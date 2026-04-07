Prévisions action CoinbaseDécouvrez les objectifs de cours COIN établis par des tiers et l'analyse technique.
Coinbase Global, Inc. (COIN) s'échange autour de 165,67 $ à la séance de l'après-midi à 15h UTC le 2 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 164,46 $–178,30 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
La pression sur COIN reflète une confluence de facteurs. Le Bitcoin a entamé avril 2026 en s'échangeant près de 66 500 $, après sa pire performance trimestrielle depuis 2018, chutant d'environ 22 à 24 % au cours du trimestre et pesant plus largement sur les actions liées aux cryptomonnaies (Blockchair, 1er avril 2026). Les estimations du consensus sur le BPA de Coinbase pour l'exercice complet 2026 et 2027 ont été réduites de 41 % et 33 % respectivement au cours des 30 derniers jours, dans un contexte de faiblesse persistante des volumes, suite aux prévisions du T1 2026 qui se sont révélées inférieures de 27 % aux attentes de Wall Street à mi-parcours (Zacks, 26 février 2026). Du côté de l'entreprise, Coinbase a étendu le trading d'actions et d'ETF américains à tous les utilisateurs américains fin février 2026 dans le cadre de sa stratégie visant à devenir une « plateforme d'échange universelle ». Cependant, les analystes notent que ce pivot stratégique n'a pas encore compensé les vents contraires sur les résultats à court terme (eMarketer, 27 février 2026).
Prévisions action Coinbase 2026–2030 : objectifs de cours tiers
Au 2 avril 2026, les prévisions tierces pour l'action Coinbase reflètent un large éventail de points de vue sur la trajectoire des résultats à court terme de l'entreprise, la reprise des volumes de trading crypto et la diversification de la plateforme. Les objectifs suivants sont tirés de recherches institutionnelles publiées entre le 20 mars et le 2 avril 2026 et ne constituent pas des recommandations d'investissement.
Barclays (Equal Weight, objectif abaissé)
L'analyste de Barclays, Benjamin Budish, a réduit ses prévisions pour l'action COIN à 148 $ contre 258 $, maintenant une notation Equal Weight, citant une voie plus étroite vers la rentabilité comme justification principale. La révision reflète les inquiétudes selon lesquelles la faiblesse des volumes de trading crypto et l'élévation des coûts opérationnels pourraient freiner la reprise des résultats à court terme (AInvest, 2 avril 2026).
Baird (Neutral, objectif abaissé)
Baird a ajusté son objectif de cours à 200 $ contre 215 $ tout en maintenant une notation Neutral. Le changement fait suite à une réévaluation des perspectives de revenus d'abonnement et de transaction à court terme de Coinbase dans un contexte de conditions de marché crypto atones (MarketScreener, 1er avril 2026).
Goldman Sachs (Buy, objectif réduit)
L'analyste de Goldman Sachs, James Yaro, a réduit son objectif de cours à 12 mois à 235 $ contre 270 $, tout en réitérant une notation Buy, impliquant environ 30 % de potentiel de hausse par rapport au niveau de COIN au moment de la note. La firme a cité la stabilisation des conditions du marché crypto, la poursuite de la croissance de l'adoption de l'USDC et la dynamique soutenue de la franchise de dérivés institutionnels de Deribit comme conditions clés sous-tendant l'objectif (Yahoo Finance, 26 mars 2026).
Bernstein (Outperform, objectif réduit)
Bernstein a abaissé son objectif de cours à 330 $ contre 440 $, maintenant une notation Outperform, la révision étant principalement motivée par une réinitialisation de la valorisation suite à la forte baisse de COIN par rapport à ses sommets de 2025. La firme prévoit une croissance de 23 % du bénéfice par action pour Coinbase en 2026, soutenue par l'expansion des stablecoins, les dérivés et les marchés de prédiction (Investing.com, 30 mars 2026).
Rothschild & Co Redburn (Buy, objectif relevé puis réduit)
Rothschild & Co Redburn a relevé son objectif de cours à 281 $ contre 277 $, maintenant une notation Buy, avant de le réviser à 254 $ contre 281 $ le 2 avril 2026 dans le contexte de la vente massive généralisée déclenchée par l'annonce de droits de douane radicaux par l'administration Trump. Dans les deux notes, la firme a conservé sa position Buy, la thèse à long terme étant ancrée dans la diversification des revenus de Coinbase au-delà des frais de trading de détail (MarketScreener, 20 mars 2026).
