cours de l'année écoulée reflète une revalorisation significative, principalement portée par l'acquisition annoncée d'UK Power Networks pour 10,5 milliards de livres sterling, que les analystes ont globalement caractérisée comme un changement structurel vers un modèle de services publics réglementés avec des bénéfices plus prévisibles. Les résultats FY2025 du groupe et les prévisions relevées pour 2026-2028 ont apporté un soutien supplémentaire. Pour ceux qui suivent le titre, l'orientation vers les infrastructures réglementées pourrait réduire la sensibilité aux prix des matières premières au fil du temps, bien que l'acquisition introduise également un risque d'intégration, une incertitude d'exécution et le poids d'une augmentation de capital de 3 milliards d'euros, qui a dilué les actionnaires existants.
Les conditions macroéconomiques plus larges présentent un tableau mitigé. Les vents favorables de la politique énergétique européenne et les prix élevés de l'électricité ont soutenu le secteur, tandis que les tensions commerciales mondiales et un contexte macroéconomique difficile début avril 2026 ont créé des vents contraires pour l'appétit pour le risque sur les actions européennes de manière plus générale. Les caractéristiques défensives de services publics d'ENGIE peuvent offrir une certaine résilience dans un environnement d'aversion au risque, mais la forte hausse du titre depuis fin 2025 signifie que la valorisation pourrait déjà refléter une grande partie du flux d'informations positives.
Sentiment des clients Capital.com pour les CFD ENGIE
Au 7 avril 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD ENGIE montre 96,1 % d'acheteurs et 3,9 % de vendeurs, plaçant les acheteurs en avance de 92,2 points de pourcentage. Cela place le sentiment fermement en territoire d'achat massif, fortement orienté long. Ce degré d'asymétrie est particulièrement extrême, les vendeurs représentant une très petite minorité des positions ouvertes. Cet aperçu reflète les positions ouvertes sur Capital.com et peut évoluer.
Résumé – ENGIE 2026
- Au 7 avril 2026 à 11h35 UTC, ENGIE (ENGI) se négociait à 29,14 €, en hausse d'environ 66,6 % sur un an et de 26,5 % depuis le début de l'année.
- Le principal moteur de la revalorisation 2026 est l'acquisition annoncée par ENGIE d'UK Power Networks pour 10,5 milliards de livres sterling, qui pourrait positionner le groupe comme un service public plus réglementé avec des bénéfices plus prévisibles.
- Les risques incluent l'incertitude d'intégration de l'acquisition, l'augmentation de capital dilutive de 3 milliards d'euros, les vents contraires plus larges sur les actions européennes dus aux tarifs commerciaux mondiaux et une valorisation qui pourrait déjà refléter une grande partie du flux d'informations positives.
- Sur TradingView, toutes les moyennes mobiles de 20 jours à 200 jours sont alignées de manière haussière, avec le RSI sur 14 jours à 66,17, en territoire neutre supérieur et approchant, sans encore atteindre, les niveaux de surachat.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
FAQ
Qui détient le plus d'actions ENGIE ?
Les principaux actionnaires d'ENGIE sont généralement un mélange d'investisseurs institutionnels et de l'État français, qui a historiquement détenu une participation significative dans l'entreprise. Cette structure d'actionnariat est importante car elle peut influencer la façon dont les investisseurs perçoivent l'orientation stratégique d'ENGIE, sa politique de dividendes et sa stabilité à long terme. Les participations peuvent cependant évoluer au fil du temps, il est donc utile de consulter les derniers documents déposés par l'entreprise ou les sources de données de marché pour obtenir la répartition la plus récente avant de prendre toute décision de trading.
Quelle est la prévision du cours de l'action ENGIE à 5 ans ?
Une prévision sur l'action ENGI à cinq ans est intrinsèquement incertaine car elle dépend de plusieurs variables susceptibles d'évoluer dans le temps, notamment la réglementation, les prix de l'énergie, les taux d'intérêt, l'exécution des acquisitions et les conditions de marché plus larges. Dans le cas d'ENGIE, l'opération UK Power Networks, l'exposition aux matières premières et la transition vers des infrastructures plus réglementées sont tous pertinents. Les prévisions à long terme doivent être considérées comme des perspectives basées sur des scénarios plutôt que comme des prédictions fiables, d'autant plus que les objectifs des analystes se concentrent généralement sur les 12 prochains mois.
ENGIE est-elle une bonne action à acheter ?
Savoir si ENGIE est une bonne action à acheter dépend des objectifs, de l'horizon temporel et de la tolérance au risque de chacun. Le sentiment récent des analystes a été globalement constructif, et certains analystes voient l'orientation de l'entreprise vers des actifs de services publics réglementés comme favorable à la visibilité des bénéfices. En même temps, les investisseurs et traders doivent encore peser le risque d'exécution, l'incertitude réglementaire et la valorisation après la récente hausse. Une vision équilibrée devrait considérer à la fois les avantages potentiels et les risques plutôt que de se fier uniquement au sentiment.
L'action ENGIE pourrait-elle monter ou descendre ?
L'action ENGIE pourrait évoluer dans les deux sens, selon la façon dont les facteurs spécifiques à l'entreprise et au marché se développent. À la hausse, les investisseurs peuvent réagir positivement aux progrès de l'acquisition d'UK Power Networks, à la réalisation des bénéfices et à un profil d'actifs réglementés plus solide. À la baisse, le cours de l'action pourrait subir des pressions si l'intégration s'avère plus complexe que prévu, si la réglementation déçoit ou si le sentiment de risque général s'affaiblit sur les actions européennes. Les mouvements de prix sont rarement motivés par un seul facteur.
Devrais-je investir dans l'action ENGIE ?
Vous seul pouvez décider si ENGIE correspond à votre approche d'investissement, et cet article ne fournit pas de conseil en investissement. Si vous évaluez l'action, il peut être utile d'examiner la récente revalorisation de l'entreprise, les objectifs des analystes, les facteurs de risque et l'exposition à la réglementation et aux marchés des matières premières. Vous pourriez également vouloir considérer si vous recherchez une exposition d'investissement à long terme ou des opportunités de trading à court terme, car ces approches impliquent des horizons temporels, des attentes et des considérations de gestion des risques différents.
Puis-je trader les CFD ENGIE sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader les CFD ENGIE sur Capital.com. Le trading de CFD sur actions vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats sur différence (CFD) sont négociés sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre comment fonctionne le trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.