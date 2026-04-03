Apple Inc (AAPL) s'échange à 255,36 $ à 12h21 UTC le 1er avril 2026, dans une fourchette intrajournalière de 245,15 $ à 255,65 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Ce rebond intervient dans un contexte de pressions multiples qui ont pesé sur AAPL ces dernières semaines : l'incertitude tarifaire persistante, les analystes de Simply Wall St. notant qu'environ 90 % des iPhone sont assemblés en Chine et estimant une hausse potentielle des prix de détail des iPhone de 1 199 $ à environ 2 150 $ si les tarifs douaniers sont entièrement répercutés sur les consommateurs (Simply Wall Street, 25 mars 2026).

Prévisions action Apple 2026-2030 : Objectifs de cours de tiers

Au 1er avril 2026, les prévisions de tiers sur l'action Apple reflètent un large éventail de perspectives, façonnées par la stratégie IA de l'entreprise, le cycle de renouvellement des produits, l'exposition tarifaire et la trajectoire de croissance des services.

Rosenblatt Securities (note de courtage – neutre)

L'analyste de Rosenblatt Securities, Barton Crockett, maintient une recommandation Neutre sur AAPL avec un objectif de cours à 12 mois de 268 $, le plus prudent parmi les courtiers récemment actifs. La position de Crockett reflète des attentes à court terme modérées face aux retards persistants de Siri AI et à la concurrence en Chine, même si le mix plus large de matériel et de services d'Apple soutient un plancher sous les estimations consensuelles (MarketBeat, 5 mars 2026).

Morgan Stanley (note de courtage – surpondération)

L'analyste de Morgan Stanley, Erik Woodring, réitère une recommandation Surpondération sur Apple avec une prévision action AAPL à 12 mois de 315 $. Woodring cite sa confiance dans le positionnement actuel d'Apple et sa trajectoire bénéficiaire à long terme, maintenant son objectif inchangé malgré le repli de l'action depuis le début de l'année (GuruFocus, 23 mars 2026).

BofA Securities (note de courtage – achat)

L'analyste de BofA Securities, Wamsi Mohan, maintient une recommandation Achat sur AAPL avec un objectif de cours à 12 mois de 320 $. La position constructive de Mohan s'appuie sur les résultats du T1 2026 d'Apple qui ont dépassé les attentes, avec un BPA de 2,84 $ contre 2,67 $ estimés, et une croissance du chiffre d'affaires de 15,7 % en glissement annuel, tout en identifiant le risque tarifaire et le ralentissement de la demande en Chine comme principales incertitudes à court terme (GuruFocus, 23 mars 2026).

The Globe and Mail / TipRanks (consensus)

The Globe and Mail rapporte un consensus des analystes Achat Modéré sur AAPL avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 304,40 $. Cette moyenne s'appuie sur plusieurs notations de Wall Street et reflète un sentiment globalement constructif sur le potentiel de monétisation de l'IA d'Apple, les estimations individuelles couvrant une large fourchette alors que les risques macroéconomiques et tarifaires maintiennent certains analystes prudents (The Globe and Mail, 1er avril 2026).

Wedbush (note de courtage – surperformance)

L'analyste de Wedbush, Daniel Ives, réitère un objectif de cours à 12 mois de 350 $ sur AAPL, le plus élevé de Wall Street, avec une recommandation Surperformance, même après la baisse d'environ 11 % de l'action depuis son sommet. Ives souligne que la stratégie IA d'Apple prend forme comme catalyseur clé à long terme, notant que l'action a maintenu un support proche de 250 $ malgré les turbulences plus larges du marché, la gamme Mac équipée de la puce M5 et le MacBook Neo à bas prix étant cités comme moteurs matériels à court terme (24/7 Wall St., 27 mars 2026).

À retenir : les prévisions individuelles sur l'action Apple s'échelonnent de 268 $ (Rosenblatt, neutre) à 350 $ (Wedbush, haussier), le consensus TipRanks/Globe and Mail se situant à 304,40 $ au 1er avril 2026 ; l'exécution de l'IA, le risque tarifaire et la demande en Chine figurent comme facteurs déterminants communs dans les cinq sources.

Les prévisions et projections de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pleinement tenir compte des évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours action AAPL : Aperçu technique

Le cours de l'action AAPL s'échange à 255,36 $ en séance d'après-midi à 12h21 UTC le 1er avril 2026, se maintenant au-dessus de ses moyennes mobiles simples à 10 et 200 jours à 250,48 $ et 248,57 $ respectivement, tout en se situant sous les MMS à 20/50/100 jours à 253,97 $, 260,02 $ et 265,76 $ respectivement – toutes affichant des signaux de vente sur le résumé des moyennes mobiles de TradingView.

Le momentum est globalement neutre : le RSI à 14 jours à 47,39 reflète des conditions de milieu de fourchette, tandis que l'ADX à 21,75 indique que la tendance manque de conviction directionnelle forte en dessous du seuil de tendance établie de 25.

À la hausse, le pivot classique à 266,85 $ constitue la première référence au-dessus du cours actuel, avec la ligne de base Ichimoku à 260,81 $ comme niveau intermédiaire ; une clôture journalière au-dessus de 266,85 $ mettrait en vue R1 à 278,24 $. En cas de repli, la MMS 200 jours à 248,57 $ et la moyenne mobile Hull (9) à 249,78 $ forment un support proche, avec S2 à 241,39 $ comme prochaine référence baissière si cette zone cède (TradingView, 1er avril 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.

Historique du cours de l'action Apple (2024-2026)

Le cours de l'action AAPL a clôturé à environ 169,54 $ le 2 avril 2024, un creux de plusieurs mois façonné par les inquiétudes sur la demande et une rotation plus large hors des grandes capitalisations technologiques. L'action a ensuite réalisé une reprise significative durant l'été 2024, atteignant 234,40 $ le 16 juillet avant un repli brutal à 202,85 $ le 5 août lors d'une vente massive des actions mondiales. AAPL s'est stabilisée et a progressé jusqu'à la fin de l'année, clôturant 2024 à 250,73 $.

Le momentum s'est poursuivi début 2026, AAPL atteignant un plus haut de clôture sur deux ans de 284,47 $ le 3 décembre 2025 avant de s'affaiblir. L'action a ouvert 2026 à 271,02 $ le 2 janvier, puis a fortement chuté début avril 2025 – touchant un plus bas intrajournalier sur 12 mois de 168,15 $ le 9 avril 2025 lors d'une vague d'annonces de tarifs douaniers américains – avant de remonter à 223,50 $ au 1er avril 2025.

AAPL a clôturé à 255,65 $ le 1er avril 2026, en baisse d'environ 5,7 % depuis le début de l'année par rapport à la clôture du 2 janvier 2026 à 271,02 $, mais en hausse de 14,4 % en glissement annuel.