Atos SE (ATO) se négocie à 35,24 € au 7 avril 2026 à 10h58 UTC, près du sommet de sa fourchette intrajournalière de 33,57 € à 35,26 €, le plus haut de la séance à 35,26 € indiquant une résistance juste au-dessus du niveau actuel. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

L'évolution des cours intervient dans un contexte de faiblesse générale des actions européennes, le CAC 40 et le STOXX 600 paneuropéen ayant subi des pressions vendeuses soutenues début avril 2026 en raison de l'escalade des préoccupations liées aux tarifs douaniers américains (Euronews, 7 avril 2026). Au niveau de l'entreprise, l'État français a finalisé le 6 avril 2026 son acquisition de 404 millions d'euros de la division informatique avancée Bull d'Atos, une cession qui retire Atos du calcul haute performance et fournit des liquidités pour soutenir sa restructuration de dette en cours (Ad-hoc News, 7 avril 2026). Atos a également annoncé un chiffre d'affaires préliminaire pour l'exercice 2025 d'environ 8,0 milliards d'euros le 21 janvier 2026, conforme à l'objectif de son plan Genesis de « plus de 8 milliards d'euros » (GlobeNewswire, 21 janvier 2026), tout en notant un ratio book-to-bill de 122 % au T4 2025 et décrivant le trimestre comme un point d'inflexion dans sa trajectoire de chiffre d'affaires (Euronext, 21 janvier 2026).

Prévisions action Atos 2026-2030 : objectifs de cours tiers

Au 7 avril 2026, les prévisions tierces pour l'action Atos reflètent une large dispersion d'opinions, façonnée par le rythme de reprise de la croissance organique dans le cadre du plan Genesis, l'effet de levier résiduel au bilan et la dévalorisation plus large des pairs européens des services informatiques. Les objectifs de courtiers et de consensus suivants ont été relevés entre le 25 mars et le 7 avril 2026.

Oddo BHF (neutre, objectif abaissé après les résultats)

Oddo BHF maintient une recommandation neutre sur Atos avec un objectif de cours à 12 mois de 46 €, abaissé de 59 € après les résultats annuels 2025 du groupe. La société apporte peu de modifications à ses prévisions de croissance organique et de marge opérationnelle pour le périmètre conservé, mais intègre les cessions d'actifs et une forte réduction des investissements, notant que la dévalorisation des pairs a un impact amplifié sur la valeur des capitaux propres d'Atos via une approche somme des parties compte tenu des passifs élevés de l'entreprise (MarketScreener, 9 mars 2026).

Invest Securities (achat, objectif révisé)

Invest Securities réitère une recommandation d'achat sur Atos tout en réduisant ses prévisions de cours à 12 mois pour l'action ATO de 64 € à 60 €, citant la nécessité de prendre en compte une prime de risque accrue alors que le marché du crédit aux entreprises s'est resserré. L'analyste souligne que le rapport annuel 2025 confirme une forte reprise des marges et l'exécution des flux de trésorerie disponibles, tandis que l'incertitude sur le retour de la croissance organique persistera probablement jusqu'à la fin de 2026, le catalyseur de refinancement n'étant repoussé que modestement (MarketScreener, 18 mars 2026).

MarketScreener (consensus de cinq analystes, relevé du 7 avril 2026)

Le consensus en temps réel de MarketScreener, agrégeant cinq analystes couvrant le titre, place l'objectif de cours moyen à 12 mois à 46,20 €, avec un maximum de 59 € et un minimum de 35 €. La recommandation moyenne se situe à sous-performance, reflétant une orientation vers des notations prudentes même si l'écart entre l'objectif moyen et le cours de marché actuel reste important (MarketScreener, 7 avril 2026).

TradingView (agrégat de quatre analystes, relevé d'avril 2026)

Les données d'analystes agrégées de TradingView pour Atos, relevées en avril 2026, montrent un objectif de consensus à 12 mois de 46,34 €, dérivé de quatre estimations contributives couvrant une fourchette de 35 € à 60 €. La plateforme note que l'écart reflète des hypothèses différentes sur le calendrier de stabilisation du chiffre d'affaires dans un contexte de changements de périmètre continus liés au programme de cessions Genesis (TradingView, 7 avril 2026).

