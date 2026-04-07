ENGIE SA (ENGI) se négocie à 29,14 € en début de séance européenne à 11h35 UTC le 7 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 28,37 € à 29,16 €. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le sentiment autour d'ENGIE a été façonné par plusieurs développements récents. J.P. Morgan a relevé le titre de Neutre à Surpondérer le 1er avril 2026, augmentant son objectif de cours de 24,50 € à 31,50 € et citant l'acquisition en cours d'UK Power Networks comme un tournant structurel susceptible de réduire le risque de fusions-acquisitions et d'accélérer la transition du groupe vers un modèle de services publics réglementés (Investing.com, 1er avril 2026). ENGIE a annoncé en février 2026 qu'il avait accepté d'acquérir UK Power Networks pour une valeur en fonds propres de 10,5 milliards de livres sterling, la finalisation étant prévue pour mi-2026, sous réserve d'approbations réglementaires (UK Power Networks, 25 février 2026).

Prévisions action ENGIE 2026-2030 : objectifs de cours de sources tierces

Au 7 avril 2026, les prévisions de sources tierces sur l'action ENGIE ont été considérablement révisées depuis que le groupe a annoncé l'acquisition d'UK Power Networks (UKPN) pour 10,5 milliards de livres sterling fin février 2026 et finalisé une augmentation de capital de 3 milliards d'euros début mars.

MarketBeat (consensus général)

MarketBeat recense deux recommandations Achat fort, quatre Achat et deux Conserver parmi huit analystes couvrant le titre, donnant à ENGIE une note de consensus moyenne d'Achat. L'aperçu note que l'action se négocie près de sa moyenne mobile simple sur 50 jours, l'éventail des recommandations reflétant des points de vue divergents sur le risque d'intégration associé à la transaction UKPN (MarketBeat, 21 mars 2026).

Investing.com (relèvement J.P. Morgan)

J.P. Morgan relève ENGIE de Neutre à Surpondérer et augmente ses prévisions sur l'action ENGI à 31,50 € contre 24,50 €. La banque décrit l'acquisition d'UKPN comme un tournant structurel qui repositionne le groupe vers un modèle de services publics pur, permettant ce qu'elle appelle « un catalyseur clair pour une nouvelle revalorisation dans les années à venir » à mesure que la prévisibilité des bénéfices augmente et que le risque de fusions-acquisitions diminue (Investing.com, 1er avril 2026).

MarketScreener (consensus agrégé)

MarketScreener agrège 18 objectifs de cours d'analystes à 12 mois, aboutissant à un objectif moyen de 28,83 €, un maximum de 34 € et un minimum de 22,20 €, avec une recommandation de consensus globale d'Achat. L'écart entre les estimations haute et basse reflète des hypothèses divergentes concernant le résultat réglementaire RIIO-ED3 pour UKPN et la sensibilité à court terme aux prix des matières premières dans le portefeuille de production flexible d'ENGIE (MarketScreener, 2 avril 2026).

À retenir : d'après ces sources, les prévisions sur l'action ENGIE indiquent un consensus Achat ou supérieur, avec des objectifs actualisés individuels se regroupant autour de 31,50 € et la moyenne des 18 analystes à 28,83 €. Cet écart semble refléter des évaluations variables du rythme d'intégration de l'opération et du calendrier réglementaire britannique.

Les prévisions et estimations de sources tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement tenir compte des évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action ENGI : aperçu technique

Le cours de l'action ENGIE se négocie à 29,14 € à 11h35 UTC le 7 avril 2026, près de l'extrémité supérieure de la fourchette intrajournalière de 28,37 € à 29,16 €. L'ensemble des moyennes mobiles est aligné de manière haussière sur tous les horizons temporels, selon les données TradingView. Les moyennes mobiles simples sur 20, 50, 100 et 200 jours se situent respectivement à environ 27 €, 27 €, 25 € et 22 €, le cours se négociant bien au-dessus des quatre. L'alignement 20 sur 50 reste intact, ce qui maintient la structure de tendance à court terme constructive.

Les indicateurs de momentum sont globalement élevés. L'indice de force relative (RSI) sur 14 jours affiche 66,17, se situant en territoire neutre supérieur et approchant, sans encore atteindre, le territoire de surachat. Le Williams %R à -0,31 reflète la proximité des récents sommets, tandis que la moyenne mobile de Hull (9) à 29,12 € évolue près du dernier cours, suggérant que le momentum à court terme ne s'est pas encore estompé.

À la hausse, le pivot R1 classique à 29,06 € a déjà été testé en intrajournalier. Une clôture quotidienne soutenue au-dessus de ce niveau mettrait R2 à 30,40 € en perspective. À la baisse, le point pivot classique à 27,25 € représente le support de référence initial, avec la moyenne mobile simple sur 100 jours près de 25 € formant un palier plus profond. Un retour sous le pivot pourrait ouvrir la discussion sur S1 près de 25,91 € (TradingView, 7 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.

Historique du cours de l'action ENGIE (2024-2026)

Le cours de l'action ENGIE se négociait autour de 15,60 € à 16,30 € en avril 2024, dans une fourchette étroite qui s'est globalement maintenue durant l'été et jusqu'à fin 2024. Le titre a clôturé 2024 à 15,40 € et a passé les premières semaines de 2025 dans une fourchette similaire, affichant peu de mouvement durant une grande partie du premier trimestre.

Le tableau a changé en 2025. Depuis une base autour de 15,50 € en janvier, ENGIE a progressé régulièrement tout au long de l'année, clôturant 2025 à 22,42 € – un gain d'environ 45,6 % sur l'année civile – à mesure que le sentiment s'améliorait concernant l'orientation stratégique du groupe et la visibilité des bénéfices.

Cet élan s'est poursuivi en 2026. ENGI a ouvert l'année à 22,995 € le 2 janvier 2026 et a grimpé jusqu'à un sommet de clôture de 29,16 € le 27 février 2026 suite à l'annonce de l'acquisition d'UK Power Networks pour 10,5 milliards de livres sterling et aux résultats annuels 2025. Le titre s'est globalement maintenu au-dessus de 26 € depuis lors.

ENGIE (ENGI) a clôturé à 29,09 € le 7 avril 2026, en hausse d'environ 26,5 % depuis le début de l'année et de 66,6 % sur un an.