Les prévisions et projections de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas tenir compte pleinement des évolutions inattendues du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Cours de l'action COIN : aperçu technique
Le cours de l'action Coinbase s'échange à 165,67 $ à 15h UTC le 2 avril 2026, se situant sous toutes les moyennes mobiles majeures sur le graphique journalier. Les moyennes mobiles simples à 20/50/100/200 jours à environ 188 $ / 184 $ / 221 $ / 280 $ pointent toutes à la baisse par rapport au cours actuel, sans alignement constructif présent dans le groupe, selon les données TradingView.
Les indicateurs de momentum restent faibles. Le RSI à 14 jours s'établit à 39,02, en territoire neutre inférieur et pas encore en zone de survente, tandis que le MACD (12, 26) affiche -6,23, ce que TradingView classe comme un signal de vente cohérent avec une pression baissière plus large sur les oscillateurs. L'ADX (14) à 21,54 se situe sous le seuil de 25, suggérant que la tendance dominante manque de conviction directionnelle forte à ce stade.
À la hausse, le point pivot classique à 182,19 $ représente la référence de résistance la plus proche ; une clôture journalière au-dessus de ce niveau mettrait en vue le pivot R1 à 205,92 $. À la baisse, le S1 classique à 150,88 $ est la prochaine référence notable sous le plus bas intrajournalier de 164,46 $, avec S2 à 127,15 $ comme niveau de support plus large au-delà, selon les données de pivot TradingView (TradingView, 2 avril 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.
Historique du cours de l'action Coinbase (2024–2026)
Le cours de l'action Coinbase a ouvert avril 2024 en s'échangeant au-dessus de 250 $, porté par l'optimisme général du marché crypto avant le halving du Bitcoin. Les actions ont dérivé à la baisse durant l'été, touchant un plus bas sur deux ans d'environ 146 $ début septembre 2024 avant de se redresser régulièrement jusqu'à la fin de l'année et de clôturer 2024 à 247,44 $.
2025 a connu un bon départ, COIN atteignant un plus haut intrajournalier sur deux ans de 444,75 $ mi-juillet, porté par un large rallye crypto et l'inclusion de Coinbase dans l'indice S&P 500. Ce pic s'est avéré difficile à maintenir. L'action a fortement reculé durant l'automne, et un rapport de résultats T4 décevant en février 2026 a envoyé les actions jusqu'à 134,40 $ en intrajournalier le 12 février 2026, marquant la plus basse clôture de l'action depuis plus d'un an.
Une brève reprise a suivi, remontant COIN vers 210 $ mi-mars 2026, mais le rebond a perdu de son élan alors que l'appétit pour le risque général se détériorait. COIN a clôturé à 166,05 $ le 2 avril 2026 – environ 33 % en baisse depuis le début de l'année par rapport à son ouverture du 2 janvier 2026 à 232,15 $, et environ 2 % en baisse sur un an par rapport à sa clôture du 2 avril 2025 à 169,80 $.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Coinbase (COIN) : avis des analystes Capital.com
L'action Coinbase a connu une turbulence considérable au cours des deux dernières années, atteignant un plus haut intrajournalier de 444,75 $ en juillet 2025 avant de reculer fortement pour s'échanger près de 165,67 $ au 2 avril 2026. L'orientation stratégique à long terme de l'entreprise, centrée sur l'expansion au-delà des frais de trading de détail vers les stablecoins, les dérivés via Deribit et son réseau de couche 2 Base, a attiré un intérêt institutionnel soutenu et un large consensus Buy des analystes. Cependant, la forte dépendance des revenus de Coinbase aux volumes de trading crypto signifie que les périodes d'activité de marché atone, comme observé suite à la déception des résultats du T4 2025, peuvent rapidement se traduire par une pression significative sur les résultats et des baisses du cours de l'action.
Sur le plan macroéconomique, l'adoption du GENIUS Act en 2025 a été citée comme un potentiel vent favorable structurel pour l'activité stablecoin de Coinbase, étant donné le rôle de la firme en tant que co-émetteur de l'USDC. Une plus grande clarté réglementaire pourrait soutenir l'adoption institutionnelle et les volumes de transactions au fil du temps. Inversement, l'environnement plus large d'aversion au risque déclenché par les annonces de droits de douane radicaux de l'administration Trump le 2 avril 2026 montre comment les chocs macroéconomiques externes peuvent rapidement comprimer l'appétit pour le risque dans les actions crypto et liées aux cryptomonnaies, indépendamment des progrès spécifiques de l'entreprise.
