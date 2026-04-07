Coinbase Global, Inc. (COIN) s'échange autour de 165,67 $ à la séance de l'après-midi à 15h UTC le 2 avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 164,46 $–178,30 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La pression sur COIN reflète une confluence de facteurs. Le Bitcoin a entamé avril 2026 en s'échangeant près de 66 500 $, après sa pire performance trimestrielle depuis 2018, chutant d'environ 22 à 24 % au cours du trimestre et pesant plus largement sur les actions liées aux cryptomonnaies (Blockchair, 1er avril 2026). Les estimations du consensus sur le BPA de Coinbase pour l'exercice complet 2026 et 2027 ont été réduites de 41 % et 33 % respectivement au cours des 30 derniers jours, dans un contexte de faiblesse persistante des volumes, suite aux prévisions du T1 2026 qui se sont révélées inférieures de 27 % aux attentes de Wall Street à mi-parcours (Zacks, 26 février 2026). Du côté de l'entreprise, Coinbase a étendu le trading d'actions et d'ETF américains à tous les utilisateurs américains fin février 2026 dans le cadre de sa stratégie visant à devenir une « plateforme d'échange universelle ». Cependant, les analystes notent que ce pivot stratégique n'a pas encore compensé les vents contraires sur les résultats à court terme (eMarketer, 27 février 2026).

Prévisions action Coinbase 2026–2030 : objectifs de cours tiers

Au 2 avril 2026, les prévisions tierces pour l'action Coinbase reflètent un large éventail de points de vue sur la trajectoire des résultats à court terme de l'entreprise, la reprise des volumes de trading crypto et la diversification de la plateforme. Les objectifs suivants sont tirés de recherches institutionnelles publiées entre le 20 mars et le 2 avril 2026 et ne constituent pas des recommandations d'investissement.

Barclays (Equal Weight, objectif abaissé)

L'analyste de Barclays, Benjamin Budish, a réduit ses prévisions pour l'action COIN à 148 $ contre 258 $, maintenant une notation Equal Weight, citant une voie plus étroite vers la rentabilité comme justification principale. La révision reflète les inquiétudes selon lesquelles la faiblesse des volumes de trading crypto et l'élévation des coûts opérationnels pourraient freiner la reprise des résultats à court terme (AInvest, 2 avril 2026).

Baird (Neutral, objectif abaissé)

Baird a ajusté son objectif de cours à 200 $ contre 215 $ tout en maintenant une notation Neutral. Le changement fait suite à une réévaluation des perspectives de revenus d'abonnement et de transaction à court terme de Coinbase dans un contexte de conditions de marché crypto atones (MarketScreener, 1er avril 2026).

Goldman Sachs (Buy, objectif réduit)

L'analyste de Goldman Sachs, James Yaro, a réduit son objectif de cours à 12 mois à 235 $ contre 270 $, tout en réitérant une notation Buy, impliquant environ 30 % de potentiel de hausse par rapport au niveau de COIN au moment de la note. La firme a cité la stabilisation des conditions du marché crypto, la poursuite de la croissance de l'adoption de l'USDC et la dynamique soutenue de la franchise de dérivés institutionnels de Deribit comme conditions clés sous-tendant l'objectif (Yahoo Finance, 26 mars 2026).

Bernstein (Outperform, objectif réduit)

Bernstein a abaissé son objectif de cours à 330 $ contre 440 $, maintenant une notation Outperform, la révision étant principalement motivée par une réinitialisation de la valorisation suite à la forte baisse de COIN par rapport à ses sommets de 2025. La firme prévoit une croissance de 23 % du bénéfice par action pour Coinbase en 2026, soutenue par l'expansion des stablecoins, les dérivés et les marchés de prédiction (Investing.com, 30 mars 2026).