Alpha Spread (résumé du consensus, relevé d'avril 2026)

Alpha Spread rapporte un objectif de cours moyen de Wall Street à 12 mois pour Atos de 47,26 €, avec une estimation haute de 63 € et une estimation basse de 35,35 €, sur la base des soumissions d'analystes les plus récentes disponibles en avril 2026. L'agrégateur note que les chiffres sont dérivés de modèles pondérant les bénéfices projetés, les mesures de rentabilité historiques et les hypothèses de bilan, les objectifs étant généralement sujets à révision mensuelle (Alpha Spread, 7 avril 2026).

À travers ces sources, les prévisions pour l'action Atos convergent dans une large fourchette d'environ 35 € à 63 €, avec des moyennes de consensus se regroupant près de 46 € à 47 € sur plusieurs plateformes. Invest Securities, le seul courtier de cet échantillon avec une recommandation d'achat, affiche l'objectif le plus élevé à 60 €, tandis que la position neutre d'Oddo BHF se situe plus bas à 46 €.

Les prévisions et projections tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas pleinement tenir compte des évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'action ATO : aperçu technique

Le cours de l'action ATO se négocie à 35,24 € au 7 avril 2026 à 10h58 UTC, se situant en dessous de toutes les moyennes mobiles clés sur le graphique journalier. Selon les données de TradingView, les moyennes mobiles simples (MMS) à 20/50/100/200 jours se situent respectivement à environ 37 €/42 €/46 €/44 €, toutes au-dessus du cours actuel, la MMS à 20 jours se négociant en dessous de la MMS à 50 jours, une configuration qui reflète un alignement baissier dominant sur l'ensemble des moyennes mobiles.

Les indicateurs de momentum sont largement neutres à légèrement négatifs. L'indice de force relative (RSI) à 14 jours s'établit à 39,92, se situant en territoire neutre et cohérent avec une action sous pression vendeuse modeste sans encore atteindre des extrêmes de survente. L'indice directionnel moyen (ADX) à 27,32 indique qu'une tendance établie est en place, conférant un certain poids à la direction baissière dominante, tandis que la moyenne mobile de Hull (9) à 34,75 € – signalant un achat – représente un contre-signal à court terme au milieu de la faiblesse plus large.

En utilisant les niveaux de pivot classiques, le point pivot classique (P) à 36,61 € se situe juste au-dessus du cours actuel comme référence la plus proche pour une reprise, tandis qu'une clôture quotidienne au-dessus du niveau R1 à 40,55 € mettrait en vue la zone R2 près de 47,35 €. À la baisse, le pivot classique S1 à 29,81 € représente la prochaine référence si le niveau actuel ne tient pas, la MMS à 100 jours autour de 46 € restant un niveau de résistance supérieure significatif pour toute reprise soutenue (TradingView, 7 avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à des fins informatives uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument.

Historique du cours de l'action Atos (2024-2026)

Atos (ATO) a réalisé un regroupement d'actions inversé de 1 pour 1 000 en décembre 2024 dans le cadre de son processus de restructuration de la dette, ce qui a considérablement réduit le nombre d'actions et réinitialisé le cours à une fourchette de négociation plus conventionnelle. Tous les chiffres ci-dessous reflètent le cours post-regroupement.

Après le regroupement, le cours de l'action ATO a ouvert 2025 autour de 25 €, dérivant vers un plus bas post-restructuration de 22 € le 20 janvier 2025. L'action s'est redressée régulièrement au cours du second semestre 2025, clôturant l'année à 50,43 € le 31 décembre 2025, soutenue par l'amélioration du sentiment des investisseurs autour du plan de redressement Genesis et le retour d'Atos à la crédibilité sur le marché obligataire suite aux relèvements de notation de S&P et Fitch.

Le rallye s'est prolongé début 2026, ATO atteignant un pic de 60,15 € le 26 janvier 2026 – sa clôture la plus élevée depuis la restructuration. Ce mouvement s'est avéré de courte durée ; les actions se sont fortement inversées en février et mars dans un contexte de pressions vendeuses plus larges sur les actions européennes et de réductions d'objectifs post-résultats par les courtiers couvrant le titre, perdant plus d'un tiers de leur valeur du pic au creux.

ATO a clôturé à 35,24 € le 7 avril 2026, soit environ 30,1 % de baisse depuis le début de l'année et 2,1 % en dessous de son niveau d'il y a un an.