Sentiment des clients Capital.com pour les CFD Coinbase
Au 2 avril 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD Coinbase s'établit à 88,6 % d'acheteurs et 11,4 % de vendeurs, plaçant le sentiment fermement en territoire de positionnement long unilatéral. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com et peut évoluer rapidement en fonction des conditions de marché.
Résumé – Coinbase 2026
- COIN s'échange à 165,67 $ à 15h UTC le 2 avril 2026, en baisse d'environ 29 % depuis le début de l'année et environ 63 % sous son plus haut intrajournalier de juillet 2025 de 444,75 $.
- Les facteurs clés incluent les volumes de trading crypto atones, la plus faible performance trimestrielle du Bitcoin depuis 2018 et une réduction de 41 % du consensus sur le BPA 2026 de COIN au cours des 30 derniers jours.
- Coinbase a lancé le trading d'actions et d'ETF américains le 1er avril 2026 dans le cadre de sa stratégie de « plateforme d'échange universelle », bien que les analystes notent que les vents contraires sur les résultats à court terme restent significatifs.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
FAQ
Qui détient le plus d'actions Coinbase ?
Sur la base de la structure de propriété de Coinbase, les plus grandes participations individuelles ont historiquement été associées à ses cofondateurs et dirigeants internes, tandis que de grands gestionnaires d'actifs et investisseurs institutionnels détiennent également des positions importantes. Les niveaux de propriété exacts peuvent évoluer au fil du temps lorsque les initiés vendent des actions, que les institutions rééquilibrent leurs portefeuilles ou que de nouveaux dépôts sont publiés. Pour cette raison, il est généralement préférable de se référer aux derniers dépôts réglementaires et divulgations d'actionnaires de l'entreprise pour la répartition la plus actuelle.
Quelle est la prévision du cours de l'action Coinbase sur 5 ans ?
Une prévision sur cinq ans pour l'action COIN est très incertaine car la performance de l'action peut dépendre de plusieurs éléments variables, notamment l'activité du marché crypto, les volumes de trading, la réglementation, la concurrence et l'appétit pour le risque plus large sur les marchés financiers. Les prévisions à long terme doivent être traitées comme des scénarios plutôt que des résultats fiables. Les objectifs des analystes sont généralement fixés sur une base de 12 mois, donc toute vision à cinq ans est plus spéculative et peut changer matériellement à mesure que le profil de résultats de Coinbase et les conditions de marché évoluent.
Coinbase est-elle une bonne action à acheter ?
La question de savoir si Coinbase est considérée comme une bonne action à acheter dépend des objectifs d'un investisseur, de son horizon temporel et de sa tolérance à la volatilité. L'article montre que les analystes détiennent un large éventail de points de vue, certains soulignant la croissance des stablecoins, des dérivés et de la diversification de la plateforme, tandis que d'autres se concentrent sur la faiblesse des volumes de trading et la pression sur les résultats. Cet équilibre met en évidence à la fois le potentiel d'opportunité et le risque. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un conseil d'investissement et que les actions peuvent augmenter ou diminuer fortement.
L'action Coinbase pourrait-elle monter ou descendre ?
L'action Coinbase pourrait évoluer dans les deux sens, selon des facteurs spécifiques à l'entreprise et externes. D'un côté, des volumes de trading crypto plus forts, une utilisation plus large de l'USDC et de nouveaux progrès dans les revenus hors transactions pourraient soutenir le sentiment. De l'autre, une activité de marché plus faible, une pression sur les résultats, des changements réglementaires ou des mouvements plus larges d'aversion au risque pourraient peser sur le cours de l'action. Le tableau technique dans l'article pointe également vers une pression baissière continue, bien que les conditions de marché puissent changer rapidement et sans avertissement.
Devrais-je investir dans l'action Coinbase ?
Vous seul pouvez décider si Coinbase correspond à vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. L'article décrit à la fois les aspects potentiellement positifs, tels que la diversification des revenus et les progrès réglementaires, et les risques, notamment la dépendance à l'activité du marché crypto et l'exposition aux chocs macroéconomiques plus larges. Cela fait de Coinbase une action qui peut séduire certains acteurs du marché mais pas d'autres. Ce contenu est à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat, de vente ou de conservation des actions.
Puis-je trader les CFD Coinbase sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader les CFD Coinbase sur Capital.com. Le trading de CFD sur actions vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans détenir l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats sur différence (CFD) sont négociés avec marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre comment fonctionne le trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.