Rothschild & Co Redburn (Buy, objectif relevé puis réduit)

Rothschild & Co Redburn a relevé son objectif de cours à 281 $ contre 277 $, maintenant une notation Buy, avant de le réviser à 254 $ contre 281 $ le 2 avril 2026 dans le contexte de la vente massive généralisée déclenchée par l'annonce de droits de douane radicaux par l'administration Trump. Dans les deux notes, la firme a conservé sa position Buy, la thèse à long terme étant ancrée dans la diversification des revenus de Coinbase au-delà des frais de trading de détail (MarketScreener, 20 mars 2026).

Selon ces sources, les prévisions pour l'action Coinbase varient de 148 $ (Barclays, Equal Weight) à 330 $ (Bernstein, Outperform), les maisons notées Buy (Goldman Sachs à 235 $, Rothschild & Co Redburn à 254 $) se regroupant dans la fourchette médiane. Les thèmes communs incluent le rythme de normalisation des volumes crypto, la diversification des revenus tirée des stablecoins et l'appétit pour le risque d'origine macroéconomique.

Les prévisions et projections de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas tenir compte pleinement des évolutions inattendues du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action COIN : aperçu technique

Le cours de l'action Coinbase s'échange à 165,67 $ à 15h UTC le 2 avril 2026, se situant sous toutes les moyennes mobiles majeures sur le graphique journalier. Les moyennes mobiles simples à 20/50/100/200 jours à environ 188 $ / 184 $ / 221 $ / 280 $ pointent toutes à la baisse par rapport au cours actuel, sans alignement constructif présent dans le groupe, selon les données TradingView.

Les indicateurs de momentum restent faibles. Le RSI à 14 jours s'établit à 39,02, en territoire neutre inférieur et pas encore en zone de survente, tandis que le MACD (12, 26) affiche -6,23, ce que TradingView classe comme un signal de vente cohérent avec une pression baissière plus large sur les oscillateurs. L'ADX (14) à 21,54 se situe sous le seuil de 25, suggérant que la tendance dominante manque de conviction directionnelle forte à ce stade.

À la hausse, le point pivot classique à 182,19 $ représente la référence de résistance la plus proche ; une clôture journalière au-dessus de ce niveau mettrait en vue le pivot R1 à 205,92 $. À la baisse, le S1 classique à 150,88 $ est la prochaine référence notable sous le plus bas intrajournalier de 164,46 $, avec S2 à 127,15 $ comme niveau de support plus large au-delà, selon les données de pivot TradingView (TradingView, 2 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.

Historique du cours de l'action Coinbase (2024–2026)

Le cours de l'action Coinbase a ouvert avril 2024 en s'échangeant au-dessus de 250 $, porté par l'optimisme général du marché crypto avant le halving du Bitcoin. Les actions ont dérivé à la baisse durant l'été, touchant un plus bas sur deux ans d'environ 146 $ début septembre 2024 avant de se redresser régulièrement jusqu'à la fin de l'année et de clôturer 2024 à 247,44 $.

2025 a connu un bon départ, COIN atteignant un plus haut intrajournalier sur deux ans de 444,75 $ mi-juillet, porté par un large rallye crypto et l'inclusion de Coinbase dans l'indice S&P 500. Ce pic s'est avéré difficile à maintenir. L'action a fortement reculé durant l'automne, et un rapport de résultats T4 décevant en février 2026 a envoyé les actions jusqu'à 134,40 $ en intrajournalier le 12 février 2026, marquant la plus basse clôture de l'action depuis plus d'un an.

Une brève reprise a suivi, remontant COIN vers 210 $ mi-mars 2026, mais le rebond a perdu de son élan alors que l'appétit pour le risque général se détériorait. COIN a clôturé à 166,05 $ le 2 avril 2026 – environ 33 % en baisse depuis le début de l'année par rapport à son ouverture du 2 janvier 2026 à 232,15 $, et environ 2 % en baisse sur un an par rapport à sa clôture du 2 avril 2025 à 169,80 $.